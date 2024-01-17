К созданному Банком России аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — подключились 20 стран. Об этом говорится в презентации, которую первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин представил на международной выставке-форуме «Россия».

Иван Шилов ИА Регнум

В документе уточняется, что к системе сейчас подключены 557 банков и компаний, в том числе 159 нерезидентов из 20 стран.

Рост числа заинтересованных — быстрый и заметный: буквально в начале декабря ЦБ заявлял, что к российской СПФС присоединились 150 нерезидентов из 16 стран. Для сравнения, в конце 2022 года их было чуть более сотни.

Более того, уже в начале 2023-го трафик сообщений о финансовых трансакциях через СПФС превысил в несколько раз показатель, достигнутый годом ранее. Новая система фактически стала полноценным конкурентом SWIFT.

Что такое система SWIFT и зачем она нужна

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications («Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи», SWIFT) — это международная система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших банков по всему миру.

До недавних пор эта глобальная структура со штаб-квартирой в бельгийском городке Ла-Юльп занимала практически монопольное положение.

Не являясь именно платёжной системой (названия которых указываются на пластиковых банковских картах и всем хорошо известны), SWIFT не управляет счетами своих членов и не является держателем каких-либо активов.

Однако значение такой системы сложно переоценить.

Это важный инструмент обмена электронными сообщениями между финансовыми организациями. Система позволяет банкам отправлять распоряжения своим иностранным партнёрам на перевод валюты и конвертацию, а также подтверждать сделки и выдавать гарантии за своих клиентов.

То есть задача SWIFT — обеспечивать надёжность и безопасность обмена сообщениями о финансовых операциях. К преимуществам этой системы относится в том числе доступность и сравнительная простота в использовании.

Могут отключить в любой момент

Недостаток же SWIFT в том, что у неё есть частный владелец, способный в любой момент заблокировать доступ к системе.

Как показала практика, эта возможность используется как инструмент давления в международной политике. От системы в 2012 году был отключен Иран, в 2017-м — КНДР.

Угроза отключить Россию от SWIFT подавалась как самая апокалипсическая санкционная мера, которой пугали нашу страну с 2014 года. Россия долгое время избегала этой участи (несмотря на громкие призывы).

Однако в марте 2022 года, после начала военной спецоперации на Украине, возможности использовать SWIFT были лишены семь российских банков.

Именно наличие в России к тому моменту СПФС, которую ЦБ тестировал ещё с 2014-го, позволило избежать самых неблагоприятных последствий «свифт-санкций».

Однако западный «санкционный каток» нарастал, и уже летом 2022 года стало ясно, что для клиентов российских банков использование SWIFT становится всё более сложным. Всё более очевидной становилась потребность в развитии отечественной системы межбанковских сообщений.

Не истерить, но развивать свою систему

Последовательное присоединение новых участников к российской СПФС позволяет всё более ритмично и предсказуемо работать банковской системе страны и всей экономике России, сказал ИА Регнум финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Ведь речь о расчётах между юридическими лицами, отвечающих интересам всех граждан России, которые пользуются услугами банков.

«Допустим, банк зачисляет деньги на ваш персональный счёт. Снимает со своего — корреспондентского счёта — и записывает вам. Нужно сообщить вам об этом, — поясняет эксперт. — Допустим, письмо вам напишут, будете ждать две недели, пока оно дойдёт. По пути ещё кто-нибудь вскроет и прочитает, узнает вашу коммерческую тайну. Если вы отправляете расчёт из одного банка в другой, а они отчитываются между собой, например по телефону, то и это не будет обеспечивать конфиденциальность. Телетайп и прочие варианты тоже несовершенны».

Другое дело — надёжная и удобная система передачи электронных сообщений.

Когда российские банки начали отключать от «свифта», понимающие люди и банкиры не стали впадать в истерику, отмечает Беляев. Банки рассчитывались между собой, используя другие средства связи. «Но всё равно надо было изобрести какую-то удобную систему оповещений, и Центробанк несколько лет назад начал работать над СПФС», — рассказывает аналитик.

Сейчас меняется общая конфигурация международных экономических отношений.

Западные оппоненты России применяют всё более изощрённые ограничения, которые касаются в основном финансовых потоков.

При этом санкционная активность США и их союзников всё заметнее смещается в восточном направлении, которое сейчас стало для России ключевым. «Когда растут потоки внешнеэкономических связей между странами, им требуются расчёты между собой и, как следствие, система оповещения, способная обслуживать эти расчёты, особенно — расчёты в национальных валютах», — указывает Беляев.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов соглашается: торговля России с дружественными и нейтральными странами расширяется и она должна быть надёжно защищена.

А увеличение числа стран, подключённых к российскому аналогу SWIFT, — это одна из важных гарантий работоспособности финансовых аспектов торговли.

На очевидность выгоды от развития СПФС для всех граждан России указывает и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева.

Это и снижение изоляции экономики, и позитивное влияние на всех её участников, и стабильное развитие компаний, позволяющее им гарантировать наличие рабочих мест.

«Рост числа участников платёжной системы будет способствовать сокращению дефицита сырья, товаров и услуг, прежде всего зарубежных, а значит — снижению цен и инфляции», — сказала Кокорева ИА Регнум.

Результатом может быть и снижение ключевой ставки, допускает она. А это будет означать, что кредиты станут более дешёвыми.

Кроме того, увеличение числа стран, а также банков и компаний нерезидентов, подключившихся к СПФС, означает, что растёт количество зарубежных партнёров, желающих сохранить торговые отношения с Россией, делает вывод Кокорева. В перспективе это будет способствовать росту внешнеторговой активности страны, а вместе с ней — доходов бюджета.

Работа в тишине

При этом Банк России, как замечает Кокорева, не раскрывает списка стран, которые присоединились к СПФС. А это затрудняет прогнозирование дальнейшего увеличения оборотов.

Эту закрытость можно объяснить, поясняет Колташов. «Очень важно, что наша торговля и наши финансовые транзакции сейчас, в условиях жёсткого внешнеполитического противостояния, непрозрачны для Соединённых Штатов и других недружественных государств», — указывает собеседник ИА Регнум.

Одновременно с этим ясно, что будет шириться использование национальных валют в расчётах между странами, поскольку теперь система обмена информацией у нас своя, добавляет Колташов.

Для SWIFT это плохая новость, делает вывод эксперт. Её влияние снижается, всё больше стран обходится без этой межбанковской системы обмена информацией, в сущности подконтрольной американскому политическому истеблишменту.

Колташов не исключает, что США и Евросоюз будут усиливать санкционное давление на Россию, пытаясь ударить по коммерческим структурам в третьих странах, которые работают с нашей страной.

Но это не такая простая задача для наших оппонентов, подчёркивает эксперт. Возможности Запада становятся всё более ограниченными, его влияние на мировые политические и военные процессы снижается.

«Это означает, что государства теперь склонны в большей мере искать новые решения, нежели ожидать, что Соединённые Штаты что-то им предложат или что система SWIFT будет для них оставаться оптимальной», — делает вывод Колташов.

Сейчас, по его замечанию, существуют трудности в расчётах с некоторыми банками Китая и Турции. Но они преодолимы, уверен эксперт.

А использование собственной системы обмена информацией для обеспечения денежных переводов, позволяющей скрыть от США и их союзников взаимодействие России с банками из нейтральных и дружественных стран, сможет поспособствовать разрешению возникающих трудностей.