В этом году эстонское государство приступает к запланированной годом ранее «школьной реформе, призванной унифицировать учебные заведения государства. Проще говоря, русскоязычные учреждения образования будут вынуждены перевести все преподавание на эстонский язык. Чиновники утверждают, что моноязычие в школах необходимо для обеспечения «безопасности государства» — чтобы новые поколения не знали русского языка и, соответственно, не могли воспринимать «московскую пропаганду». Однако «реформа» натолкнулась на неожиданное препятствие.

Иван Шилов ИА Регнум

Один из эстонских политиков, громко критикующих запланированную «школьную реформу», — депутат Рийгикогу (парламента) от Центристской партии Александр Чаплыгин. Его беспокоит то, что власти проталкивают реформу ударными темпами, не считаясь с потребностями ни детей, ни педагогов.

В частности, от русских педагогов требуют знания эстонского языка на таком уровне, чтобы они могли на нем преподавать.

«Вчера директор одной из школ сообщил интересную информацию: в трёх ласнамяэских (Ласнамяэ принадлежит к числу наиболее русских районов Таллина. — Прим. авт.) детских садиках из девяноста педагогов эстонский язык на уровне С1 (высочайший. — Прим. авт.) знают только девять. При этом уже со следующего года все преподаватели должны знать эстонский язык на уровне С1. Страшно представить, что это будет», — беспокоится Чаплыгин.

Чиновники выражают показной оптимизм — по их мнению, те педагоги, которые не пожелают терять работу, подучат язык в кратчайшие сроки.

Однако мэр Нарвы (самого русского города Эстонии) Катри Райк этих надежд не разделяет. Она отмечает, что большинство городских учителей, будучи полностью погружены в русскоязычную среду, толком не изучали эстонский десятилетиями. По оценке Райк, при переходе на эстоноязычное обучение в Нарве уволятся около 400 учителей.

Эта проблема стоит не только перед Нарвой, но и перед другими населенными пунктами Ида-Вирумаа — северо-восточного региона Эстонии, где живет особенно много русских.

Мэр города Маарду Владимир Архипов предрекает:

«Педагоги детских садов через два года начнут искать работу уборщицами. Большинство тех, кто сейчас трудится в детских садах, потеряют работу, и их заменят люди без образования и опыта, зато со знанием эстонского языка».

А старейшина волости Ляэне-Харью Яанус Саат добавляет: «Некоторые учителя русских школ приступили к углубленному изучению эстонского языка, но я не могу сказать, что желание очень большое. Всё же надеются на какие-то исключения, на то, что эта реформа не сильно затронет школы нашей волости. Пока не понимают, что это решение (о полном изгнании русского языка из учебных заведений. — Прим. авт.) окончательное».

(сс) Liilia Moroz Таллиннский Линнамяэский Русский лицей

Дабы мотивировать педагогов Ида-Вирумаа к изучению эстонского, им пообещали доплачивать за выполнение языковых требований. Таким образом, те учителя школ региона, которые хорошо владеют государственным языком, со следующего учебного года будут ежемесячно зарабатывать около 3 тысяч евро.

Но этим возмутились учителя, работающие на территории других самоуправлений: по их оценке, такие преимущества, полученные их коллегами в Ида-Вирумаа, дискриминируют остальных педагогов.

Тут нужно учитывать, что курсы эстонского языка являются достаточно дорогостоящими. Поэтому Александр Чаплыгин выступил с предложением организовать языковые курсы для педагогов прямо на рабочем месте и оплатить их за счёт государства, раз уж государство такую норму вводит. Но в целом же, по его мнению, языковую реформу в школах нацменьшинств необходимо отменить, пока не поздно.

Чаплыгин считает, что любые изменения в сфере образования должны преследовать прежде всего одну цель: повысить уровень знаний учащихся. Парламентарий указывает, что закон о переводе русских школ на эстонский язык этой цели явно не соответствует.

Русские родители из числа наиболее активных пытаются стучаться в международные инстанции.

В начале апреля комитет ООН по правам человека зарегистрировал заявление Марины Сааремяги, члена попечительского совета русской школы, действующей в таллинском микрорайоне Тынисмяэ. По словам Сааремяги, она как мать не может терпеть издевательства со стороны государства над собственными детьми.

«Эстонский язык надо учить на уроках эстонского языка, а не на биологии и географии. Я окончила школу на русском языке, но владею эстонским свободно», — сообщила Сааремяги.

