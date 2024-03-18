История восстановления Авдеевки будет отличаться от истории Мариуполя или городов Северодонецкой агломерации.

Иван Шилов ИА Регнум

Город сильно разрушен, в нём осталось всего полторы тысячи жителей. Но, несмотря на объективные сложности, Авдеевку непременно восстановят.

Власти ДНР определили территории в Авдеевке, которые будут разминировать в первую очередь.

В городе уже начали разбирать завалы и проводят перепись населения, чтобы понимать, для кого формируется программа восстановления жилья, сообщил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

Шеф-регионом стала Челябинская область. Сформирована первичная заявка на стройматериалы и рабочие бригады.

«Нашли решение по обеспечению водой. Есть скважина. Подключим пока дизельный генератор», — отметил Солнцев.

Кроме того, в ближайшее время в городе откроют несколько медпунктов и пунктов выдачи гуманитарки, жители смогут получить консультации по оформлению документов.

Моногород без монопредприятия

Авдеевка — северный пригород Донецка. Российские войска освободили её в середине февраля.

12 марта город посетили первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьер Марат Хуснуллин и глава ДНР Денис Пушилин.

Хуснуллин и Кириенко осмотрели город, а также территорию Авдеевского коксохима, отметив, что завод «не сильно пострадал» и должен быть восстановлен. Авдеевка — типичный постсоветский моногород, существование которого невозможно без градообразующего предприятия. Им является Коксохим.

Предприятие до начала СВО обеспечивало работой 11,5% жителей города — 4 тысячи человек из общего населения около 35 тысяч. Заодно на заводской теплоэлектроцентрали сжигали коксовый газ, обогревая авдеевские многоэтажки самым дешёвым на территории бывшей Украины теплом.

Важнейшую роль играл завод и для украинской металлургии. Без кокса с АКХЗ рентабельность меткомбинатов Ахметова рухнула бы ещё в 2014 году. В 2021 году завод при мощности 6,4 миллиона тонн угля произвёл чуть меньше 2,5 миллиона тонн кокса, обеспечив почти треть украинского производства.

После начала СВО остановка завода стала вопросом времени — он был практически на линии фронта, на его территории с 2014 по 2022 год разорвалось больше 320 артиллерийских снарядов.

13 марта 2022 года в результате обстрела была повреждена заводская ТЭС — на три дня город остался без тепла. В апреле 2022 года после очередного обстрела повреждения получили цеха завода, в мае завод перевели в режим холодной консервации.

Из 4 тысяч сотрудников на заводе осталось 200 человек. Заводчане следили за территорией предприятия, ремонтировали оборудование и тушили пожары после прилётов.

Часть оборудования и техники (в частности, весь автопарк) с АКХЗ вывели на Днепровский меткомбинат, где возобновили производство кокса. Впрочем, вывезли из Авдеевки лишь малую часть оборудования — коксовую печь даже при большом желании вывезти не получится, слишком она велика.

В 2022 году СМИ сообщали, что большую часть оборудования АКХЗ распилили на металл, однако ни подтвердить эту информацию, ни опровергнуть её невозможно. Однако вряд ли работники завода вместе с и. о. гендиректора Юрием Куценко позволили бы распилить завод, представляющий особую ценность для Рината Ахметова.

Отопительный сезон 2022/23 года в городе не начался — без работающего АКХЗ греть дома было нечем. В конце марта 2023 года киевская власть эвакуировала из Авдеевки коммунальные службы и отключила там мобильную связь. Гражданской власти в городе не осталось, а в октябре в город перестали возить гуманитарку.

В начале ноября 2023 года территорию АКХЗ покинули последние остававшиеся там 16 сотрудников. В городе к тому моменту остались чуть больше полутора тысяч человек.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Авдеевский коксохимический завод

По сути, город как экономическая единица погиб в мае 2022 года, когда АКЗХ перевели в режим холодной консервации. С началом отопительного сезона 2022/23 годов город погиб как инженерная система, оставшись без тепла. В марте 2023 года Авдеевка умерла как административная единица — в ней не осталось власти, кроме военных, которые видели в оставшемся гражданском населении лишь «ждунов» и коллаборационистов.

После освобождения главной ценностью, как бы цинично это ни звучало, стали полторы тысячи горожан, пережившие боевые действия и сохранившие веру в будущее. Обеспечивать это будущее, восстанавливая разрушенную Авдеевку, будет Челябинская область.

Шеф-регионом её выбрали неслучайно. В Магнитогорске находится крупнейший на постсоветском пространстве коксохимический завод, входящий в состав Магнитогорского меткомбината (ММК).

Если на АКХЗ — девять коксовых батарей, на коксохиме ММК в рамках инвестиционного проекта стоимостью 80 млрд рублей достраивают 12-ю коксовую батарею. Поэтому восстанавливать АКХЗ есть кому — в Челябинской области хватает профильных специалистов.

Проблема в том, что работать на АКХЗ фактически некому — трудовой коллектив находится на подконтрольной Украине территории и распылён между предприятиями Ахметова. В марте 2023 года ветераны АКХЗ перезапускали коксохим турецкого меткомбината Isdemir, остановившего производство после землетрясения.

На ближайшем к АКХЗ Ясиновском коксохиме (ЯКХ), который с 2014 года производит кокс для металлургов ЛНР и ДНР, просто не хватит сотрудников для АКХЗ. На ЯКХ — четыре коксовые батареи мощностью 2,3 миллиона тонн кокса в год, которые обслуживали на пике 2,3 тысячи человек.

