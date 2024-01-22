В Киеве озабочены успехами российских войск на донецком направлении и готовят войска к решающей битве за Донбасс. Судя по всему, ВСУ планируют использовать тактику российских войск и создать оборонительные линии на наиболее угрожаемых участках фронта, а в перспективе — вдоль всех северных и восточных границ страны. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные британской The Telegraph.

Иван Шилов ИА Регнум

На то, что ВСУ не рассматривают планы нового «контрнаступа» и готовятся перейти к глухой обороне, ранее указывали и западные, и украинские аналитики. Сейчас лондонское издание сообщило, где именно (по его сведениям) украинское командование планирует выстроить свой аналог российской оборонительной «линии Суровикина» (неофициально названные в честь генерала армии Сергея Суровикина, бывшего командующего и зама командующего объединённой группировкой в зоне СВО).

Дракон показывает зубы

Возводимые оборонительные линии проходят на расстоянии от 10 до 50 км от существующей линии фронта, утверждают источники The Telegraph. На некоторых направлениях создаётся сразу несколько линий, проходящих на расстоянии в 10 км друг от друга, на других — только одна.

К примеру, на запорожском участке фронта ВСУ ограничились возведением всего одной оборонительной линии и возведением отдельных сооружений на окраинах города Запорожья.

О создании оборонительных линий сообщают и многие украинские неофициальные источники. В Сети публикуются кадры, на которых запечатлено рытьё траншей, возведение бетонных долговременных огневых точек, установка так называемых «зубов дракона» (пирамидальные противотанковые надолбы) и ограждений из колючей проволоки.

Основной упор делается на превращение остающейся под контролем Киева территории ДНР в одну «неприступную крепость» с опорой на крупные населённые пункты, промзоны и естественные преграды. Многие пишут, что нынешнюю линию фронта придётся оставить, чтобы отойти на новые рубежи.

Возможность отступления от Донецка допустили главком ВСУ Валерий Залужный и ряд других официальных лиц.

Где прочертят линию

Конфигурация оборонительных линий позволяет сделать вывод о том, какие районы ВСУ будут готовы оставить в обозримом будущем, поясняет ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

На донецком направлении украинские войска скорее всего планируют отойти от окраин Донецка, оставив свои предыдущие узлы обороны: Авдеевку, Красногоровку и ряд других населённых пунктов, с которых украинские войска обстреливают столицу ДНР.

Организационно «крепость» делится на два больших очага обороны на территории ДНР: северный с центром в городе Славянске и южный — вокруг Красноармейска (Покровска в украинской терминологии).

Северный участок призван затормозить российское наступление со стороны Артёмовска, а южный — со стороны Донецка: от Авдеевки на севере и Марьинки — восточнее столицы ДНР.

Новая оборонительная линия будет опираться на водные преграды: реку Волчью, Карловское и Кураховское водохранилища.

На Артёмовском направлении противник рассматривает возможность отхода от города Часова Яра с подготовкой оборонительного узла в агломерации Славянск — Краматорск — Дружковка.

Подобный подход к планированию обороны вызван рядом обстоятельств, в первую очередь — исчерпанием предыдущей оборонительной тактики ВСУ, пояснил Михайловский.

Равнение на «Зигфрида»

«Раньше они делали ставку на «города-крепости», как Вермахт во второй половине Великой Отечественной войны. Мариуполь, Северодонецк, Артёмовск («фортеця Бахмут»), Авдеевка — всё это такие крепости. Тактика себя объективно исчерпала, потому что, собственно, нигде не сработала. Значит — нужно менять концепцию», — поясняет Михайловский.

Кампания 2023 года показала: российские войска чаще стремятся окружить узлы обороны ВСУ, отрезать их от снабжения и дальше или вынудить противника к отступлению или «додавить» его в окружении. Возведение сплошной линии как раз призвано защитить фланги основных узлов обороны.