Юрист-правозащитник и председатель правления НКО «Русская школа Эстонии» (РШЭ) Мстислав Русаков добавил: «Европейский суд по правам человека слишком ангажирован. Будем надеяться, что Комитет по правам человека ООН более объективно подойдёт к рассмотрению дела».

Впрочем, оказалось, что реформа плохо продумана даже с точки зрения финансов.

По словам министра образования и науки Кристины Каллас (партия «Эстония 200»), в четырехлетней программе перехода русских школ на эстонский язык уже на будущий год не хватает 27 млн евро. Для проведения реформы в стратегии госбюджета на данный момент запланирован 41 млн евро ежегодно в течение четырех лет. Но, по словам Каллас, «из-за ошибки в расчетах на следующий год денег не хватит».

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас

Когда об этом заявлении узнал ее предшественник Тынис Лукас (партия «Отечество»), при котором, собственно, и утверждалась реформа, он принялся оправдываться. Как уверяет Лукас, в прошлом году, когда составлялась бюджетная стратегия, Министерство финансов ясно дало понять, что ее нельзя планировать в долгосрочной перспективе. Кроме того, на момент принятия госбюджета на 2023-й «школьная реформа» еще не была утверждена.

«Нам сказали, чтобы мы сосредоточились на расходах на следующий год, то есть на 2023-й. Остальное будет обсуждаться год за годом. Понятно, что если позже был принят закон о переходе на полное эстоноязычное образование, то вытекающие из этого расходы должны быть включены новым правительством в их планы развития», — сказал Лукас.

Так или иначе, представители властей утверждают, что ликвидация русских школ — дело настолько важное, что остановить ее из-за выявленного недостатка денег нельзя ни в коем случае.

«Переход на эстоноязычное образование в приоритете, и мы должны найти деньги на это. Но тут вопрос в том, идет ли речь о расходах на несколько лет вперед или о разовых расходах. В случае разовых расходов финансы найти будет легче», — сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия Эстонии).

Ляэнеметс отмечает, что всё решат бюджетные переговоры, поскольку, как он уверяет, и в его сфере есть «критические потребности», которые требуют «миллионных вложений». Госбюджет следующего года правительство обсудит в августе. В свою очередь, министр финансов Март Вырклаэв назвал деньги, затребованные Каллас, «дополнительной идеей министра образования» и подчеркнул, что правительство не будет включать ее запросы в бюджет. По словам Вырклаэва, «цифры, которые были заложены в бюджетную стратегию, были внесены в тот момент с полным осознанием программы, с которой мы планировали идти».

В случае, если денег действительно будет не хватать, наготове испытанное средство для пополнения бюджета — языковые штрафы.

С 1 августа штрафы для школ с русскоязычными учителями, не желающими переходить на эстонский, вырастут в 15 раз и достигнут 9 600 евро. Языковой департамент (госучреждение, призванное отслеживать выполнение закона о «должном применении эстонского языка») также получит больше полномочий — с нового учебного года его сотрудники получат право ходить и проверять, что в действительности происходит на уроках русских педагогов.

Стоит отметить, что до сих пор максимальный размер штрафов, которые языковой департамент мог назначать учителям и школам, составлял 640 евро. Однако учреждение добилось радикального повышения штрафов — и надеется, что эта мера возымеет должное «воспитательное» воздействие. Поставленный министерством образования координатор перехода на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов объясняет: «Это возымеет действие. Потому что мы уже видели, что предписания, выданные физическим лицам, не возымели своего эффекта. А этот новый размер штрафа распространяется и на юридические лица».

По мнению мэра Нарвы Катри Райк, повышение размера штрафов является «хорошим сигналом» для городских чиновников, многие из которых, дескать, не понимают важности образования на эстонском языке.

Директор Славянской основной школы в Кохтла-Ярве (большинство населения этого города опять же составляют русскоязычные) Светлана Владимирова рассказала, что руководимое ею учебное заведение в этом году получило 22 взыскания от департамента.

«Любой язык, его владение — это прежде всего практика, и опыт, и навык. И, к большому сожалению, здесь, в Ида-Вирумаа, в Кохтла-Ярве, в частности, вне рабочего места использование языка у человека ограничено», — сказала Владимирова.

По данным языкового департамента, всего в Эстонии сейчас насчитывается около 2500 педагогов, в недостаточной степени владеющих государственным языком. Все они автоматически стали кандидатами на вылет.