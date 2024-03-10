Ватикан, 10 марта, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв.

На Западе осталось не так много общественных деятелей, которые могут говорить от первого лица, а не озвучивать какие-то заранее приготовленные мысли. И папа Римский Франциск — один из них, отметил эксперт.

Кроме того, сегодня глава Ватикана принадлежит к числу тех заметных в западном мире фигур, кто не говорит под диктовку. Он может говорить то, что нам нравится, может говорить то, что нам не нравится. Но ему не диктуют формулировки.

«Понтифик — это один из очень немногих сегодня на Западе общественных деятелей, которые говорят то, что сами хотят сказать, а не то, что им сказали. И он просто выразил своё мнение — что переговоры лучше, чем бесконечная бессмысленная вооружённая борьба. Поскольку сейчас дела украинских бандитских формирований складываются так себе, то, естественно, это воспринимается в контексте необходимости их капитуляции», — рассудил Бордачёв.

Проигрывающей в украинском конфликте стороне следует найти в себе смелость признать своё положение и согласиться на переговоры, заявил Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI.

«Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры», — сказал он.

Понтифик также призвал задуматься, что продолжение боевых действий грозит Украине новыми смертями. Франциск предложил привлечь в роли посредников международные державы. Он напомнил, что содействие в этом вопросе предложила, в частности, Турция. Есть, по словам понтифика, и много других стран, желающих выполнить эту миссию.

В дальнейшем глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, комментируя интервью понтифика, уточнил, что тот имел в виду именно переговоры, а не капитуляцию. Папа, по его словам, использовал термин, предложенный интервьюером, и обозначил прекращение боевых действий «благодаря смелости переговоров».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что понтифик своими словами о мирном урегулировании обратился к Западу, использующему киевский режим как инструмент достижения собственных целей.

«Я это вижу так: папа Римский просит Запад отказаться от своих амбиций и признать ошибку. Каждый эксперт, каждый политик, каждый дипломат сегодня понимает, что ситуация на Украине зашла в тупик, и по этой причине многие дипломаты и страны просят переговоров», — заявила Захарова в комментарии агентству ANSA.

Как сообщало ИА Регнум, турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара готова провести мирные переговоры с участием России и Украины, которые, по его мнению, должны положить конец украинскому конфликту. При этом он признал, что дипломатическая инициатива Турции, предпринятая весной 2022 года, не принесла результатов. В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский выступил против идеи переговоров с участием Москвы.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 20 февраля, что Москва никогда не выступала против переговоров, в том числе и по украинскому конфликту. Он уточнил, что диалог прервали по инициативе Киева, который объявил о своей позиции официально.