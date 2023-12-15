На этой неделе в одном из районных судов Башкирии начало слушаться дело (с 14 декабря в закрытом режиме) о возбуждении ненависти на межнациональной почве.

Иван Шилов ИА Регнум Фаиль Алсынов

Обвиняемый по статье 282 УК Фаиль Алсынов хорошо известен полицейским как один из лидеров националистов и отец-основатель запрещённой экстремистской организации «Башкорт», выступавшей за отделение Башкирии от России.

Алсынов попадал в поле зрения правоохранителей и до того, как республиканское управление СКР возбудило дело за разжигание. В прошлом году «общественного активиста» оштрафовали на 10 тысяч рублей за пост в одной из соцсетей — он назвал частичную мобилизацию в республике «геноцидом башкирского народа» и заявил, что СВО — «не наша война».

Далее, в марте, Алсынова и экс-лидера организации «Башкорт» Ильнара Галина задержали сотрудники республиканского УФСБ. В квартирах Алсынова, Галина и идейного вдохновителя «башкортов» Руслана Габбасова (признан иноагентом, внесен в список экстремистов) прошли обыски с изъятием компьютеров и мобильников. Причины прежние — экстремизм и радикальный национализм.

В этот раз причиной для обвинения активиста стало выступление Алсынова на сходе в селе Ишмурзино Баймакского района.

Всё, связанное с задержаниями Алсынова и его «коллег», активно освещается на Западе посредством татаро-башкирского филиала «Радио Свобода» (финансируемого правительством США) — портала Idel. Реалии. Оба СМИ — и «Радио Свобода», и его «идель-уральский» филиал — признаны иноагентами в России ещё в 2017 году.

«Idel. Реалии» утверждает, что на сходе в Ишмурзино Алсынов всего лишь выступал против планов золотодобытчиков разрабатывать месторождения вблизи села. Сам Алсынов обвиняет главу республики Радия Хабирова якобы в преследовании по личным мотивам.

Но, по оценке следствия, в речах основателя «Башкорта» были высказывания, разжигающие межэтническую рознь.

Отметим всё же, что «лидер башкир» (как называет Алсынова «Радио «Свобода») действительно активно пиарился на теме защиты природы. Благо, реальный повод для этого был.

На вершине шихана Куштау

В 2018 году Башкирская содовая компания (БСК) объявила о нехватке сырья, что грозило закрыть завод, градообразующий для города Стерлитамак. Соду добывали на шиханах — так называют одиночные известняковые горы на берегах реки Белой. Шиханов было четыре — Тратау, Шахтау, Юрактау и Куштау («тау» означает «гора»).

«Гора-одиночка» Шахтау была полностью срыта в ходе добычи соды, Тратау и Юрактау защищены статусом памятника природы. А склоны шихана Куштау власти Башкирии обещали отдать под разработку соды. Это вызвало протесты местных жителей и экологических активистов. Опасения были не беспочвенными: в лесах на склонах шиханов обитают животные, занесённые в Красную книгу. В итоге природозащитники отстояли Куштау, гора получила статус регионального памятника природы.

Но на пике противостояния экологов и компании, летом 2020 года, в лагере протестующих активно проявили себя радикалы из «Башкорта». «Подкупленные националисты», как их назвал глава республики Хабиров.

К моменту «всплытия» в медийном пространстве (а конфликт вокруг шихана получил и международный резонанс) «Башкорт» уже был сформировавшейся структурой с филиалами в республике и за её пределами.

«Русские — чужие»

Ещё до истории с Куштау, «Башкорт» призывал устраивать по любым значимым поводам традиционные сельские сходы — йыйыны. Но, как отмечал Верховный суд Башкирии, в решении о запрете организации (оно было принято в мае 2020-го) сходы не соответствовали историческим образцам. А в выступлениях заезжих активистов присутствовало «четкое деление на своих (башкир) и чужих (русских)».

Прокуратура республики отмечала: в апреле 2019-го, на большом собрании — курултае Зилаирского района — Фаиль Алсынов вел речь о необходимости выхода Башкирии из состава России. Уголовная ответственность за сепаратистские призывы, напомним, была введена лишь в 2020-м.

Организация запрещена, но активности она не свернула. Лидеры «Бакшорта» Алсынов, Галин, Габбасов (до его бегства в Литву в 2021-м) камуфлировали «национальную борьбу» то под заботу об изучении башкирского языка в школах, то под отстаивание прав республики в отношениях с Москвой, то опять-таки под «экологию». В августе этого года, в канун трёхлетия событий на Куштау, правоохранители выдали Алсынову предостережение на случай провокаций.