В случае, если линия обороны будет прорвана в одном месте, это в дальнейшем может привести к полной сдаче оборонительных позиций, обвалу линии фронта и дальнейшему отступлению.

С такими же проблемами сталкивались многие аналогичные линии от «линии Мажино» и «линии Зигфрида» времен Второй мировой до «линии Бар-Лева» (которую Израиль возводил в конце 1960-х вдоль восточного берега Суэцкого канала) и «линии Баграмяна» в Нагорном Карабахе.

Классический пример: прорыв «Линии Бар-Лева» в начале войны Судного дня. Египетские войска прорвали укрепления всего за два часа — благодаря неожиданности удара и подавляющей огневой мощи.

Поэтому для Украины встаёт основной вопрос в ресурсах для организации обороны. ВСУ избрали трудоёмкую и не всегда выигрышную тактику, на что указывают и западные эксперты.

«Статическая оборона редко бывает хорошим военным решением, поскольку она как бы ограничивает ваши способности маневрировать», — приводит The Telegraph мнение сотрудника британского Объединённого института оборонных исследований Эдварда Арнольда.

Проблемы возникают и с «насыщением» окопов живой силой, и с протяжённостью оборонительных линий — пока и зубы дракона, и траншеи с колючей проволокой вполне можно обойти с флангов.

В прорыв пойдут беспилотники

Но если предположить, что условная «линия Залужного» в итоге будет создана, для российских войск возникнет вопрос в подготовке средств для прорыва эшелонированной обороны.

По оценке экспертов, при планировании прорыва линий обороны необходимо анализировать опыт украинского летнего «контрнаступа». Он был остановлен в том числе благодаря сплошному минированию и активному использованию беспилотников российскими войсками.

«Если мы не хотим повторять ошибок противника, нужны в массе беспилотные бронированные платформы для разминирования, — указывает Михайловский. — ВСУ просто не хватило тех же тральщиков. Их сейчас пытаются слепить из тракторов или ещё чего».

Нам это не подходит, нужны именно беспилотные машины, потому что при нынешней насыщенности фронта дронами никакая инженерная техника долго не протянет, это надо понимать, отмечает Михайловский.

В числе преимуществ, которыми обладают российские войска, можно отметить дистанционные установки разминирования, такие как УР-77 «Змей Горыныч», которые могут пробивать «коридоры» в минных полях.

Но для этого машинам также необходимо приближаться непосредственно к линии фронта, подставляясь под возможный удар дронов или артиллерии.

Ещё один козырь, который может быть успешно реализован при прорыве оборонительных линий — сочетание работы тяжёлой артиллерии с беспилотниками наведения. Именно благодаря использованию такой связки российским войскам удаётся «перемалывать» укрепления противника в пригородах Донецка, постепенно продвигаясь вперёд.

Даже пассивная оборона может «не выстрелить»

Поэтому ставка Зеленского на пассивную оборону может и не сыграть. Тем более что Киеву приходится отказываться от планов наступления из-за проблем с финансированием.

«Любая оборона — это не про то, что одни сидят в окопах, другие бегут. Обороняющимся нужна артиллерия, нужны снаряды, связь. Всё это нужно, чтобы грамотно отражать атаки и самим контратаковать. Без помощи от США возможности ВСУ будут ограничены», — добавляет Александр Михайловский.

В Киеве осознают, что отказ от инициативы может привести к настоящему разгрому ВСУ, поэтому обещают не отказываться от планов наступления.

Любая оборона будет «активной», а отвод войск будет использован для подготовки резервов, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью Figaro. С его слов, находящиеся на фронте войска нуждаются в отдыхе, не имеют людей и ресурсов. Поэтому-де нужно сейчас отойти на оборонительные рубежи, чтобы потом вновь наступать.

Для российских войск задача по прорыву линии фронта приобретает первостепенное значение: не только выбить противника с территории Донбасса, но и не дать ему передышки и возможности самому перехватить инициативу в обозримом будущем.