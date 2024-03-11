Любые войны и вооруженные конфликты, по статистике, дают наибольшее количество новостей в течение первых недель, реже — месяцев, после чего внимание СМИ переключается на что-то еще. А в долгих войнах к теме возвращаются в моменты обострений и эскалации насилия, после чего количество публикаций снова резко падает. В общем-то это и является главной причиной всех украинских спецопераций, на которые целенаправленно тратятся время и ресурсы, даже вопреки практическому военному смыслу (как недавний налет ССО на косу Тендра).

Иван Шилов ИА Регнум

Периоды затишья и дипломатических усилий в разрешении конфликтов получают вообще жалкое количество «лайков» и «просмотров». Поэтому в том числе руководители Украины так боятся этой темы: даже выступление папы Римского в пользу мира было обращено украинской пропагандой в доказательство необходимости «выстоять этот год».

Постоянные усилия на медиаполе, помноженные на поддержку западных СМИ, позволили Украине сохранять довольно высокий уровень присутствия в информационном пространстве. Как показывает большое исследование киевской организации Brand Ukraine, проведенное на деньги Евросоюза, количество статей на украинскую тематику в иностранных онлайн-медиа в 2023 году было лишь на 20% меньше, чем в 2022-м (правда, в значительной степени потому, что включают в себя и связанные новости о России, но авторы этого прямо не признают).

В отчете Brand Ukraine, опубликованном несколькими крупными изданиями, авторы сознательно смягчают оценки, пытаясь сдобрить негатив соусом из «перемог». Однако из текста вполне отчетливо рисуется логическая конструкция. Медиаполе, на котором аналитики перешерстили более 50 млн публикаций, делится на условных союзников Украины и тех, кто к ним не относится.

В первом случае власти определенных стран искусственно поддерживают высокий уровень упоминаний украинского кейса, причем стараются сразу дать читателю пакет готовых оценок. Как следствие, уровень поддержки Украины населением стран ЕС и в 2023 году остался высоким. По данным «Евробарометра», по состоянию на конец года 89% европейцев поддерживали предоставление украинцам гуманитарной помощи, 84% готовы были и в дальнейшем принимать беженцев с Украины, 72% одобрительно относились к продолжению её финансовой и экономической поддержки, 60% — к предоставлению вооружения и проведению военных учений.

Тем не менее опрос Европейского совета по международным отношениям, проведенный в январе 2024 года, показал, что только один из десяти жителей ЕС в дюжине стран верит в победу Украины на поле боя. Тогда как 20% прогнозируют победу России.

Одновременно здесь применимо известное понятие «усталость от сострадания» (compassion fatigue), которым оперируют исследователи, изучающие особенности распространения медиаинформации и ее восприятия аудиторией. Речь про эмоциональное истощение от необходимости думать о чьих-то страданиях, отчего люди сознательно начинают избегать контента на эту тему. В 2022 году интерес мировой аудитории к новостям с Украины был экстремально высоким. На второй год войны он начал совершенно закономерно падать.

Да, пока Украина — четвертая по новостной значимости в мире страна. Но упоминают её именно в связи с происшествиями: «теннисистка Свитолина не пожала руку белорусской коллеге», «взорвана плотина Каховской ГЭС». Если бы союзники «выключили телевизор», об Украине действительно бы забыли, поскольку война надоела, а ничем другим эта страна практически не известна.

И несмотря на все усилия правящих властей, внимание снижается. По данным исследований Chicago Council, осенью 2023 года 68% взрослого населения США следили за украинскими делами, тогда как весной 2022-го таких было 84%. При этом растет доля американцев, которые сознательно обходят именно новости об Украине.

«Война идет на Европейском континенте, и большинство американцев не понимают, почему это их касается. Они не понимают, почему война на Украине влияет на них, — объяснял недавно в интервью украинскому телеканалу «Дом» основатель проекта Ukraine Freedom Project, американский политтехнолог Стивен Мур. — Что сегодня [телеканалы] в США говорят об Украине? Сегодня что-то взорвалось на Украине. На следующий день — сегодня что-то взорвалось на Украине. Через день — что-то взорвалось на Украине. И это то, что люди слышат снова, снова и снова. И знаете, сейчас только 27% американцев считают, что Украина побеждает».