По оценке МВД, за активностью «башкортовцев» стояло нечто большее, чем природоохрана и защита традиций: когда в апреле Алсынова задержали, сам активист заявлял: его спрашивали о связи флешмоба в городе Баймак с событиями на Украине и о том, руководит ли протестами бежавший за границу Руслан Габбасов.

Этот основатель «Башкорта» к тому моменту давно прописался на Вильнюсских форумах иноагента Гарри Каспарова и на «Форуме свободных народов пост-России» Ильи Пономарёва (также иноагента, внесённого в список экстремистов и террористов).

Вместо запрещенного «Башкорта» в конце 2021 года Габбасов создал в эмиграции движение «Башкирский национальный политический центр», который открыто ратует за насильственный «протест». После начала СВО башкирские националисты отметились призывами срывать мобилизацию, поджогами военкоматов, антироссийской агитацией и подстрекательством к захвату власти в республике.

Но главное — на каспаровских и пономарёвских форумах Габбасов уже открыто говорит о проекте «будущего переустройства части поволжских и уральских территорий», который называется «Идель-Урал». Именно этот «идель-уральский проект» — главная задача башкирских националистов, в том числе и оставшихся в России, отмечают эксперты. Расчёт здесь идёт на внешнюю поддержку, которая была налажена ещё в нулевые и десятые.

Волки Турана

Прямым предшественником «Башкорта» была организация «Күк Бүре» (2006–2018), созданная как молодежное движение. Звучит безобидно, но им в свое время не без оснований интересовались правоохранители.

«Күк Бүре» с башкирского переводится «небесный волк» или «серый волк». Другое имя этого персонажа общетюркской мифологии — «бозкурт». Именно так — Bozkurtlar, «Серые волки», называется созданная ещё в 1960-х турецкая организация неофашистского и пантюркистского толка, боевое крыло Партии националистического движения.

Основа идеологии «бозкуртов» — идея Великого Турана, объединения всех тюркских народов от Стамбула до Якутии и Синьцзяна, желательно под турецкой эгидой. Националистическая партия, прикрывавшая «Серых волков» не просто легальна, а имеет большую (в 50 человек) фракцию в турецком парламенте, на июньских президентских и парламентских выборах поддержала Реджепа Тайипа Эрдогана и вошла с его партией в правящую коалицию.

У башкирского и турецкого «бозкуртов» не просто совпадали названия. «Күк Бүре» активно сотрудничала за рубежом и в России с организациями пантюркистского толка. Например, с татарстанским движением «Азатлык» («Свобода») и другими сторонниками Великого Турана.

Связь была налажена еще с 1990-х годов, когда «Серые волки» ходили открыто и проявляли себя очень активно», сказал ИА Регнум политолог Маис Курбанов.

imago stock&people/Global Look Press Митинг в поддержку Эрдогана после попытки его свержения. 2016

В 2012 году лидер «Азатлык» Наиль Набиуллин сообщил порталу KazanWeek об объединении своей структуры и «Күк Бүре». Он подчеркнул: новый татаро-башкирский союз будет объединяться со всеми националистическими организациями России в борьбе за права нерусских народов.

Три года спустя Набиуллин отчитался об «исторической встрече» в Анкаре с руководством организации Ulku Ocaklari — такой же дочерней структуры турецкой Партии националистического движения, как и «Серые волки». Что же до Фаиля Алсынова, то известно, что он неоднократно выезжал в Турцию, в том числе на форумы TIKA («Турецкое агентство по координации и кооперации» — правительственная структура, которая отвечает за работу с НПО и активистами по всему миру).

В «Күк Бүре» еще в 2014 году случился внутренний раскол, после которого Алсынов создал организацию «Башкорт», но пантюркистской сети это не повредило.

Напротив, в августе 2021 года Алсынов и Габбасов наладили контакт с главой башкирской ячейки турецкого религиозного движения «Нурджулар» (запрещено в РФ) Русланом Сулеймановым — он сейчас в эмиграции в Канаде. А тогда, в 2021-м, как отмечали башкирские блогеры, помог Габбасову бежать в Литву.

Хотя де-юре «Нурджулар» запрещено в России с 2008 года, сторонники «политического ислама» продолжают активно действовать не только в Казахстане и Азербайджане, но и в Татарстане и Башкирии, отметил Курбанов. В 2019-м пятерых башкирских «нурджуларцев» из ячейки «Джамаат Хезмет» осудили за экстремизм.

