В прошлом году власти Эстонии приняли решение о ликвидации на своей территории школ с русским языком обучения. Представители русскоязычной общины Эстонии (25% населения государства), понимая, что переубедить правительство не удастся, обратились с жалобой в ООН. И неожиданно международные инстанции сказали свое слово.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперты Организации Объединенных Наций сочли факт гонений на русский язык в Эстонии проявлением дискриминации национальных меньшинств. Но вряд ли это заключение заставит эстонские власти пересмотреть свою политику.

Это всё придумал Сталин

Принятый в прошлом году парламентом Эстонии закон предусматривает перевод учебных заведений нацменьшинств на эстоноязычное образование с 2024 года. Первыми на эстонский перейдут детские сады, а также первые и четвертые классы основной школы. Переход двенадцатых классов должен быть обеспечен к 2032 году. Согласно утвержденному плану действий, с 2024 года должны будут проводиться на эстонском языке даже кружки по интересам при общеобразовательных школах, а также внеклассная деятельность.

Под исключение подпадают только частные школы, где обучение на русском языке может продолжаться и после 2024 года. В этом плане Эстония оказалась несколько либеральней соседней Латвии, где запретили обучать на русском языке даже в таких учебных заведениях.

Однако на днях трое экспертов ООН по правам человека выразили серьезную озабоченность в связи с принятым в Эстонии в декабре прошлого года законом, создающим основу и условия для ликвидации русскоязычного образования.

«Недавние законодательные поправки, как представляется, серьезно ограничивают образование на языках национальных меньшинств Эстонии», — заявили Фернан де Варенн (специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств), Александра Ксанти (спецдокладчик ООН в области культурных прав) и Фарида Шахид (спецдокладчик по вопросам образования).

Заявление экспертов ООН 17 августа было опубликовано на официальном сайте организации.

По их мнению, принятый Рийгикогу (парламентом) 12 декабря закон вводит ограничительные и потенциально дискриминационные меры, затрагивающие права этнических и языковых меньшинств в сфере образования. Специалисты ООН констатируют, что законодательство государства разрешает детям из числа нацменьшинств изучение родного языка и культуры лишь в явно недостаточном объёме. «Другими словами, язык меньшинств фактически упразднен как средство обучения», — говорят эксперты.

Особую обеспокоенность они выразили по поводу того, как новые положения закона могут затронуть представителей русскоязычного меньшинства, составляющих значительную часть населения страны. «Теперь закон противоречит международным документам по правам человека», — подчеркнули спецдокладчики ООН.

Эстонские власти предсказуемо пытаются дезавуировать мнение представителей международной организации.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что «не обоснованно связывать переход на образование на эстонском языке с гарантией прав человека». Мол, ликвидация русскоязычного образования — «это часть интеграционной политики», от которой якобы выиграют сами русские дети. «Это сделано с целью предоставить всем детям, независимо от их родного языка, возможность получить качественное образование на эстонском языке, создать единые возможности на рынке труда и повысить сплоченность общества», — подчеркнул министр.

Также Цахкна пообещал, что правительство Эстонии обязательно «ответит на обращение экспертов ООН в установленные сроки».

Это обещание вызвало тревогу правозащитника Мстислава Русакова, руководителя НКО «Русская школа Эстонии» (РШЭ), ранее подвергавшегося за свою деятельность преследованию властей. Именно Русаков в прошлом году сообщил Фернану де Варенну о дискриминации русских школьников Эстонии, после чего РШЭ снабдили ООН всеми необходимыми фактами.

«Я уже представляю, что правительство им наговорит… Русские школы придумал Сталин с целью русификации. В СССР хотели уничтожить национальности и создать единую общность. А сейчас русские школы выполняют план Путина по расколу эстонского общества. И вообще, Эстония трепетно относится к нацменьшинствам и постоянно их финансирует», – саркастически отмечает правозащитник.

Лишение идентичности

Из политиков, отстаивающих интересы русской общины Эстонии, наиболее активно сейчас ведет себя депутат Рийгикогу от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин. По его словам, эксперты ООН лишь подтвердили очевидное: правительство Эстонии откровенно дискриминирует проживающие в стране национальные меньшинства.

«Почему изучение эстонского языка должно происходить таким образом, чтобы лишить детей какой бы то ни было возможности обучаться на родном языке, тем самым сохраняя свою национальную идентичность?» — вопрошает парламентарий.

