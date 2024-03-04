Материалы с тегом «Психология»
Не только секс. Нужны ли уроки полового воспитания в российских школах
В российских школах сегодня нет единой программы полового воспитания детей. Каждое учебное заведение может решать, в какой форме проводить подобные уроки — либо же не проводить их вовсе. Одна из частых причин отказа — принятые еще в 2012 году поправки к закону «О защите детей от информации...
4 марта 2024
Психолог рассказала, когда ребёнку пора определяться с профессией
Знакомство с миром профессий начинается у ребёнка ещё до школы, хорошо, если уже в этом возрасте у него будет развиваться профессиональная насмотренность — то есть он будет наблюдать большое разнообразие специалистов и, возможно, пробовать сделать что-то вместе с ними или самостоятельно. Об этом ИА...
17 февраля 2024
Россиянам дали совет, как питаться, чтобы не страдать бессонницей
Нарушенный график сон-бодрствование ухудшает качество жизни и снижает её продолжительность. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 декабря заявил сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов. Ранее журнал Neurology опубликовал результаты исследования, которое...
15 декабря 2023
«Она вошла в класс с дробовиком в руках». Вопросы к брянской трагедии
Утром 7 декабря 14-летняя ученица 8-го класса брянской гимназии № 5 принесла в школу отцовское помповое ружьё (по всей видимости, в тубусе для бумаг). Алина — как сообщается, так звали ученицу, — прошла в школу без помех, ведь рамка металлоискателя на входе, установленная одним из частных охранных...
8 декабря 2023
Учёные выяснили, как недостаток массы тела влияет на личность человека
Учёные-психологи из Тартуского университета Эстонии выяснили, что люди с недостатком массы тела оказались более доброжелательными и добросовестными. Об этом говорится в научной статье журнала о психологии Journal of Personality (JOP). Специалисты обнаружили связь между недобором веса у человека и...
11 ноября 2023
Политолог сравнил нынешнее состояние Зеленского с депрессией Гитлера
Глава киевского режима пребывает в глубокой депрессии, которую можно сравнить с тем состоянием, в котором находился руководитель Третьего рейха Адольф Гитлер в последние месяцы жизни. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 октября заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ...
30 октября 2023
Психолог объяснила, почему дети превращаются в хулиганов
Дети, как правило, становятся хулиганами из-за проблем в семье, поэтому их родителям в первую очередь необходимо обратить внимание на своё поведение, рассказала ИА Регнум психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина...
16 октября 2023
Правительство России утвердило 22 ноября Днём психолога
Новый профессиональный праздник — День психолога будет отмечаться в России осенью. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства России. Новая праздничная дата приходится на 22 ноября, говорится в документе...
новость часа
14 октября 2023
Путин призвал развивать психологическую помощь в гражданской сфере
Психологическую помощь нужно развивать не только в военной, но и в гражданской сфере, заявил президент России Владимир Путин во время посещения центра поддержки участников специальной военной операции в Великом Новгороде 21 сентября. «Конечно, психологическую помощь нужно развивать более широко, не...
21 сентября 2023
ЦИПСО атакует: почему пенсионеры и дети поджигают военкоматы
За последний месяц по России прокатилась волна поджогов военкоматов и релейных шкафов на железных дорогах. Каждый раз злодеями оказывались либо пенсионеры, либо подростки. Истории всех этих преступлений похожи: позвонили неизвестные, пообещали денежное вознаграждение, вернуть украденные мошенниками...
9 августа 2023