В украинской пропаганде наметился коренной перелом. Конечно, все еще существует единый телемарафон, в новостях потоком идут победные реляции, а «в США значительно увеличилось число сторонников военной помощи Украине». Однако в информационное поле все больше проникает суровая правда жизни, звучащая после бесконечной перемоги просто шокирующе.

Иван Шилов ИА Регнум

То, что ВСУ не побеждают и вряд ли победят, а страдания их невыносимы, постоянно доносили через соцсети военные и волонтеры, но их не было слышно. Долгое время радостно-оптимистичные настроения доминировали, особенно на фоне триумфальных визитов Зеленского по всему миру. Теперь люди из суровой реальности все чаще появляются в телеэфире и дают большие интервью, в которых общество предупреждают о возможной катастрофе, призывают «снять розовые очки», перестать недооценивать врага и бросить все силы по помощь фронту. Иначе все умрут и Украины не будет.

Учитывая, что других вариантов просто нет, провал контрнаступления и проблемы в целом неохотно признает и власть. Во время большой пресс-конференции 19 декабря и сам Зеленский сообщил, что «не знает, когда закончится война». А самое главное, постепенно укрепляется все более глубокое понимание того, что воевать приходится не против смешных «орков» и «чмобиков», которых кладут тысячами, а с сильной и умелой армией, которая чем дальше, тем больше показывает своё превосходство и явно не зависит от доброй воли иностранных спонсоров.

И это знание вводит общество, очарованное сладкими песнями из телевизора, в состояние растерянности и депрессии, способов работы с которыми пропаганда пока выработать не может.

Война за две недели

Обещание бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича закончить войну «за две-три недели» давно стало грустно-смешным мемом.

«Я думаю, в нашу пользу все решится. У них нет резерва на то, чтобы продолжать активно эту фазу. На сбор этих резервов минимум 2–3 месяца. Санкции добьют экономику. То есть сейчас в течение 2–3 недель должно быть решено»,— заявил он в начале прошлого года, когда российские войска оставили Киевскую область. А теперь от своих слов отказывается.

Шок первых дней в феврале 2022 г. быстро сменился радостной эйфорией, когда отход ВС РФ из северных областей Украины, а затем из Харьковской области подавался как большой военный успех. Победоносные ВСУ разбили и изгнали вторую армию мира — из этой красивой формулы выжимался максимум.

Можно сказать, что на первом этапе, а именно в течение 2022 года, украинцы выигрывали в пропаганде с сухим счетом. Любой инфоповод отрабатывался на полную катушку, создавались яркие образы и вирусные видео, формирующие выгодный нарратив о войне.

Так, к примеру, появилась игрушка «Бавовнятко» — производная от «бавовна», переиначенного слова из лексикона пресс-служб официальных органов РФ, осторожно сообщавших о «хлопках» на разного рода объектах. Слово «хлопок» (растение) по-украински и будет «бавовна», получилось иронично и издевательски: «44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола заметила красивую бавовну».

Или возьмем бренд «пёс Патрон», когда симпатичный джек-рассел-терьер, принадлежащий черниговским саперам, стал национальным героем, а затем символом Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования. Аккаунты в соцсетях, встречи с общественностью, государственные награды, муралы, клип популярной группы и прочая пиар-активность времени для работы собаке уже не оставили.

Ярким получился проект «Укрпочты», выпускавшей коллекционные марки по громким событиям (причем макеты явно готовились накануне).

Был, конечно, и благотворительный набор из восьми марок с Патроном, но небывалый ажиотаж вызвала марка с «русским кораблем». По соцсетям активно форсилась крылатая фраза украинского пограничника, пославшего по известному адресу ракетный крейсер «Москва». Она же попала и на марку, сразу ставшую редкостью.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Ракетный крейсер «Москва»

А следом пошел еще один блок «Русский военный корабль… всё», кода флагман ЧФ РФ затонул 14 апреля в результате ракетного удара. Невероятный всплеск креатива вызвал взрыв на Крымском мосту, в результате которого обрушился фрагмент автомобильного полотна, загорелось несколько железнодорожных цистерн и трое человек погибли.

А оставление Херсона в ноябре 2022 года, естественно, было подано как результат битвы, в которой украинский солдат снова переломил хребет агрессивному монстру. Разные службы наперебой рассказывали, как «первыми вошли в освобожденный город». В частности, о том, как в него ворвались ССО, с удовольствием рассказывал уволенный в результате аппаратных интриг бригадный генерал Виктор Хоренко.

