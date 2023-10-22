Москва, 22 октября, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Национальный автомобильный союз (НАС) призвал власти вмешаться в ситуацию с чрезмерно высокими комиссиями дилеров, которые никак не регулируются, и принять ограничительные меры. С такой просьбой НАС обратился к Минпромторгу, ФАС и Банку России. Об этом 22 октября сообщил вице-президент союза Антон Шапарин.

Petrov Sergey/Global Look Press

Как отмечено в письме, опубликованном порталом 74.ru, на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, на сегодняшний день большинство россиян не могут позволить себе купить машину даже с пробегом из-за её дороговизны. Люди вынуждены брать автокредиты, что обходится им ещё дороже: ставка нередко превышает 18%.

«Доходы автомобильных дилеров зашкаливают: 9% от суммы автокредита в виде комиссии, 10% от стоимости реализованных страховых продуктов, 5% от стоимости автомобиля от официального дистрибьютора, до 50% от стоимости любых дополнительных товаров и услуг», ― пояснили в НАС.

Шапарин отметил, что это приводит к резкому росту стоимости автомобилей, их недоступности для населения. Учитывая сложившуюся ситуация, НАС призвал власти рассмотреть вопрос о корректировке законодательства, связанного с реализацией транспортных средств юридическими лицами. Автомобилисты убеждены, что нужно ограничить размер комиссии за оформление кредита на уровне других каналов продаж, где размер комиссии не превышает 4%.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) выступил с предложением ограничить цены на отечественные автомобили. В союзе считают, что российские автомобили должны продаваться в автосалонах с предельной наценкой не более 15% от стоимости производителя. Организация сослалась на информацию аналитического агентства «Автостат» о том, что в первом квартале 2023 года средняя цена отечественного автомобиля в стране выросла на 11%, а по итогам 2022 года увеличение стоимости составило 20%.

Авторы документа, адресованного премьер-министру России Михаилу Мишустину, считают, что указанная динамика говорит об искусственном завышении цен автосалонами. Составители письма считают, что введение потолка наценки позволит снизить конечную стоимость машин.

Согласно исследованию сервиса «Авто․ру», в сентябре в России больше всего подорожали автомобили Kia, Evolute и Skoda. Так, цена на модель Skoda Octavia выросла на 14%. Её стоимость начинается от 2,6 млн рублей. Российский электромобиль Evolute i-Joy подорожал на 13%, а Kia Cerato вырос в цене на 11%.

Также в цене прибавили JAC J7 (плюс 8%), Mercedez-Benz E-класса (плюс 7%), Omoda S5 (плюс 6%), Voyah Passion (плюс 6%), Kia Soul (плюс 6%).

Президент России Владимир Путин 19 октября подписал закон, устанавливающий ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату. Как пояснил в беседе с ИА Регнум председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, этот закон будет в первую очередь оберегать граждан от излишних страховок и дополнительных мер обслуживания.