В российских школах сегодня нет единой программы полового воспитания детей. Каждое учебное заведение может решать, в какой форме проводить подобные уроки — либо же не проводить их вовсе.

Иван Шилов ИА Регнум

Одна из частых причин отказа — принятые еще в 2012 году поправки к закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», запретившие «изображать и описывать действия сексуального характера» детям до 16 лет. То есть сексуальное просвещение может оказаться для школ спорным вопросом не только с моральной, но и с юридической точки зрения.

В то же время в российском обществе звучат голоса о необходимости ввести «секс-просвет».

Чем раньше, тем лучше

21 февраля в «Комсомольской правде — Рязань» было опубликовано интервью внештатного детского гинеколога Минздрава Рязанской области Анны Фомичевой. Ключевая мысль беседы — сексуальное просвещение стоит вводить в образовательный процесс. И чем раньше, тем лучше — с начальных классов.

Вскоре смелую идею поддержал рязанский губернатор Павел Малков, поручивший региональному Минобразования разработать программу по половому воспитанию школьников.

Однако инициативу главы региона резко раскритиковали местные родители. Они убеждены, что подобные уроки не только не решат проблему ранней нежелательной беременности, а только усугубят её: узнавшие много нового дети захотят применить теорию на практике.

Результатом возмущения стала петиция «Рязанским школьникам не нужны уроки полового просвещения!». К концу февраля она собрала около 3,5 тысячи подписей.

Обращение адресовано губернатору Павлу Малкову, министру здравоохранения Александру Пшенникову и министру образования Ольге Щетинкиной.

Родители — против

Жительница Рязани Наталья Бастракова подписала петицию одной из первых.

«Я против уроков полового просвещения! Лучше усилить духовное воспитание, нам сейчас именно этого не хватает. Учить детей быть людьми, жить без мата, быть милосердными и трудолюбивыми», — поясняет женщина свою позицию.

Схожее мнение у её земляка, многодетного отца Виталия. Он считает, что в вопросе воспитания «всё должно идти из семьи, где царит целомудрие, любовь и мир», то есть родителям в первую очередь необходимо обращать внимание на себя.

Детей же, подчёркивает мужчина, нужно оберегать от «огромного потока информации, которая так красиво льется из каждого утюга».

Впрочем, не все подписавшие обращение родители настроены радикально. Мать двоих детей Ольга Щербакова в комментарии для ИА Регнум подчеркнула, что если и стоит вводить подобные занятия, то лишь на добровольной основе — это может стать приемлемым компромиссом.

Однако компромисса, во всяком случае пока, не случилось. 28 февраля стало известно, что в Рязанской области не будут вводить обязательные уроки полового воспитания в школах.

Опасные страхи

Многие родители просто боятся, что их детей «научат плохому», объясняет в разговоре с ИА Регнум клинический психолог Татьяна Маремпольская.

«Родителю кажется: если он начнет говорить о половом воспитании ребенка, о презервативах, это увеличит риски их применения, как бы раззадорит ребенка. Но это не так», — говорит психолог.

Родители, продолжает она, боятся того, что «интенсивность говорения» о половых вопросах увеличит риски слишком раннего начала сексуальной жизни. Но это — опасный миф.

«Знания порождают осторожность», — отмечает Маремпольская.

Чтобы дать ребенку надлежащее половое воспитание, нужно объяснять гендерные различия, разницу в физиологии и психологии полов, добавляет психолог. При этом на школьных уроках стоит раскрывать все грани построения контакта — не только полового, но и морально-нравственного, человеческого.

Нужен специалист «три в одном»

Чтобы введение в школах уроков полового воспитания прошло нормально, нужно начать с просвещения родителей, говорит детский психолог Светлана Клюваева.

«Общество должно принять как норму уроки секс-просвета, а не относиться к этому, как неандертальцы к грому. К сожалению, не все люди обладают должным понимаем необходимости таких уроков. Для них это «какая-то порнуха», хотя это далеко не так», — отмечает психолог.

Если же родители достаточно осведомлены, у них не возникает вопросов, нужны ли подобные уроки.

«В таких семьях понимают, что это помогает развиваться их ребёнку — как физически, так и эмоционально», — говорит Клюваева.

Вести такие уроки, уверена она, должен специально подготовленный педагог, психолог и врач в одном лице. Такой специалист сможет спокойно, без «хихиканий» рассказать о «совершенно нормальных моментах жизни».