В народ удачно пошла легенда про Чернобаевку (аэродром и населенный пункт у Херсона), где доблестные украинцы бесконечно уничтожали технику и живую силу оккупантов, не успевавшие даже доехать до места. Как-то пришлось слышать эту историю из уст сотрудников ветлечебницы в райцентре Черкасской области, женщина взахлеб рассказывала коллегам об инерции потешных, беспомощных россиян: «И чего они туда всё лезут и лезут?»

Даже битва за Мариуполь, закончившаяся позорной сдачей в плен «Азова» (признан в РФ террористической организацией), чья звезда закатилась в подвалах меткомбината), не поколебала уверенности в скорой победе. «Сталь «Азовстали» и «несгибаемые защитники», стоявшие до конца, — вот что вынесла украинская пропаганда из этой истории. Уничтожение города преподносилось как ожидаемое зверство дикой «русни», в ответ на которое выкатывались планы восстановления Мариуполя с картинками города-сада. Особенно преуспела в этом пресс-служба компании SKM олигарха Рината Ахметова, которой принадлежал меткомбинат.

За год сложилась стройная картина, в которой невинная жертва агрессии сплотилась в едином порыве, а лучшая армия как минимум в Европе наносит слабой, демотивированной и молящей о переговорах России одно поражение за другим. И развязка близка: границы Украины 1991 года будут восстановлены, летом ВСУ будут в Крыму, а внутренние потрясения в РФ, задавленной западными санкциями до натуральной нищеты, разорвут её на части.

Остановило эту игру в одни ворота, развернув ситуацию в инфополе, только падение «крепости Бахмут» и уверенные действия ЧВК «Вагнер», которой принадлежал пул блогеров и креативщиков, начавших выдавать зубодробительный контент. А перелом наступил только в августе 2023 года, когда стало очевидно: широко анонсированный «контрнаступ» превратился в катастрофу.

Разворот на 180

Оглядываясь назад, некоторые украинские пропагандисты открыто признают, что в нагнетании «байрактащины» переиграли сами себя.

Подняв уровень ожиданий до небес и накачав публику в преддверии масштабного контрудара с немецкими «Леопардами» и другим вундерваффе, они в итоге уперлись в стену. Когда началась настоящая война, оказалось, что все предыдущие успехи только мешают. Казалось совсем близкая победа тает на глазах, превращаясь в предельно жесткий отлов мужчин на улицах с отправкой на фронт, откуда возврат только в гробу.

Возник огромный разрыв между содержанием сообщений «с мест» и телемарафоном, выключать который по инерции пока никто не собирается. Даже наоборот, мы помним бурную реакцию Зеленского на статью в The Economist, в которой главком Залужный сообщил, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет», а будет тупик. Причем потрясло это откровение и некоторых союзников, тоже поверивших в красивую картинку.

В октябре 2022-го бывший кинокритик, а в настоящее время военнослужащий Антон Филатов на своей странице в соцсети сообщил, что «здесь на фронте я много раз пытался посмотреть выпуски наших новостей. Но ни разу не досмотрел эту красноречивую ахинею до конца. Кровь идет из глаз от обещаний отбить ключевые объекты за считанные недели; что современного оружия у нас будет с избытком, от близоруких обобщений, что все русские — руко*опые придурки, а их командиры — дебилы, не умеющие воевать, от тупых обобщений, что все наши бойцы — гении военного дела».

По мнению Филатова, то, что рассказывают в новостях, — «приторное успокоительное для мирян», от которого один вред. Примерно такие же слова используют десятки других, медийных и не очень, вэсэушников, волонтеров и прочих «людей дела». Категоричность их суждений и количество ненормативной лексики обычно возрастает по мере приближения к передовой, но смысл один: враг силен, хитер и опасен, он уже имеет превосходство по ряду позиций, наши силы тают, готовьтесь к худшему.

«Если говорить про войну на всех фронтах, то мы проигрываем. Где выигрываем? Не знаю, не могу сказать. Мы выживаем. Это разные вещи — делать, чтобы победить, и чтобы не погибнуть. Сейчас очень тяжелое время для нас», — заявил в интервью командир батальона 54-й отдельной мехбригады ВСУ Кирилл Верес и добавил, что этому способствовали, в том числе, перегретые ожидания от летнего контрнаступления.

А директор Центра поддержки аэроразведки, «мать дронов» Мария Берлинская, без обиняков пообещала скорое отступление на десятки километров: «сейчас уже даже не патовая ситуация на шахматной доске, а момент проигрыша». Такие слова идут вразрез с линией пропаганды, и проблема, как быть дальше, уже нависает тяжелой тучей.

Перебить огромное количество критических сообщений с фронта, демонстрирующих другую картину, невозможно, как и перекрыть новости из российских пабликов и военкорских Telegram-каналов. Основное настроение украинских военных состоит в том, что нужно перестать лгать самим себе, открыть страшную правду о потерях, готовиться к тяжелым временам. Стране нужна тотальная мобилизация, когда буквально всё подчинено исключительно военным задачам.

