Белгород, 15 февраля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Здание одного из торговых центров получило повреждения в результате ракетной атаки на Белгород со стороны Украины, один из снарядов упал на стадион. Об этом сообщает 15 февраля Telegram-канал «112».

Соцсети

На данный момент известно о пяти погибших и 11 пострадавших. Ранее сообщалось о четырёх жертвах ракетного обстрела и семи раненых.

Сильно повреждено здание ТЦ на улице Плеханова. На стадионе пострадали несколько человек, им оказывают медицинскую помощь.

Под ударом оказалась южная часть города. На одной из улиц частного сектора погиб грудной ребёнок, говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3867509" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова отметила, что киевский режим преследует только одну цель, атакуя Белгородскую область — закошмарить людей. Эти действия Украина согласовала с Западом.

«Она бьёт именно по людям в торговых центрах, по детям у новогодней ёлки, по каткам. Кроме террора, в Белгороде у неё других задач нет», — подчеркнула Ахмедова в Telegram-канале.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе власти объявили ракетную опасность.