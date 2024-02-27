В Эстонии полным ходом идет реализация принятого властями в позапрошлом году плана ликвидации образования на русском языке. Однако против этих планов возражает самоуправление Нарвы — города, в котором русскоязычные составляют большинство.

Иван Шилов ИА Регнум

Нарвитяне просят государство притормозить с окончательным уничтожением русских детских садов и школ. К сожалению, шансы на то, что правительство прислушается к этим просьбам, минимальны. А пока русские семьи вынуждены спасать своих детей индивидуально — покидая государство, ставшее по отношению к ним резко враждебным.

«Для печати ничего не скажем»

Согласно действующему в Эстонии плану, перевод всех учебных заведений нацменьшинств на государственный язык должен завершиться к 2029 году. Так, конкретно в 2024 году на эстоноязычное обучение перейдут детские сады, первые и четвертые классы общеобразовательных школ.

В целом же исполнение принятого в 2022 году закона о ликвидации «неправильных» школ проводится в Эстонии настолько топорно, что это вызывает массовое негодование местных русских.

Страдают не только дети, которых лишают права постигать физику, химию и математику на родном, но и учителя, над которыми навис дамоклов меч увольнения.

По данным Министерства образования Эстонии, на настоящий момент 1802 учителя русских школ не владеют государственным языком на требуемом от них высшем уровне С1. 1092 из них посещают курсы языка и имеют шанс остаться в профессии. Остальные с 1 августа текущего года будут уволены. Некоторые, не в силах выдержать стресса, сами подают заявления об уходе.

Впрочем, русские педагоги предпочитают негодовать непублично, у себя на кухнях. Недавно в Эстонии прошли массовые акции протеста учителей, которые требовали повышения своих скромных зарплат и улучшения условий труда.

В связи с этим эстонский портал Delfi сообщил в конце января о том, что меньше всего бастующих педагогов оказалось в Нарве — наиболее русском городе Эстонии. Когда же журналисты просили нарвских педагогов объяснить, почему те не бастуют, учителя отмахивались: «Для печати ничего не скажем». Говорить на эту тему они соглашаются только анонимно и не под запись.

Некоторые эстонские педагоги успели обвинить своих русскоязычных коллег в соглашательстве с властями и чуть ли не в штрейкбрехерстве. Но эти обвинения не имеют ничего общего с действительностью.

«Совершенно понятно, почему русские учителя сегодня опасаются принимать участие в забастовке. Русские школы у нас демонизированы политиками, средствами массовой информации, а судьба многих учителей повисла на волоске. В этой ситуации опасно портить отношение с начальством и государством, а забастовка, как ни крути, является протестом в отношении государства», — комментирует ситуацию депутат парламента от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин.

Торжество этнократии

То, что на детские сады и школы, в которых учатся представители нацменьшинств, льют грязь в режиме нон-стоп — абсолютная правда. Эти учебные заведения уличают в том, что они «отсталые», «несовременные» и вообще готовят будущих «ватников» и «русских шовинистов».

Наглядный пример: тот же портал Delfi недавно опубликовал мнение учителя Владимира Нийнимяки о его русских коллегах: «Мое отношение к русским школам, скорее, остро негативное. Я там сам учился, у меня есть коллеги, которые там работают. Я вижу, что стиль управления и общение там. Я не хочу идти работать в коллектив, где нужно будет говорить: «Здравствуйте, Марья Васильевна!»

В свою очередь, эстонский журналист Сергей Степанов отстаивает противоположную точку зрения. Он возмущается: «Процесс перехода на государственный язык преподавания в школах и детских садах на данный момент стал больше напоминать давнее советское прошлое. Партия установила план, и его надо выполнить, а лучше перевыполнить. И никого не волнует, как достичь этого результата и каким он будет в итоге. А также какие могут быть последствия».

Дабы оправдать ликвидацию русскоязычных учебных заведений, власти применяют иезуитскую риторику.

Министр образования Кристина Каллас заявила, что ликвидация русских школ, дескать, положит конец сегрегации, существующей в обществе.

«Абсолютно неправильное и спекулятивное использование термина «сегрегация». Сегрегация — принудительное разделение людей на расовые, этнические или другие группы в повседневной жизни. Принудительное. А родителей у нас никто никогда не принуждал отдавать их детей в русские школы», — в ответ возмущается депутат Чаплыгин.

В свою очередь, президент Эстонии Алар Карис утверждает, будто запрет образования на русском уравняет детей в возможностях.

