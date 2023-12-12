Москва, 12 декабря, 2023, 18:45 — ИА Регнум. На российском автомобильном рынке сейчас нет конкурентов китайским машинам, и это одна из причин, почему не стоит ждать снижения цен даже на нераспроданные авто китайских брендов. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Александр Кряжев / РИА Новости

Ранее в агентстве «Автостат» сообщили, что запас нераспроданных автомобилей китайских брендов на складах российских дилеров по итогам первых девяти месяцев текущего года достиг 175 тысяч. Сообщается, что в 2022 году был дефицит машин от китайского производителя, но за год удалось существенно нарастить поставки. И сейчас наблюдается обратная картина, когда автомобилей производят и ввозят достаточно, но уровень продаж начал стремительно снижаться.

По мнению автоэксперта Шапарина, проблема падения спроса на китайские автомобили связана исключительно с покупательной способностью граждан и высокими ставками на автокредитование. Сами же китайские бренды по-прежнему остаются очень востребованными, тем более что практически не имеют конкурентов на российском рынке.

«Конкуренцию китайским машинам сейчас никто не сможет составить. Потому что нет особой конкуренции на российском рынке. Её могли бы составить автомобили из Ирана или Индии, но с ними пока есть сложности и ограничения», — поделился Шапарин.

По его словам, АвтоВАЗ не позволяет полноценно появиться на рынке автомобилям из ближневосточных стран, поскольку это помешало бы развивать отечественный автопром. Так, например, официальный дистрибьютор иранского автомобильного бренда SAIPA в начале декабря сообщил об изменении решения продавать автомобили в России. Руководство компании объяснило отказ от импорта иранских авто изменениями в экономической ситуации. Поэтому сейчас, как отметил Шапарин, российский покупатель выбирает между отечественной продукцией или китайской, но вторая по соотношению «цена — качество» остаётся вне конкуренции.

При этом, несмотря на скопление достаточного большого числа автомобилей китайских брендов на складах, автоэксперт призвал не ждать падения цен. Это касается как отсутствия конкуренции для машин из КНР, так и решений дилерских центров.

«Сильно надеяться на снижение цен не стоит. Конечно, производители заявляют о достаточно существенных скидках — на отдельные модели до 600 тысяч рублей. Но проблема в том, что это скидки от производителей. Но когда покупатель приходит к дилеру, то все эти скидки съедаются маржой представителей дилерского центра», — пояснил автоэксперт.

Он отметил, что на данный момент главный драйвер продаж автомобилей — кредиты. Но из-за размеров ставки Центробанка возможностей у потребителя становится мало.

«Кредиты сейчас менее доступны из-за заградительной ставки Центробанка для авторынка. Без кредитов дилеры отказываются продавать машины, им выгодно получать 9% комиссии от стоимости сделки по кредиту. И проблемы отрасли упираются в жадность дилеров», — заметил Шапарин.

Как сообщало ИА Регнум, в июне врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов заявил, что импорт китайских автомобилей в Россию за январь–май вырос практически втрое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По его словам, уход из России европейских компаний дал Китаю гигантский шанс развить собственный автопром.

28 ноября в Москве представили китайский внедорожник Oting Paladin. Цена на него стартует с 3,8 млн рублей, в максимальной комплектации достигает 4,5 млн. Продажи начнутся в январе 2024 года.

В начале июля эксперты сервиса по продаже автомобилей «Авито Авто» проанализировали, какие автомобили, помимо китайских, интересуют российских покупателей. Пользователи платформы, которые рассматривали покупку нового китайского автомобиля, не отказывались от идеи купить европейский и японский автомобиль с пробегом на вторичном рынке в качестве альтернативы.