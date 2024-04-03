Каждый будний день, возвращаясь с основной работы, москвичка Карина принимается за работу домашнюю. Но речь не о готовке еды и не об уюте в доме — дел женщине подкидывает школа, в которой учится её восьмилетняя дочь.

Иван Шилов ИА Регнум

Жизнь второклассницы Юли расписана по минутам. Начало уроков — в 8:30, после основных занятий — школьные кружки, примерно до 17:00. Затем прогулка до дома, лёгкий ужин — и домашние задания.

«Вы знали, что такое бабочкарий? Я тоже не знала, пока его не пришлось купить, — смеётся Карина. — Это ферма для выращивания бабочек. Школьное задание: следить, как трансформируется куколка, фиксировать процесс — фотографии, записи в тетради».

К большинству праздников и памятных дат дети должны подготовить поделки. Недавно делали макет Москвы — с ключевыми достопримечательностями. На него ушла примерно неделя: папа вырезал и раскрашивал, мама клеила. В телефонах у семьи появилось много забавных видео.

«Не делать? Можно, конечно. Но, во-первых, ребёнок не хочет проигрывать — как это, все сделали, их поделки выставляют, а мою нет?! Во-вторых, за это могут снизить оценки», — рассказывает Карина ИА Регнум.

И это всё, разумеется, лишь дополнение к основным домашним заданиям. Юля садится за них около семи вечера. Если закончит до половины десятого — это успех. Мама с папой помогают.

«После одного из собраний мне учитель прямо сказала: хорошо, когда у ребёнка один из родителей не работает — тогда у него есть время помогать с домашними заданиями и поделками.

Я с работы уходить, конечно, не собираюсь, но школьных каникул жду больше, чем своего отпуска», — грустно шутит женщина.

Аналогичная ситуация — у многих российских родителей. Чтобы это понять, достаточно зайти на многочисленные форумы в Сети:

«Каждый день по 5–8 уроков, а потом ещё тонна домашнего задания на следующий день. Выходные тоже приходится тратить на д/з. А еще бесконечные контрольные, самостоятельные работы. Ужас!»

«Не хочу обратно в детство. Лучше уж отработать пять дней в неделю с 9 до 18:00, зато без домашек и контрольных»;

«У детей же ещё кружки всякие, воздухом подышать надо. Когда это делать?»

«Нереальная планка»

Ситуация близка к критической, на неё обратили внимание власти.

Президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил правительству модифицировать школьную программу. Цель — создать гармоничную, сбалансированную и эффективную учебную и воспитательную нагрузку для детей.

Сделать это предлагается за счёт сокращения времени на выполнение домашних заданий и контрольных работ, усиления межпредметных связей и улучшения соответствия между образовательными программами и материалами выпускных экзаменов.

Проблема с перегрузками у школьников существует давно, говорит ИА Регнум заслуженный учитель России, кандидат психологических наук, доцент МГПУ Александр Снегуров.

Комментируя инициативу Владимира Путина, Снегуров прогнозирует, что теперь ситуация изменится, поскольку появилась воля государства к переменам.

В то же время, отмечает заслуженный учитель России, реформировать нужно всю систему образования.

«Начать надо с изменения стандартов экзаменов, которые устанавливают планку, достичь которой нереально. По всем пунктам ребёнок должен быть просто идеальным существом», — поясняет Снегуров, добавляя, что учителя, при всех стараниях, просто не могут сделать детей идеальными — это невозможно.

«Два дня плакала из-за тройки»

В домашних заданиях нет ничего страшного, рассказывает ИА Регнум шестиклассница Агата Г. Главное, чтобы «домашки» не занимали всё свободное время.

«У нас два раза в неделю повторяются предметы, на которых задают много. Поэтому выходит, что накладывается одно на другое», — говорит девочка.

Она «зарабатывала репутацию», поэтому прилежно делала все задания. Но так поступали далеко не все одноклассники: учителя ругали, звонили родителям, кого-то даже угрожали выгнать из школы, вспоминает Агата.

В свою очередь, десятиклассница Альбина О. радуется, что она уже «взрослая» — учителя больше не нагружают, как в начальной школе.

«Раньше можно было сидеть с домашними заданиями до 10 вечера, делала их часа три. Теперь стараюсь всё успеть сделать в школе», — рассказала она ИА Регнум.

Отдельный вопрос — контрольные работы.

По всем предметам их проводят три раза в год, иногда ещё добавляют проверочные работы в конце четверти, говорит Альбина. В других школах также проводят «срезы знаний» — контрольные, по результатам которых выставляют итоговую оценку за четверть или полугодие.

«Нам повезло — если получил плохую оценку за контрольную, разрешают пересдать. А у подруги из соседней школы — не разрешают, она однажды два дня плакала из-за тройки», — рассказывает девушка.

«Невротизация и имитация обучения»

Сейчас в школьный учебный процесс заложен элемент вузовских программ — даже в начальной школе, говорит Александр Снегуров. В том числе поэтому детей нагружают горой домашних заданий.

Да, есть дети, которым нравится делать много «домашки», признаёт заслуженный учитель России. Но их меньшинство.

«А учебники? По биологии, например, за каждый урок детям предлагается освоить от 6 до 12 новых терминов», — говорит Снегуров, поясняя, что это уже сложная научная парадигма, не вписывающаяся в мир школьника.

Что касается контрольных, от тех же ВПР (всероссийская проверочная работа) школа может отказаться, отмечает эксперт. Но этого почти никогда не делают — руководствуются правилом «чем больше контрольных, тем лучше».

«Это ведёт к лихорадочности, к невротизации, имитации обучения. Потому что дети уже научились как списать, как хитрить. Получается, что материал якобы усвоен. Но это усвоение — поверхностное», — уверен Снегуров.

Полностью убирать контрольные, конечно, не нужно: компромиссный вариант — оставить проверочные работы на пять-десять минут, чтобы учитель понимал ситуацию в классе, рекомендует заслуженный учитель России.