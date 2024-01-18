Глава Башкирии Радий Хабиров 18 января дал официальную оценку беспорядкам, которые произошли днём ранее в городе Баймак — центре одного из отдалённых районов республики (410 км от Уфы на машине).

Иван Шилов ИА Регнум

«Я переживаю — возможно, где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина, что мы не до конца объяснили жителям», — отметил глава республики причины недостаточной информированности граждан о том, кто именно стоял за беспорядками, и кем был человек, из-за которого они начались.

Потасовки, в результате которых пострадали несколько человек, включая правоохранителей, и шестеро граждан были помещены под арест, начались у здания Баймакского районного суда, после того, как был вынесен приговор Фаилю Алчинову (внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов или террористов).

Суд завершил процесс по делу о разжигании ненависти и вражды по национальному или расовому признаку.

Алчинов, получивший четыре года по 282-й статье УК, выдаёт себя за общественного активиста и защитника природы, но правоохранителям он известен как один из основателей экстремистской, запрещённой в России организации «Башкорт».

Собственно, примером «экологической» деятельности Алчинова стал инцидент, из-за которого было возбуждено уголовное дело.

В апреле 2023 года в селе Ишмурзино того же Баймакского района по призыву «активистов» был собран сход, для которого использовали реально существующий повод — беспокойство жителей района из-за геологоразведочных работ на горном хребте Ирендык.

Но от лозунгов «защиты природы» Алчинов быстро перешёл к оскорблениям людей других национальностей, самым мягким из которых был призыв к русским убираться в Рязань, а татарам — в Казань.

«Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути, являясь предателями, призывает к отделению Башкортостана от России, к партизанской войне здесь», — отмечает Радий Хабиров.

Украинский след «коллег» Алчинова

Ранее ИА Регнум подробно рассказывало о связях Алчинова и «Башкорта» с бежавшими в Европу и на Украину идеологами башкирского (или пантюркистского, но в любом случае, антироссийского) национализма.

Одного из них сейчас упомянул глава республики Хабиров.

Это — обретающийся в Литве Руслан Габбасов, ещё один лидер «Башкорта», включённый в список террористов и экстремистов. Ранее судимый (причём за убийство) Габбасов, испугавшись вызова в полицию по делу о беспорядках в райцентре Кармаскалы, в 2021 году бежал сначала в Турцию, а затем на Запад.

Он не ограничился участием в Вильнюсских форумах иноагента Гарри Каспарова и на «Форуме свободных народов пост-России» Ильи Пономарёва (также иноагента, внесённого в список экстремистов и террористов) — где рассказывал о создании «государства Идель-Урал» после распада России.

В конце 2022 года Габбасов объявил о создании башкирского национального подразделения в ВСУ для участия в боевых действиях против России. Впоследствии в популярном интернет-мессенджере появился канал, заявивший о своей связи с «ротой «Башкорт».

Это часть той группы пантюркистов, которая сейчас воюет в рядах ВСУ. Напомним, что в октябре 2022 года воюющий в ВСУ наёмник из Азербайджана, член турецкой неонацистской организации «Серые волки» Магомед Джафаров, заявил о создании «Тюркского легиона» из числа азербайджанцев, узбеков, и тюрков России: сепаратистов из числа крымских татар и народов Поволжья.

Ещё до начала СВО один из руководителей «Башкорта» Сагит Исмаилов, ранее судимый за экстремизм, призывал башкир, служащих в ВС России, не участвовать в «возможной войне против Украины».

Сам же Алчинов, выбирая чуть менее жёсткие выражения (всё-таки он работал не из-за рубежа, а «на земле») высказывался против проведения в республике частичной мобилизации.

В тот момент «башкортовцы» стал вбрасывать фейки об «издевательствах над мобилизованными» из башкирских сел и подбивать жителей республики на поджоги военкоматов.

Моргенштерн на сепаратистском «батле»

Нынешние беспорядки, которые оперативно пресекла полиция, и чьи обстоятельства сейчас изучает СК, похожи на заранее спланированную (и не исключено, что не без участия беглых единомышленников Алчинова) провокацию — подобную тем же поджогам военкоматов.

«В социальных сетях и интернет-мессенджерах с целью организации массовых беспорядков были размещены призывы к населению республики выйти на протестные акции», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В участии в медийной кампании в поддержку Алчинова заподозрили и известного рэпера Моргенштерна.

Урождённый Алишер Валеев, выходец из Уфы, а ныне — бежавший в Эмираты иноагент, сфотографировался в национальном головном уборе и приложил фотографию памятника национальному герою и бунтарю Салавату Юлаеву.

Но у башкирских бойцов, рискующих своими жизнями на фронтах СВО, произошедшее восторга не вызвало: они записали несколько специальных видеообращений, в которых осудили действия сторонников Алчинова и предложили отправить его «и его друзей» «к нам в батальон, мы их перевоспитаем и научим любить родину».

Почему именно сейчас

Конечно, не следует всех, кто выступил в защиту Алчинова, воспринимать как экстремистов, сказал ИА Регнум эксперт-аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство», доцент Уфимского ГНТУ Артур Сулейманов. Большинство из них просто обмануты, подчёркивает собеседник.

Алчинов и его «коллеги» выстраивали себе (и им помогали выстраивать) привлекательный медийный имидж, ещё со времен кампании 2018 года в защиту леса на горе Куштау. С другой стороны, была недоработка о которой говорит и глава республики Радий Хабиров — людям недостаточно рассказывали о подоплёке «активизма».

Чтобы его окончательно перестали воспринимать как защитника неких национальных и региональных ценностей, необходима дополнительная информационная работа с населением, подчёркивает Сулейманов. Особенно необходима именно сейчас.

Провокационные акции в Башкирии неслучайно произошли в начале 2024 года: в марте должны пройти выборы президента России, а в сентябре республике предстоит выбрать своего главу, указывает собеседник ИА Регнум. Именно поэтому у внешних интересантов есть основания пытаться дестабилизировать ситуацию в российском обществе именно сейчас, делает вывод Сулейманов.

Эксперт обращает внимание на уникальное географическое положение Башкирии: крупный российский регион, большинство населения которого, наряду с башкирами, составляют русские и татары, расположен неподалеку от государственной границы с Казахстаном. И внешними силами из недружественных стран это соседство может восприниматься как дополнительная уязвимость.

«В условиях политического противоборства, военных действий «та» сторона заинтересована в раскачивании ситуации, это очевидно», — подчёркивает в комментарии ИА Регнум доцент Уфимского университета науки и технологий Николай Евдокимов.

Чтобы лишить экстремистов даже потенциальной базы «в любом случае властям следует наладить контакт с теми людьми в республике, которые считают, что их интересы реализованы в недостаточной степени», добавляет эксперт. Несомненно, что для внешнеполитического блока республиканской власти работы предстоит много, резюмирует Евдокимов.