Именно отсюда растут идеи уменьшения нижней возрастной планки для мужчин, мобилизации женщин, а также расширения перечня «боевых» должностей, на которых их можно направлять. Практическая работа для перехода от тезиса «Верю в ВСУ» к «ВСУ — это я». А выливается это в меры, которые явно популярностью не пользуются: верить приятнее, чем быть пойманным на улице и оказаться в сырых окопах.

Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Такой резкий переход вызывает у граждан Украины шок и отчаяние, поскольку вместо быстрых и скорых побед впереди недвусмысленно маячит смерть.

Социология показывает, что за последний год количество граждан Украины, планировавших свою жизнь на несколько лет вперед, снизилось с 19% до 12%. Еще 22% имеют какие-то планы не более чем на несколько месяцев, думать далеко вперед могут позволить себе только юные оптимисты и зажиточные граждане, живущие в основном в столице.

А если отключить «телемарафон» и признать всю медиаполитику последних полутора лет ошибочной, вредной и бьющей по своим, то возникает два вопроса. Первый: «Кто виноват в этом вранье?» И ответ тут очевиден: команда Зеленского. Второй: «Как правда о неудачах, потерях, невыполненных планах и отмены «поддержки всего цивилизованного мира» мотивирует встать и идти воевать?»

Красноречивый вариант ответа на него содержится в опросе, затеянном воинственным нардепом от «Слуги народа» Марьяной Безуглой. На своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она предложила мужчинам ответить на вопрос, готовы ли они отказаться от украинского гражданства, чтобы не быть мобилизованными? 72% из более 6 тыс. проголосовавших сказали свое решительное «да».

Новая перемога

Вранье не смогло мобилизовать общество. А правда его окончательно демотивирует.

И здесь украинская пропаганда попала во вторую собственноручно вырытую ловушку, объявив формулу окончания войны в виде «освобождения всех территорий» с выходом на границы 1991 года. Если враг силен, и Украина переходит в глухую оборону под угрозой тяжелого поражения, какой тогда смысл настаивать на невыполнимом?

Известный украинский публицист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар не побоялся по эту поводу заявить следующее:

«Текущая стратегия основывается на уверенности, что освобождение всех наших территорий означает завершение войны. Эта уверенность безосновательна. Война продолжится, пока у врага есть ресурсы. Более того, после освобождения всех наших территорий поддержка наших союзников резко упадет. Надеюсь, уже всем очевидно, что, пока война продолжается, нас в НАТО не примут, только после завершения. Сколько бы реформ мы ни делали. Таким образом, нужно признать, что у Украины нет сегодня стратегии победы».

А Алексей Арестович «две-три недели» из-за границы с иронией предупреждает всех, что система в состоянии еще делать судорожные движения, но это состояние предсмертной лихорадки. Никакие слова утешения не помогут, только констатация факта: скоро наступит болезненное падение.

В этой непростой ситуации с большой долей вероятности можно ожидать следующее.

Плавного погружения общества в истинное положение дел не получится — смена парадигмы в любом случае будет ведром ледяной воды на голову. Поэтому власть еще какое-то время будет пытаться идти проторенной дорожкой, что показывает и пресс-конференция Зеленского.

Он пытался демонстрировать сдержанный оптимизм, рассказывал о тайных планах на следующий год и обещал миллион дронов. Но на вопросы, касающиеся дополнительной мобилизации полумиллиона мужчин, призыва женщин, мирных переговоров отвечал скорее размыто и отрицательно.

Ослабление информационного контроля ослабит позиции Зеленского и увеличит объем критики в его адрес, которую сейчас удается гасить с большим трудом. Имеющиеся возможности лучше использовать для того, чтобы вместе с раскрытием правды перекладывать ответственность на военных, у которых своих СМИ нет. А заодно на западных союзников, которые предали Украину в решающий момент. Простая логика манипуляции сознанием подсказывает, что переход в оборону должен быть сопряжен с заносом в инфополе новой формулы победы.

Больше никаких «чмоней», не видевших унитаза: одержана грандиозная победа с сильнейшим врагом, сохранена государственность и независимость, 80% территории под контролем, нация окончательно сформировалась и окрепла, Европа признала Украину своей частью и начала переговоры о вступлении. Наши победы еще впереди.

А пока, согласно предложенному нардепом Георгием Мазурашу законопроекту, можно установить «общенациональное время ежедневной молитвы за победу Украины и освобождение всей ее территории от российской оккупации».

Главное, чтобы все были при деле и не расслаблялись.