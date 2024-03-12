Материалы с тегом «Сергей Кириенко»
Кириенко посетил освобождённую Авдеевку
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил освобождённую Авдеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. Кириенко осмотрел коксохимический завод, а также передал гуманитарную помощь местным...
12 марта 2024
Кириенко подвёл итоги Всемирного фестиваля молодёжи
На Всемирном фестивале молодёжи, который прошёл на федеральной территории «Сириус» в Сочи, были представлены почти все страны мира ― 190 молодёжных делегаций. Об этом 7 марта на пресс-конференции по итогам мероприятия заявил председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВФМ-2024...
7 марта 2024
Кириенко: Всемирный фестиваль молодежи позитивно оценил 91% россиян
Подавляющее большинство россиян положительно оценило проведение Всемирного фестиваля молодежи. Об этом на пресс-конференции по итогам мероприятия заявил председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВФМ-2024 и первый заместитель руководителя администрации президента России...
7 марта 2024
Футболки с цитатами Путина стали самыми популярными сувенирами на ВФМ
Самой популярной сувенирной продукцией на Всемирном фестивале молодёжи стали футболки с изображениями и цитатами президента Владимира Путина, заявил на пресс-конференции 7 марта председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВФМ-2024 и первый заместитель руководителя...
7 марта 2024
Участники Всемирного фестиваля молодёжи получили угрозы с Украины
Участники Всемирного фестиваля молодёжи получали угрозы с Украины. Об этом 7 марта на пресс-конференции по итогам фестиваля в «Сириусе» заявил председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВФМ-2024, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. «Мы...
7 марта 2024
Всемирный фестиваль молодёжи посетили участники с Украины
Всемирный фестиваль молодёжи посетили и участники с Украины, заявил на пресс-конференции 7 марта председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВФМ-2024 и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «У нас 188 стран [участвовали в фестивале]...
7 марта 2024
На марафоне «Знание. Первые» выступили Греф, Винер и известные актёры
Четвёртый день просветительского марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание» посвятили теме сохранения семьи во имя мира и детей. На марафоне выступили известные государственные деятели, мастера культуры и главы госкорпораций. Среди них председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф...
6 марта 2024
Кириенко назвал юным участникам ВФМ-2024 10 принципов лидерства
Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко встретился с участниками марафона «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодёжи, главой оргкомитета которого он является, и рассказал им о принципах лидерства. Он выступил перед российскими участниками и представителями более 30...
6 марта 2024
Кириенко рассказал об атмосфере взаимоуважения среди участников ВФМ
Зарубежные участники Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ), который проходит в российском Сириусе, смогут лучше познакомиться с настоящей Россией. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель Организационного комитета ВФМ Сергей Кириенко...
3 марта 2024
Кириенко рассказал, как иностранцев на ВФМ учат гимну России и «Калинке»
В рамках Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) представители российский регионов взяли культурное шефство над иностранными делегациями, обучая их исполнять гимн России и песню «Калинка». Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в разговоре с «РИА...
2 марта 2024
Кириенко заявил, что попытки бойкотировать Россию с треском провалились
Всемирный фестиваль молодежи показал, что попытки ограничить или бойкотировать Россию не увенчались успехом, заявил журналистам 2 марта первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Несмотря на попытки им помешать, на фестиваль приехали 10 тысяч молодых людей из 190...
2 марта 2024
Пушилин и Кириенко посетили Волноваху и осмотрели восстановленные объекты
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетили освобождённую почти два года назад Волноваху. «Скоро исполнится два года, как в ходе СВО была освобождена Волноваха. От тех разрушений, которым мы...
15 февраля 2024
ЛНР подписала соглашение с РАНХиГС о подготовке госслужащих
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке госслужащих. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале. «Это важный шаг для...
14 февраля 2024
В Запорожской области создадут Центр воспитания молодёжи «Воин»
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко провёл рабочую поездку в Запорожскую область, где ознакомился с планом работ по созданию Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Об этом сообщили в пресс-службе региона...
8 февраля 2024
Кириенко посетил школу в Запорожской области
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко в ходе контроля над реализацией программы социально-экономического развития новых регионов во время поездки по Запорожской области посетил школу № 16 в Бердянске, сообщила 8 февраля администрация региона. Он ознакомился с тем, какое у...
8 февраля 2024
Кириенко посетил будущий образовательный центр «Маяк» в Запорожской области
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в рамках рабочего визита посетил будущий образовательный центр «Маяк» в Запорожской области. Об этом 8 февраля сообщили в региональной администрации. Власти заверили, что объект сдадут в соответствии с планом-графиком в...
8 февраля 2024
В Херсонской области появится филиал «Арт-кластера «Таврида»
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко во время поездки по Херсонской области осмотрел площадку для размещения филиала «Арт-кластера «Таврида». Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба администрации Херсонской области. Кириенко поручил к 1 июля 2024 года завершить первый...
7 февраля 2024
Кириенко посетил больницу и школу в Херсонской области
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко во время поездки по Херсонской области посетил школу №1 в Верхнерогачикском округе, а также больницу и станцию скорой помощи в Верхнем Рогачике в рамках контроля за реализацией программы социально-экономического развития новых регионов...
7 февраля 2024
Начался приём заявок на премию «За безопасное цифровое детство»
Приём заявок на премию «За безопасное цифровое детство» стартовал 6 февраля, сообщили на сайте Альянса по защите детей в цифровой среде. Премия нацелена на поддержку инициатив и проектов по обеспечению защиты детей в цифровой среде, создание позитивного контента и повышение уровня цифровой...
6 февраля 2024
Участники «Совета первых» рассказали о планах работы на 2024 год
Участники «Совета первых» встретились с первым заместителем главы Администрации президента РФ Сергеем Кириенко и руководителем Росмолодёжи Ксенией Разуваевой. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба движения детей и молодёжи «Движение первых». Встреча прошла 30 января на площадке съезда «Движения...
30 января 2024