Москва, 15 февраля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. Об этом 15 февраля сообщило Министерства обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

«Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность, сообщили 15 февраля в мэрии областного центра. Губернатор региона Вячеслав Гладков также напомнил о необходимых мерах предосторожности.

Позднее Telegram-канал «112» сообщил со ссылкой на источники, что в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород здание одного из торговых центров получило повреждения, один из снарядов упал на стадион. На данный момент известно о пяти погибших, из двое — дети, и 19 пострадавших.