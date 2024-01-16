Москва, 16 января, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Уже 20 государств подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которая является аналогом международной системы SWIFT. Это следует из презентации, которую представил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин на международной выставке-форуме «Россия».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Система передачи финансовых сообщений: 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран», — отмечается в презентации.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что финансовая система, в основе которой преобладание доллара и евро, дискредитирована, как и ведение расчётов исключительно через западные банки и систему SWIFT. Он добавил, что в настоящее время дискредитированную систему с успехом замещает система расчёта в национальных валютах и этот процесс будет только набирать силу.

После начала спецоперации России на Украине ЕС отключил от системы SWIFT ряд российский банков, в частности ВТБ, Сбербанк, «Новикомбанк», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк», банки «Россия», «Открытие» и др. Российские банки больше не смогут использовать SWIFT для передачи финансовой информации при переводах средств внутри России.

В 2022 году к СПФС — российскому аналогу системы SWIFT — подключились 130 банков и компаний, число пользователей составило 462 организации. При этом среди них 106 нерезидентов из более чем десяти государств, из которых более половины подключились именно в 2022 году.