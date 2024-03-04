Российские военные, участвующие в наступательной операции на авдеевском направлении, уничтожили танк Abrams американского производства. Об этом в ежедневной сводке от 4 марта сообщило Министерство обороны России. По информации ведомства, в том же районе подразделения ВСУ потеряли четыре боевые машины пехоты, в том числе три БМП Bradley американского производства, и другую военную технику.

Иван Шилов ИА Регнум

Информация Минобороны подтверждается кадрами с места боевых действий. Аналитики установили, что «Абрамс» подбили в районе населённого пункта Бердычи, где продолжаются ожесточённые бои. Машина потеряла гусеницу и была брошена, после чего танк добили ударами беспилотников. Как отметил военный корреспондент Александр Коц, ходовую часть танка повредили попаданием из гранатомёта, после чего по ней били дроны-камикадзе «Упырь».

Это уже второй подтверждённый случай уничтожения «Абрамса». О первом Минобороны сообщило 27 февраля. Тогда машину выследили с воздуха и поразили ударами дронов-камикадзе.

Почему не готовы танки

Для ВСУ потеря сразу двух машин американского производства очень ощутима. Украинские войска получили всего 31 танк этой модели в дополнение к 100 танкам Leopard 2 немецкого производства.

Примерно до февраля 2024 года «Абрамсы» находились в резерве ВСУ, но резкое осложнение ситуации на фронте вынудило Киев бросить танки в бой. Их передали 47-й бригаде ВСУ, также имеющей на вооружении БМП Bradley. Подразделение перебросили в район Авдеевки в начале декабря, там оно понесло тяжёлые потери.

По информации из украинских источников, за последние недели погибло большое количество наводчиков и командиров экипажей бронетехники, которые проходили обучение на полигонах стран НАТО.

Почему ВСУ массово теряют западную технику, ИА Регнум рассказал военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский. По его словам, западные образцы оказались попросту не готовы к боевым действиям в условиях широкого применения артиллерии и средств противотанковой борьбы.

На протяжении последних десятилетий США вели боевые действия против заведомо более слабого противника, что учитывалось при разработке бронетехники. Как итог, машины оказались не готовы к общевойсковым боям, тем более на пересечённой местности, поясняет Михайловский.

«Ещё одна проблема — отсутствие у ВСУ нормального количества эвакуационных машин. Что характерно, машину подбивают, но экипаж оставляет её на поле боя. Дальше её остаётся только уничтожить.

Этот вопрос не был продуман как следует. В итоге они получают такие потери бронетехники», — отмечает эксперт. Масса танка «Абрамс» в среднем превышает массу машин «советской» школы на 15–20 тонн, сообщил Михайловский. Из-за этого американская бронетехника обладает меньшей манёвренностью.

С такими же проблемами уже сталкивались экипажи украинских танков Leopard 2 немецкого производства.

(сс) U. S. Navy

«Машины готовились на заклание»

Примечательно, что США перед отправкой танков на Украину провели демонтаж современного оборудования с каждой машины. По информации USA Today, это сделали, чтобы оборонные технологии США не попали в руки российских военных. Фактически танки модификации M1A2 были «демодифицированы» до более старой модели M1A1, что существенно снизило их шансы выжить на поле боя.

«Можно предположить, что им заранее не пророчили долгую жизнь. Потому что в Пентагоне, в сущности, трезво оценивают реальное положение вещей. Сплошное минирование, плотный артиллерийский огонь: в таких условиях жизнь танка идёт на минуты. Послали их на заклание», — уверен Александр Михайловский.

Впрочем, проблемы «Абрамсов» вскрылись гораздо раньше. В ходе боёв на территории Йемена Вооружённые силы Саудовской Аравии потеряли десятки американских танков. Зачастую машины уничтожали огнём расчётов противотанковых комплексов, использующих вооружения, разработанные еще в середине XX века.

В итоге США просто запретили Саудовской Аравии использовать эти машины в боевых действиях, ссылаясь на то, что их уничтожение негативно сказывается на репутации американского военно-промышленного комплекса.

Кроме танков, ВСУ столкнулись и с проблемами при эксплуатации американских боевых машин пехоты M2A2 Bradley. Их на Украину поставили несколько сотен.

ИА Регнум

По данным аналитического форума LostArmour, пользователи которого изучают данные из открытых источников, в ходе боёв украинские войска потеряли как минимум 44 подобные машины. При этом реальная цифра может быть значительно больше. Не лучше обстоит ситуация с танками Leopard 2: ВСУ потеряли около 25% от всех поставленных машин. Издание Foreign Affairs объяснило высокие потери ВСУ в бронетехнике трудностями с техобслуживанием «Леопардов» и отсутствием грамотно выстроенной логистики.

Незавидные перспективы

Потеря американских танков уже стала для Украины большой проблемой, но это только начало. По мере того как американский Конгресс отказывается финансировать передачу Украине новых вооружений, в США нарастает недовольство тем, как именно ВСУ используют полученную технику.

Теперь же кадры с уничтоженными «Абрамсами» могут использоваться как наглядная иллюстрация того, что никакие вооружения не помогают Киеву изменить ситуацию на фронте. При этом без свежих поставок запасы бронетехники ВСУ могут в скором времени иссякнуть.

«Точных данных по их резервам, понятное дело, нет. Но если в бой бросили последний резерв, значит, всё невесело.

Запасы советских машин по всему миру почти выпотрошили, запасы «Леопардов» выгребли со всей Европы. А США не торопятся открывать свои арсеналы. Так что в будущем придётся как-то обходиться без танков», — говорит Александр Михайловский.

При этом проблемы возникают не только с будущими поставками бронетехники, но и с имеющимися в распоряжении ВСУ машинами. Часть танков и других бронемашин, переданных Западом ранее, вывели из строя… грызуны, сообщило французское издание Le Figaro.

«Некоторые оболочки электрических проводов были сделаны из кукурузного волокна. Украинские солдаты пострадали от неожиданных последствий. Грызуны перегрызли провода на некоторых машинах, обездвижив их», — написала газета.

Собеседник издания заявил, что бронетехника западного производства разрабатывалась в качестве демонстрации технологий на полигонах. В полевых же условиях техника страдает от морозов и распутицы. Иногда грязь застревает в ходовой части танков, а после — замерзает между гусеничными траками, парализуя машины.

Снижение манёвренности частей у механизированных соединений украинской армии открывает возможности для новых наступательных операций российских войск.