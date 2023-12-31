По центру Белгорода в ходе террористической атаки ВСУ был нанесён ракетный удар — так для России завершился год. На момент написания этой статьи известно о 24 погибших, среди которых были дети, и более чем сотне пострадавших. В целом же за последние сутки область была обстреляна более 90 раз.

РИА Новости/ Антон Вергун

«В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть ещё один погибший ребенок. Ещё один раненый умер в больнице, не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего. 108 человек пострадали», — написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кроме того, губернатор также сообщил о различных разрушениях в городе, которые выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трёх частных домовладениях, на семи социальных объектах. Гладков отметил, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Работа сообща

Правительство, волонтёры, простые граждане, все неравнодушные стараются прийти на помощь Белгороду, оказывая как материальную, так и моральную поддержку.

«С утра объявили воздушную тревогу. Многие спустились в бомбоубежища. Чуть позже тревогу отменили. Город полупустой, но все последствия теракта уже устранены и город прибран. Власти уже вчера составили списки пострадавших и с утра оказывают им помощь: если квартира подлежит восстановлению, они её ремонтируют, если нет, владельцы получат новое жилье», — рассказала ИА Регнум журналист и волонтер Мадина Шавлохова.

Вчера все городские службы совместно с представителями других муниципалитетов и с волонтёрскими организациями отработали все очень слаженно. Совместно, дополняя друг друга, они спасали людей и устраняли последствия чудовищного теракта, совершённого против мирных граждан. Сотрудники всех городских служб и добровольцы, несмотря на выходные дни, вышли на ликвидацию последствий теракта.

«В спортивном зале и на катке были дети, их педагоги и родители. Никаких военных или военных объектов на том месте и близко не было», — рассказывает волонтёр.

По словам Мадины, пока городские власти помогали местным жителям ликвидировать последствия теракта, волонтёры помогали приводить в порядок административные здания, которые также пострадали от взрывов.

«Люди привыкли за два года помогать друг другу. К полуночи всё было убрано. Мэр города Валентин Демидов всё держал на контроле. Приехал полпред президента по Центральному федеральному округу, прибыли представители всех министерств и ведомств», — подчеркнула собеседница.

Отлаженный механизм

Второй год Белгород живет как прифронтовой город. ВСУ обстреливают приграничные с областью районы, в частности Шебекино, и люди вынуждены спасаться от войны в Белгороде.

За это время власти Белгородской области и областного центра смогли особым образом мобилизовать все службы. По словам Мадины Шавлоховой, за два года механизм их работы отлажен как часы. Когда-то небольшие проблемы возникали с бомбоубежищами: ключи от них находились у разных людей, которых в нужный момент было сложно разыскать. Но и этот вопрос решён.

«В Белгороде также создано много волонтёрских организаций, — говорит Мадина. — Они второй год оказывают помощь переселенцам и беженцам. Первыми были беженцы из Харьковской области. И в прошлом году, и в этом я помогала организовывать отдых детей на побережье Черного и Каспийского морей».

В Белгороде беженцам и их детям всем миром ищут жильё, а потом помогают обустраиваться. Кто-то даёт мебель, кто-то одежду, кто-то утюг, чайник, посуду… Есть и пункты временного размещения, но люди стараются сразу же интегрироваться в новом месте, начать новую жизнь, пойти работать.

«К слову, многие из них потом сами оказывают помощь таким же беженцам, как они. Такая же картина и с вынужденными переселенцами», — подметила Шавлохова.

Обращают внимание волонтёры и на медицинскую подготовку. «Фонд Юлии Немчиновой, с которым я сотрудничаю, просит создать курсы первой медицинской помощи для всех жителей города. В прифронтовых городах все должны уметь оказывать медпомощь пострадавшим людям. В прошлом этому учили в школах, и, думается, пора возвращать эту практику», — резюмировала Мадина.

На уборку вышли тысячи людей

«Я сначала даже не поверила. Ехала с ярмарки, где я торговала, по объездной, вижу — летят ракеты, ПВО их сбивает. Но у меня не было даже и мысли, что их цель — центр Белгорода», — поделилась с ИА Регнум мать семерых детей Елена Мануэл.

По её словам, уже потом, читая новости, она осознала весь ужас произошедшего. «Первый день каникул, дети пошли резвиться, отдыхать, гулять, а тут такое», — сказала Елена. Она считает, что ответ должен быть жёстким.

Елена также обратила внимание на ту помощь, которую белгородцы оказывают друг другу. В городе есть открытые чаты в различных социальных сетях, где люди общаются и с помощью которых можно оказать материальную и моральную поддержку пострадавшим.

«Около двух тысяч человек вышли убирать улицы. В чатах открыты сборы материальной помощи, принимаются заявки на психологическую поддержку. Люди, у которых есть дипломы психологов и психиатров, откликаются на запросы горожан», — сказала Елена, отметив, что всё это делается на безвозмездной основе.

Сейчас вся страна скорбит вместе с белгородцами, в разных местах организуются стихийные мемориалы, к которым люди несут цветы, зажигают свечи.

«Была бы моя воля, открутила им головы! Гады, знали, что там дети, и у этих уродов нет ни сердца, ни разума. Слов не найти, чтоб выразить слова соболезнования родителям малышей», — говорит многодетная мама Алёна из Белгорода.

«Тут даже говорить нет возможности, ком в горле застрял. Все друг друга поддерживают, все на телефонах, на связи с правительством, не спим сутки», — рассказала Алёна в беседе с ИА Регнум.

По её словам, сейчас она и другие неравнодушные стараются помогать в первую очередь тем, кто в тяжелом состоянии, в реанимации.

«Сейчас молимся о детках, которые в реанимации, я на связи с уполномоченным по правам ребёнка в Белгородской области. Как только нужно будет что-то — мы на месте. Помогать будем всем — от вещей до моральной и материальной поддержки», — делится Алёна.

«Главное, что мы вместе и готовы в любую секунду помочь друг другу», — подвела итог наша собеседница.