Москва, 1 марта, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Пленный боец украинских Сил специальных операций (ССО) Евгений Горин уверен, что командование направило его отряд на Тендровскую косу в Херсонской области ради «картинки». Об этом он заявил на видео, опубликованном 1 марта в Telegram-канале Минобороны России.

Кадр из видео

Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении украинской диверсионной группы в районе острова Тендровская коса в Херсонской области. Из пяти лодок с диверсантами от российских военных ушла только одна, ВСУ потеряли до 25 бойцов, один был взят в плен.

«Что я могу об этом сказать? Просто кинули группу на «героический убой» и отписались. И всё это только ради медийки», — сказал пленный боец ССО Украины.

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Горин рассказал, что в каждой лодке было по пять штурмовиков, ещё два бойца отвечали за управление лодками. За километр до объекта три лодки должны были получить команду выстроиться в линию перед высадкой, но это произошло только за 300 метров. За 100 метров до берега лодка с Гориным попала по обстрел российских военных, ещё две, по его словам, находились под перекрёстным огнём.

Горин вслед за одним из сослуживцев перелез через борт и попытался добраться до других лодок. Сослуживец ушёл по воду, а Горину «прилетело» в каску с российской стороны. Поняв, что он может погибнуть, боец развернулся и поплыл к берегу с криками, что сдаётся в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля о ликвидации российскими военными у Тендровской косы элитной диверсионной группы 73-го морского центра ВМС Украины заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что противник хотел закрепиться на острове, расположенном у северо-западного побережья Чёрного моря.

На Украине официально признали уничтожение своей диверсионной группы на Тендровской косе. По мнению пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко, группа диверсантов была «тем самым сюрпризом на Чёрном море», о котором глава киевского режима Владимир Зеленский говорил 23 февраля изданию Fox News.