В общем, АКХЗ в два раза мощнее своего ясиновского собрата и кадровым донором стать не сможет.

Таким образом, восстановление АКХЗ — крайне сложная задача. Приступить к этому процессу можно будет не раньше, чем в Авдеевку вернётся значимая доля населения и специалистов.

Запитать город теплом можно и без восстановления завода — достаточно вернуть в строй заводскую ТЭС, обеспечив её газом, электричеством и водой. Однако с учётом сократившегося до полутора тысяч человек населения подобный шаг выглядит сомнительно с точки зрения экономики.

Поэтому пока наиболее разумным вариантом представляется строительство мини-ТЭЦ с отдельным микрорайоном для горожан с последующим задействованием трудоспособных жителей на восстановительных работах. И с постепенным восстановлением города по мере возвращения горожан.

Но если восстановление АКХЗ — тяжёлый вопрос, то у других объектов, освобождённых российской армией в ходе авдеевской операции, перспективы куда лучше.

ДКАД и ж/д: соединить разъединённое

Когда летом 2014 года ВСУ заняли Авдеевку, был нанесен серьёзный удар по логистике ДНР в целом и Донецка в частности. На линии фронта оказалась Донецкая кольцевая автодорога — ДКАД, обеспечивавшая автомобильное сообщение между Донецком, Ясиноватой и Макеевкой, Горловкой и выходом на Мариуполь по кратчайшему и наиболее удобному пути.

Из-за перерезанной ДКАД автобусы из Донецка в Горловку ехали окольными путями по узким и неприспособленным для интенсивного движения дорогам, что увеличивало время в пути в два раза.

Ехать из Куйбышевского района Донецка в Макеевку приходилось либо через Киевский район, либо через центр Донецка. Теперь связь можно будет восстановить по кратчайшему пути, а уже достигнутое расстояние между ДКАД и линией фронта гарантирует защиту автотранспорта от применения противником FPV-дронов, но не защитит от дальнобойной ствольной артиллерии.

Также линия фронта затруднила железнодорожное сообщение в ДНР, образовав разрыв железнодорожных путей между Донецком и Ясиноватой, чья железнодорожная станция до 2014 года была одной из крупнейших сортировочных станций бывшего СССР.

Железнодорожный вокзал Донецка прекратил работу в 2014 году и вновь заработал лишь в августе 2019 года, но исключительно в южном направлении: поезда ходили в направлении Еленовки, где в те годы работал пункт пропуска на границе с Украиной.

В северном направлении движения не было, а доехать поездом до Луганска можно было со станции в Ясиноватой, откуда поезда шли на Макеевку, Горловку и через Дебальцево уходили на территорию ЛНР.

С началом СВО железнодорожное сообщение с Ясиноватой было остановлено на два года по соображениям безопасности. 7 марта вокзал в Ясиноватой вновь заработал — из города в соседнюю Макеевку отправилась первая электричка.

Освобождение Авдеевки позволит, как отмечает эксперт по железным дорогам бывшего СССР Сергей Сигачёв, устранить разрыв в путях и, во-первых, восстановить Ясиноватую как сортировочную станцию, которая может послужить фронту как распорядительная станция и опорная точка рокады Волноваха — Донецк — Дебальцево. А во-вторых, открыть прямой и удобный доступ к ж/д вокзалу Донецка.

Фактически открывается магистральный ж/д ход Луганск — Дебальцево — Ясиноватая — Донецк — Волноваха — Мариуполь.

При этом Луганск пока является железнодорожным тупиком, так как ж/д ветка из города в соседнюю Ростовскую область (Миллерово — разъезд 122-й километр) протяжённостью 75 километров не работает с 2007 года. В силу ненадобности дорога была заброшена, а пути — разобраны.

По сути, необходимо строить новый участок ж/д на месте старой, стоимость восстановления участка Миллерово — разъезд 122-й километр в 2023 году оценивалась в 6 миллиардов рублей.

В таком же заброшенном состоянии находится ж/д ветка, проходящая через Тарасовский район Ростовской области на ЛНР, однако она была закрыта ещё ранее ветки Миллерово — разъезд 122-й километр. Эти участки, в отличие от хода Валуйки — Старобельск — Луганск, находятся в тылу.

В целом освобождение Авдеевки создало предпосылки для возобновления полноценного железнодорожного сообщения внутри ДНР, а также восстановления обветшавшей за десять лет простоя и пострадавшей в ходе боевых действий Донецкой кольцевой автодороги.

В то же время важнейшим вопросом остаётся безопасность, поэтому российской армии нужно отодвинуть линию фронта, прежде чем на этих участках смогут спокойно работать бригады рабочих.

Восстанавливать сложно, но нужно

История восстановления Авдеевки будет сильно отличаться от истории Мариуполя или городов Северодонецкой агломерации.

Мариуполь перешёл под контроль России с большим количеством населения, то есть город было кому и ради кого восстанавливать.

Остались жители и в Лисичанске, Рубежном и Северодонецке, но с лета 2022 года линия фронта замерла, что не позволяет восстановить город по образцу Мариуполя, хотя для городов агломерации Единый институт пространственного развития России разработал мастер-план восстановления.

Ситуация в Авдеевке — тяжелее: город сильно разрушен, в нём сейчас всего полторы тысячи жителей. Впрочем, в истории полно примеров, когда города восстанавливали практически с нуля. И Авдеевку непременно восстановят. А власти ДНР обещают, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки появятся ещё два региона-шефа.