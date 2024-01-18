Вооружённые силы России перешли в наступление по всему донецкому направлению, постепенно продавливая оборону противника.

Иван Шилов ИА Регнум Донецкое направление

На стыке декабря — января на фронте царило временное затишье, вызванное холодами и необходимостью перегруппировки войск. Но начиная с 10 января фронт вновь «зашевелился».

После отступления холодов российские войска начали наращивать интенсивность наступления на ряде участков донецкого фронта.

Боевые действия продолжаются одновременно по направлениям на Авдеевку, южнее — на Первомайское, Невельское и Красногоровку и далее — в районе Марьинки, сообщил ИА Регнум депутат Народного совета ДНР Юрий Леонов на основе информации от участников боевых действий.

И хотя наступление местами носит позиционный характер, ВСУ постепенно приходится сдавать позиции, иногда огрызаясь локальными контратаками. Несмотря на сопротивление противника, российским войскам уже удалось добиться существенного успеха.

В ходе боевых действий был освобожден населенный пункт Веселое, сообщили в Минобороны РФ.

На территории ДНР 11 сёл с таким названием (в том числе Весёлое между Донецком и Песками), но, если исходить из контекста, речь идёт о селе Весёлом к северу от Соледара, в районе удерживаемого ВСУ города Северска.

Продвижение на авдеевском направлении

Одним из наиболее напряжённых участков фронта стал район севернее и северо-восточнее Авдеевского коксохимического комбината.

А конкретно — населённые пункты Степовое и Бердычи.

Российским войскам за последние недели удалось продвинуться на этом участке, сообщает информированный источник ИА Регнум в рядах 1-го армейского корпуса ВС России. Но, добавил он, противник не оставляет попыток контратаковать.

В районе севернее Авдеевки действует 47-я бригада ВСУ, которая активно использует бронетехнику американского производства.

«Некоторое время назад ряд граждан записали Степовое под наш контроль. Но могу сказать, что противник не хочет сдавать село, там продолжают столкновения, и довольно тяжёлые, — рассказал источник ИА Регнум. — Мы где-то можем отойти, где-то они зайдут. Однако частичный успех в этом районе есть, без деталей. Мы идём вперёд, пусть и небыстро».

Российским войскам удалось перейти через железнодорожную насыпь в районе платформы 437-го км.

Севернее российские войска смогли существенно продвинуться между Степовым и Очеретино, тем самым создавая периметр будущего окружения противника в Авдеевке.

«Работает всё, что можно»

Успехи российских войск признают и украинские источники. По их информации, только за 17 января на позиции ВСУ пришлось более 600 «прилётов» артиллерии и авиационных снарядов. Российские ВКС также уничтожают позиции противника в самой Авдеевке и районе авдеевского комбината.

В открытых источниках публикуются видеозаписи, на которых запечатлён сброс на позиции ВСУ авиабомб ФАБ-250, оснащённых управляемым модулем планирования и коррекции.

Тяжёлые вооружения применяются для того, чтобы выбить мощные укрепрайоны противника и сохранить жизни бойцов, сражающихся в первых рядах.

«Работает всё, что можно. Работает авиация, ствольная артиллерия, штурмы идут регулярно. Пока без серьёзных прорывов. Это связано с тем, что задача — максимально сохранить боевые порядки. Но можно сказать, что где-то 85–90% всех наступательных действий идут с нашей стороны», — отмечает донецкий депутат Юрий Леонов.

И подобная тактика полностью оправдывается.

В числе последних успехов войск, действующих на донецком направлении, — взятие укрепрайона «Мусорка» на юго-востоке Авдеевки. Позиция была оставлена фактически без боя. Поступают сообщения о том, что украинские войска отступили по направлению на север.

С установлением контроля над населёнными пунктами Степовое и Бердычи ситуация для украинского гарнизона в Авдеевке станет ещё более сложной. Де-факто город будет охвачен с севера, а единственная дорога, по которой ещё осуществляется снабжение украинских сил, перейдёт под огневой контроль российских войск одновременно с юга и с севера. Перед гарнизоном будет поставлен непростой выбор: отступить или умереть в окружении.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Полумёртвая аэромобильная бригада отходит без боя»

Одновременно с боями на авдеевском направлении боевые действия продолжаются по всему донецкому участку фронта. Ключевой задачей для российских войск потихоньку выдавливать противника с его давно занятых позиций.

Как уже говорилось выше, в ходе боевых действий северо-восточнее Донецка российским войскам удалось потеснить противника в районе Первомайского — Невельского, откуда ВСУ регулярно ведут обстрелы столицы ДНР.

Восточнее Невельского противник был выбит с ряда укреплённых пунктов, что подтверждают опубликованные в сети кадры боевых действий.

Юго-западнее Невельского ВСУ также были вынуждены оставить ряд позиций и отступить. Можно говорить о том, что укрепрайон противника в селе охватывается одновременно с двух сторон.

Штурмовые части также развивают стратегический успех в районе Марьинки, одновременно продвигаясь на восток — по направлению на Георгиевку и на юг — в направлении на Новомихайловку. Здесь российским войскам также удалось продвинуться вперёд южнее и севернее населённого пункта, беря его в полукольцо.

«В районе Марьинки продолжает действовать полумёртвая 79-я аэромобильная бригада, которая откатывается назад. Боевой дух там слабый, многие соединения без ротации уже очень давно. В частности, в районе Новомихайловки часть позиций они сдали, часто отходят без боя. Мы обтекаем населённый пункт, будем выдавливать их дальше», — сообщает источник ИА Регнум.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Что в списке возможных утрат

Для ВСУ ситуация с каждым днём приобретает всё более нежелательный оборот. И в штабах, похоже, хорошо это понимают. Комментируя ситуацию в Авдеевке, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в перспективе город может быть оставлен украинскими войсками. В числе причин неудач украинских войск Залужный назвал превосходство Вооружённых сил России, недостаток военной помощи от Запада.

По оценке главкома, Авдеевка может быть оставлена ВСУ в течение двух-трёх месяцев, однако это может произойти гораздо раньше.

Украинские источники объясняют отступление по всему фронту необходимостью отойти на новые укреплённые рубежи, для удержания которых в тылу формируются резервы. Однако не исключено, что в обозримом будущем противник может попытаться контратаковать.

«Для контратак у них есть силы, там тоже не дураки некоторые сидят, будут пытаться что-то менять. Они пытаются и будут пытаться создавать давление флангам. На флангах есть попытки оказать давление, они могут пытаться срезать наступающие силы. Поэтому наступление идёт осторожно», — добавляет Юрий Леонов.

Другой вариант развития событий называют в командовании ВСУ — переход к глубокой обороне по всем направлениям. С таким заявлением выступил командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

Однако для того, чтобы выстроить новые линии обороны, украинским войскам потребуется отступить на ряде направлений.

В числе возможных «утрат» ВСУ называется район Авдеевки, населённые пункты Красногоровка, Первомайское, Прасковиевка и Угледар. То есть линия фронта может откатиться на десятки километров, чтобы здесь постараться организовать новые оборонительные рубежи по аналогии с теми, что были созданы вокруг Донецка.

Однако далеко не факт, что российские войска позволят ВСУ это сделать.