Редактор российского портала Baltnews Андрей Стариков (выходец из Риги) отвечает, что это беззастенчивая ложь. «Старая прибалтийская байка: как только добьем русский язык в школах, потенциал детей начнет зависеть от знаний, а не от владения госязыком. Язык для прибалтийских нациков — просто ширма. Ширма, которой они прикрывают этнократическую природу своих государств», — констатирует Стариков.

По его словам, все «хлебные позиции» в странах Балтии, например, такие как адвокатура, госслужба и т.п. наглухо защищены именно этническим фильтром — отнюдь не языковым. «Правильное происхождение — вот ключ к успеху», — констатирует Андрей Стариков.

По его словам, когда Алар Карис разглагольствует о некой пользе от закрытия русских школ, то последнее, о чем он думает, это социальный успех русских детей. «Президент Эстонии хочет оторвать этих детей от родного языка, собственной истории, оторвать от родителей. Чтобы легче ими управлять. Прибалтийским этнократам не нужны успешные русские дети. Этнократам нужна обслуга», — заключает журналист.

То, что это чистая правда, подтверждают и эксперты ООН, которые в прошлом году сочли факт гонений на русский язык в Эстонии проявлением дискриминации национальных меньшинств. Другое дело, что эстонским властям на мнение этих экспертов откровенно наплевать…

Способ спасения

В конце февраля горсобрание Нарвы постановило, что будет ходатайствовать перед правительством Эстонии о послаблениях. Просьба будет касаться обучающихся в школах и детских садах детей с особыми потребностями — в Нарве надеются, что хотя бы им в следующем учебном году разрешат частичное обучение на родном языке. Также нарвитяне попросят продлить обучение на русском в четвертых классах школ нацменьшинств.

Как нетрудно заметить, просьбы очень умеренные и ни в коем случае не ставят под вопрос саму воплощаемую правительством «школьную реформу». То, что «русского бунта» в Нарве не будет, стало понятно еще летом 2022 года, когда город позволил демонтировать высокочтимые у тамошних жителей памятники советским воинам-освободителям.

Однако вряд ли даже и к столь скромным пожеланиям в правительстве прислушаются — в министерстве образования Эстонии ранее заявили, что Нарва должна двигаться к переходу на эстоноязычное образование вместе со всей страной по тому же графику и на тех же условиях.

Сейчас у русских Эстонии вступил в действие принцип «всяк сам за себя» — и те семьи, которые хотят обеспечить своим детям качественное образование, страну покидают. Так, например, в прошлом году эмигрировала со своей семьей экс-член совета НКО «Русская школа Эстонии» Оксана Пост, бывшая жительница города Кейлы. Сейчас Оксана Пост со своим семейством проживает в Великом Новгороде.

В беседе с российской прессой Пост поведала, что учителей-профессионалов в эстонских школах нацменьшинств остается все меньше и меньше. Одни из них уходят сами, других собираются увольнять, поскольку требования знания эстонского языка к педагогам повысились.

По ее словам, в Эстонии развилась столь «оголтелая русофобия», что решение о переезде стало наиболее логичным. «Поняли, что жить в Эстонии больше не хотим, хотя все мы родились и выросли в этой стране», — отмечает активистка.

Она вспоминает, что в свое время русским школам «резали хвост по кусочкам».

В 2018 году Оксана Пост стала председателем попечительского совета русской школы города Кейлы, история которой насчитывала полвека. «И как раз в этот год власти города решили, что русскую школу пора закрывать. У нас была настоящая война с ними: мы устраивали пикеты, писали письма министру образования, судились, прошли все судебные инстанции в Эстонии, дошли до Европейского суда по правам человека. В общем, борьба была нешуточная, она продлилась несколько лет. Но в конце концов все равно русскую школу в Кейле закрыли», — вспоминает Пост.

После этого ей пришлось стать «персональным водителем» для своих детей, чтобы ежедневно возить их в Таллин и обратно — в тамошнюю русскую школу. Но вскоре, по ее словам, власти решили отказаться от метода, испробованного в Кейле: «не закрывать русские школы по одной, а прихлопнуть все разом». Эстония, как отмечает Пост, «в последние годы настолько явно отторгала нас, что мы уже не чувствовали, что находимся дома».

После того как интервью с ней было опубликовано, в эстонской прессе на прощание обдали Пост грязью, но испробованный ею вариант с переездом в Россию обдумывают и многие другие русские семьи.