По его словам, за последние тридцать лет в Эстонии освоили огромные суммы на различные программы «интеграции» русского меньшинства, в том числе и за счёт денег, выделяемых Евросоюзом.

«Если мы не сумели как следует научить детей эстонскому языку на специальных уроках, откуда берётся уверенность, что новая программа правительства достигнет поставленной цели? Ведь до сих пор непонятно, кто и как будет учить русских детей и каким образом преподавание предметов на чужом языке отразится на общем качестве образования», — подчеркивает Чаплыгин.

К слову, эксперты отмечают, что бывшие русские школы нельзя автоматически перевести на эстонский язык — необходимы особые учебники и программы «переходного» периода, которых пока нет. Откровенно не хватает и педагогов, готовых преподавать русским детям на государственном языке.

Впрочем, Чаплыгин добавляет, что главная проблема тут заключается не в технических сложностях, а в том, что планы правительства Эстонии фактически лишают русских детей права на сохранение национальной идентичности. «Помимо очевидной дискриминации, подобный подход несёт с собой и другую опасность: дети перестанут воспринимать себя как русских, украинцев или евреев, одновременно не сумев стать полноценной частью эстонского этноса. Это — прямой путь к маргинализации: люди без своих культурных корней, не способные вписаться в новую культурную реальность», — отмечает депутат.

Чаплыгин предрекает, что эстонское правительство, хотя там и очень любят поразглагольствовать о принадлежности страны к «цивилизованному мировому сообществу», предпочтёт проигнорировать рекомендации ООН.

«Уже через десять лет наше общество столкнётся с тем, что сотни тысяч недостаточно образованных и лишённых культурной идентичности граждан выйдут в большую жизнь, чтобы строить наше общее будущее», — заключает парламентарий.

Тоже эстонцы

Во многом эстонские власти при составлении своих планов опираются на факт покорности русских учителей, большинство из которых не высказывают публично критики по поводу запланированной «реформы» образования. Не высказывают не потому, что со всем согласны, а поскольку боятся потерять свои рабочие места.

«Почему русские учителя не сопротивляются ликвидации русского образования? Потому что они не хотят остаться без работы. Конечно они всё равно без неё останутся. Но, может, удастся дотянуть до пенсии. Не спешите осуждать», — говорит Мстислав Русаков.

Некоторые из молодого поколения русскоязычных педагогов, демонстрируя лояльность властям, даже не молчат — громко высказывают одобрение их планам. Так, любимицей официозных эстонских СМИ стала учительница музыки из Нарвы Алина Ворончихина, заявившая о русских школьниках: «Они родились в Эстонии. А мы создаём какую-то неверную идентичность. Ну какие мы русские? Мы даже не живём в России. Да, мы говорим по-русски. Но мы и по-эстонски говорим. Пора понять, что мы тоже эстонцы».

Оппозиционный публицист Димитрий Кленский возмутился словами Ворончихиной: «Что подразумевает молодой педагог под «эстонцем», что значит им быть? Это как: по крови, по культуре, по ментальности, по вере, по мировоззрению, по политическим убеждениям, по русофобии, наконец?

Алина Ворончихина считает местных русских этническим балластом (между прочим — почти треть населения страны!), которому «пора понять», что они должны добровольно-принудительно — через эстонизацию образования ассимилироваться (что ООН осуждает) и служить Эстонии. Последнее понятно. Но ведь при этом придётся самоутверждаться и на ниве русофобии».

Кленский напоминает о мамлюках и янычарах — воинских подразделениях Египта и Османской империи, создававшихся из числа захваченных в плен и обученных военному делу мальчиков порабощённых народов, в том числе и христианских. «Она-то (Ворончихина — прим. ред.) далеко пойдёт, может, скоро в Рийгикогу выдвинут… Это и есть красная цена тому, что назначается местным русским/русскоязычным за их публичные признания в том, что им стыдно быть «русским», а то и за откровенную русофобию.

Публицист привел пример из той же Нарвы. Там директор городского музея Мария Сморжевских-Смирнова, закрепляя за собой директорское кресло, заявила, что на стене Нарвской крепости к 9 мая был и по её инициативе вывешен плакат с надписью на английском языке «Путин — военный преступник», обращенный в сторону российского Ивангорода

«Последнее касается карьерного роста также главных редакторов и многих журналистов русскоязычных СМИ Эстонии», — заключает Дмитрий Кленский, статей которого крупнейшие эстонские газеты, разумеется, из принципа не публикуют.