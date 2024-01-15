Москва, 15 января, 2024, 17:18 — ИА Регнум. На российский авторынок в 2023 году официально вышли 19 новых китайских марок, сообщили «РИА Новости» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Так, за прошедшие 12 месяцев официальные поставки в страну начали марки Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising и Venucia.

Всего, по данным РОАД, число китайских автобрендов на российском рынке достигло 29.

По словам представителей ассоциации, с учётом автомобилей из КНР, которые поставляются в Россию неофициально (компании не имеют в РФ своего представительства), количество китайских брендов на отечественном рынке «минимум в два раза больше».

Как передавало ИА Регнум, из отчёта консалтинговой компании LMC Automotive следует, что Китай остаётся лидером по продажам автомобилей в мире. Объём авторынка страны в ноябре составил 2 млн 935 тыс. машин (+25,5%). С таким показателем КНР занимает почти треть мирового авторынка.

Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов 12 декабря сообщил, что запас нераспроданных автомобилей китайских брендов на складах российских дилеров по итогам первых девяти месяцев 2023 года достиг 175 тысяч. В 2022 году был дефицит машин от китайского производителя, но за год удалось существенно нарастить поставки. И сейчас наблюдается обратная картина, когда автомобилей производят и ввозят достаточно, но уровень продаж начал стремительно снижаться.

По его словам, за первые три квартала на автозаводах внутри страны (Haval, «Автотор») собрали 153,4 тысячи машин и ввезли 428,5 тысячи авто, при этом продали 406,5 тысячи китайских машин (показатель по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос в 4,8 раза).

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в беседе с ИА Регнум отметил, что снижения цен даже на нераспроданные авто китайских брендов ждать не стоит. По его словам, на российском автомобильном рынке китайским машинам сейчас нет конкурентов.