Если в течение года количество публикаций в медиа упало на треть, то в социальных сетях (а изучали в основном бывший Twitter, то есть снова американскую аудиторию) количество публикаций рухнуло сразу на 42%. А то, что бурно обсуждается, с точки зрения Украины лучше бы не обсуждалось вовсе: спонсирование Хантером Байденом биолабораторий на Украине, его участие в коррупционном деле «Бурисмы» и скандал с нацистом Ярославом Гунькой в парламенте Канады. Самыми популярными постами по охвату и взаимодействию в 2023 году стали твиты Илона Маска о приоритете границ США перед Украиной; политического обозревателя Джейсона Гинкла о том, как «они» постоянно врут (в том числе о войне на Украине); Такера Карлсона с анонсом интервью Виктора Орбана, рассказывающего, «как всё на самом деле».

Да и новости в СМИ, как показывает контент-анализ, не работают механически в пользу Украины.

Во-первых, в более чем трети публикаций речь идет не о взрывах и смертях, а об организационных вопросах. Говорят не только о выделении пакетов помощи деньгами и оружием, но и дискутируют о необходимости продолжения такой поддержки. В зоне внимания журналистов — международные дипломатические визиты, саммиты и встречи, а также поиск дипломатических путей завершения войны.

Во-вторых, безусловно комплиментарная интонация уходит. Популярную тему «контрнаступа» ведущие англоязычные издания начинали с «долгожданного начала», но вскоре перешли к большим потерям, остановке, констатации неуспеха, выводов «всё пошло не по плану» и «война зашла в глухой угол». Да, всё это было сдобрено дежурной похвалой «измотанные, но решительные». Но общая тональность все больше близка к нейтральной. А похвалы — скорее свидетельство участия начальства и указаний «сверху».

Тем не менее наиболее популярными характеристиками Украины в западных медиа пока остаются «Нация героев» и «Демократическая страна» — ключевые тезисы, которые можно услышать довольно часто. Менеджеры бренда страны констатируют, что бренд-атрибуты про «героев-демократов» стабильно доминируют (о том, что это высокотехнологическая страна — всего 3% упоминаний). Соответственно, и основные параметры успеха соответствуют назначенной роли.

Согласно рейтингу стран Best Countries Ranking от U. S. News, в 2023 году, как и годом ранее, Украина заняла 14-е место в категории «Сила», измеряющей политическую, экономическую и военную значимость стран в современной системе международных отношений. По более узкому критерию военной мощи страна поднялась на 6-ю позицию, а в плане политического влияния — на 10-ю.

Зато Украина оценена в ноль баллов по критериям счастья, качества жизни, безопасности, политической и экономической стабильности, привлекательности для жизни.

Падение фиксируется во всех ключевых рейтингах и индексах национальных брендов, все стремится к нулю: туристическая привлекательность, экологическая устойчивость, качество управления, науки и образования, люди и ценности. У иностранцев резко уменьшилось желание взять на работу человека с Украины или подружиться с ним. Они могут поддерживать вступление этой страны в НАТО, но лично с этим дела иметь не желают.

«Очевидна ситуативность попадания Украины в новости мировых медиа. То есть абсолютная неуправляемость этих процессов с нашей стороны. Поэтому пора уже научиться попадать в новости с собственными информационными поводами, продвигать свои нарративы и быть субъектом дискуссий, с учетом актуального контекста, в конкретных промежутках времени, да и в определенных странах или регионах. Без этого наше медиавлияние никогда не станет управляемым процессом», — констатирует редактор в прошлом влиятельного киевского издания «Зеркало недели» Юлия Самаева.

Однако все информационные поводы, на которые способен украинский политикум, связаны только с нанесением ущерба России: удары дронами, атаки диверсантов, крупные и мелкие гадости. Это определяют реальные возможности государства, его роль в текущей мировой политике и, очевидно, бренд. Но чем дальше — тем больше мировые медиа избегают рассказывать о войне (в период активных боев за Бахмут число публикаций даже падало).

Хотя жестоко избиваемые уклонисты и чудесная украинская свобода скоро дадут западной аудитории вал новых достойных инфоповодов и про «героев», и про «демократию».