К слову, о значимости «Нурджулар» говорит то, что из этого сообщества вышло движение Фетхуллаха Гюлена — главного врага Эрдогана и, как считается, вдохновителя военного путча 2016 года. Но движение «нурджу» куда шире, и многие из них лояльны турецкой власти.

Поджоги военкоматов и «Тюркский легион» ВСУ

Ещё до начала СВО в пантюркистском и туранском движении стал прослеживаться не только турецкий, но и украинский след.

Один из руководителей «Башкорта» Сагит Исмаилов (ранее судимый за экстремизм) призывал башкир, служащих в ВС России, не участвовать в «возможной войне против Украины».

С началом частичной мобилизации «башкортовцы» стал вбрасывать фейки об «издевательствах над мобилизованными» из башкирских сел и подбивать жителей республики на поджоги военкоматов. Одновременно они раскачивали межрелигиозное противостояние, призывая выйти против строительства православной церкви в Уфе.

В октябре 2022 года воюющий в ВСУ наёмник из Азербайджана, член турецкой организации «Серые волки» Магомед Джафаров, заявил о создании «Тюркского легиона» из числа азербайджанцев, узбеков, и тюрков России: крымских татар и народов Поволжья.

Но при всей вовлечённости Киева главную скрипку, очевидно, продолжают играть пантюркисты из Анкары и Стамбула.

«Соединённые Штаты Идель-Урала»

На карте Турана, которую лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели подарил своему союзнику по коалиции президенту Эрдогану, в состав «тюркского мира» входят 20 регионов России, а также китайский Синьцзян.

Идея объединения «тюркских братьев» под эгидой самого сильного из них не нова. Ещё в Российской империи часть тюркской интеллигенции пыталась взять в союзники османов, сказал ИА Регнум директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский.

Националисты Поволжья апеллируют не только к опыту средневековой государственности — к Волжской Булгарии или Казанскому ханству, но и к более современным (и не обошедшимся без турецкого влияния) попыткам сформировать отдельное от России государство.

В 1918 году, на фоне развала российской государственности, в Казани было провозглашено татаро-башкирское объединение — «Волжско-Уральский штат» или «Штат Идель-Урал». Во главе национального правительства встал российский юрист Садретдин Максудов (впоследствии турецкий юрист Садри Максуди). В эти «соединённые штаты» должна была войти и башкирская автономия во главе с Ахмет-Заки Валидовым, успевшим поработать у красных, но впоследствии известным как турецкий политик Ахмет Тоган, издатель газеты «Туркестан», призывавшей тюрок всего мира следовать за Анкарой.

В 1930-е годы Валидов-Тоган работал в Германии, откуда уехал в первый день Второй мировой войны в отличие от оставшегося в рейхе ближайшего коллеги, казахско-турецкого пантюркиста Мустафы Шокая, который плодотворно сотрудничал с ведомством рейхсляйтера Альфреда Розенберга. В 1941 году Шокая привлекали к созданию Туркестанского легиона вермахта для тюрок Центральной Азии и Сибири. В 1942-м, уже для народов Поволжья, был создан ещё один «остлегион» с очень знакомым названием «Идель-Урал».

Реинкарнация той же идель-уральской идеи пришлась на начало 1990-х, в момент «особых отношений» Татарстана и Москвы, когда Татарский общественный центр (ТОЦ, в 2022 году признан экстремистским и запрещён) собирал в Казани многочисленные демонстрации за полное отделение от России. В Уфе в то же время митинговал Союз башкирской молодёжи, чьи активисты запомнились срывом российского флага со здания, где заседал Верховный совет Башкирии, и митингами против операции в Чечне.

Наследниками этой, первой волны национал-сепаратистов, стали «Күк Бүре» и «Башкорт», ныне переместившие свою активность за границу, но не оставившие своих планов — создать на «руинах империи» идель-уральские штаты.

Пока же в ближайших планах сторонников запрещённого «Башкорта» — провокации во время следующего слушания дела Фаиля Алсынова, которое намечено на 20 декабря. Об этом предупредили в Центре по противодействию экстремизму управления МВД по Башкирии.

Чтобы противодействие было эффективным, одним запретом пантюркистской агитации дело не решить, ведь «запретный плод сладок» полагает Надеин-Раевский. Он подчеркнул, что оптимально действует руководство Башкирии. Пока правоохранители отлавливают сторонников «единого Турана», власть вкладывается в развитие собственно башкирской национальной культуры и культур других этносов республики. «Это самый серьезный барьер на пути любых пантюркистских устремлений», — отмечает эксперт.