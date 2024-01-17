Уфа, 17 января, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Прокуратура Башкирии открыла горячую линию, на телефон которой могут звонить пострадавшие при беспорядках в Баймаке. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.

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Массовые беспорядки произошли 17 января перед зданием Баймакского районного суда, где огласили приговор Фаилю Алчинову (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов или террористов). Его приговорили к четырём годам лишения свободы из-за возбуждения ненависти по национальному признаку.

По данным следствия, осужденный на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

В прокуратуре заработала горячая линия по вопросам соблюдения прав граждан, пострадавших в результате массовых беспорядков в Баймакском районе.

Как сообщало ИА Регнум, в Башкирии 17 января возбуждено уголовное дело по факту организации массовых беспорядков и участия в них.

По информации следователей, в соцсетях и мессенджерах были размещены призывы к жителям выйти на протестные акции у Баймакского районного суда. Зачинщики стремились вызвать массовые беспорядки.

Протестные акции предполагалось провести во время судебного заседания по уголовному делу по обвинению Фаиля Алчинова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), организаторы акций хотели добиться освобождения Алчинова от уголовной ответственности, рассказали в СК.

В декабре 2023 года мигранты устроили массовую стычку с полицейскими на московском рынке «Садовод». Конфликт стал следствием неподчинения законным требованиям представителя власти и едва не перерос в массовую драку с участием мигрантов и правоохранителей. Полиция задержала более 80 иностранцев, участвовавших в беспорядках. Было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении представителя власти.