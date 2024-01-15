В ночь с 13 на 14 января ВКС России нанесли масштабный ракетный удар по украинской территории. Эффективность атаки признал и противник. По официальному заявлению командования ВВС и противовоздушной обороны Украины, из 40 средств воздушного нападения украинская ПВО смогла сбить только восемь.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее уже отмечалось, что с начала года российские войска нарастили интенсивность ударов. Задействуется широкая номенклатура вооружений: от беспилотников до гиперзвуковых ракетных комплексов. Причём с каждым ударом украинская ПВО работает всё менее эффективно.

Однако куда большее любопытство вызывают цели, выбранные для нанесения ударов. В ходе ракетных атак были поражены оборонные заводы, расположенные в разных частях страны, сообщили в Министерстве обороны России.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты», — перечисляется в сообщении Минобороны России.

О том, что целью ударов в последнее время всё чаще становятся объекты украинского ВПК, также сообщает британская газета Financial Times, со ссылкой на свои источники в Киеве.

В частности, издание сообщает, что целью ударов стало предприятие «Артём» (бывший Киевский машиностроительный завод им. Артёма) — один из ведущих производителей вооружений для ВСУ.

Завод специализируется на выпуске авиационных ракет и противотанковых ракетных комплексов.

Ранее КМЗ неоднократно становился целью ударов, однако, по-видимому, украинской армии удалось наладить частичных выпуск продукции, перенеся производство в уцелевшие цеха, предположил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

«Масштабных ударов по объектам ВПК не было давно. Можно предположить, что противник осмелел, утратил бдительность. Может, они уверовали в то, что ракет у нас «не осталось», в итоге — подставились», — рассуждает эксперт.

Но, добавляет он, нужно понимать, что удары эти «корректирующие», основная масса ВПК была выбита в первые месяцы СВО.

Также ракетные удары поразили предприятия, созданные уже в ходе конфликта, в их числе — мастерские по производству беспилотников.

Об ударе по одному из объектов сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко.

С его слов, предприятие специализировалось на «новых решениях» в сфере разработки беспилотников, на ремонте, улучшении и модернизации дронов.

Где именно находились производственные мощности, Луценко не уточнил. Однако можно предположить, что под удар попали и другие предприятия «беспилотной» отрасли.

Останутся без боеприпасов

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, одной из целей последнего удара стал завод «Импульс» в городе Шостка Сумской области. Предприятие уникально тем, что является крупнейшим на Украине производителем взрывных устройств, капсюлей и детонаторов для боеприпасов.

До начала военных действий предприятие выпускало детонаторы для артиллерийских снарядов, ручных и противотанковых гранат, капсюли для патронов, противотанковых мин и других боеприпасов.

Говоря попросту, без продукции этого предприятия ВСУ могут выточить металлическую болванку для снаряда, наполнить её взрывчатым веществом и передать такую поделку в войска.

В теории, возможно даже выстрелить таким «боеприпасом» из орудия. Однако при попадании такой снаряд не сдетонирует.

Аналогично обстоит и ситуация с патронами украинского производства: без капсюлей ими будет просто невозможно стрелять.

Осознавая важность предприятия для всего ВПК, украинские власти инвестировали в реконструкцию и модернизацию предприятия. В 2019 году на заводе был создан новый цех производства средств инициирования артиллерийских снарядов и ракетного вооружения.

В «Укроборонпроме» отмечали, что мощности завода «Импульс» способны полностью обеспечивать потребности минобороны Украины и ВСУ.

По оценке экспертов, для украинского ВПК выход предприятия из строя может стать очень чувствительной потерей, поскольку продукция такого рода не может поставляться странами НАТО в достаточном объёме.

«Речь в первую очередь идёт о средствах инициирования для боеприпасов советского образца. Это калибры 82, 122, 152 мм. И капсюлях к патронам 5.45 мм. Их производят в Чехии, Болгарии ещё, но там объёмы не те, которые нужны воюющей армии», — поясняет Михайловский.

«Так что если эту проблему Киев как-то не решит, то в будущем могут начаться серьёзные проблемы у них с производством боеприпасов», — отмечает эксперт. Он обратил внимание, что ранее Киев презентовал подземные фабрики по производству боеприпасов «советского образца», созданные в западных районах страны. Однако на опубликованных фото сняты выточенные «болванки» к снарядам, не снаряженные дистанционно-контактным взрывателем.

Вероятно, какие-то промышленные мощности предприятия «Импульс» также были эвакуированы или укрыты в подземных цехах, однако восстановить весь цикл производства детонаторов в таких условиях будет непросто.

Установить другие цели недавних ударов довольно сложно, поскольку украинская военная цензура следит за тем, чтобы любая информация о «прилётах» не появлялась в сети. Однако здесь на помощь приходят местные источники.

В местных чатах жителей Ровно публиковались сообщения о взрывах в северной части города, где находятся промзоны и одно из крупнейших предприятий химической промышленности — завод «Ровноазот», где в военное время, скорее всего, было развёрнуто производство взрывчатых веществ.

Можно предположить, что поражённые объекты в Киеве, Хмельницком и других городах также имели непосредственное отношение к выпуску боеприпасов.

Как в 1915 году

С поражением основных предприятий по производству боеприпасов перед Киевом встаёт непростой выбор. С одной стороны, командование ВСУ, безусловно, хотело бы полностью перейти на натовский стандарт и отказаться от боеприпасов советского формата.

Однако сама Украина не производит те же 155-мм артиллерийские снаряды и просит их у Запада, но ЕС и США не в состоянии удовлетворять запросы ВСУ. К примеру, в марте 2023 года Киев запрашивал у ЕС по 250 тысяч снарядов ежемесячно, отмечала FT.

В Брюсселе пообещали существенно меньше — миллион снарядов в год, но не смогли выполнить даже эти обязательства, поставив только 480 тысяч, о чём тогда сообщило Reuters. Это в любом случае не могло не сказаться на возможностях ВСУ по ведению эффективного артиллерийского огня.

«Есть оценки, что ВСУ выпускают где-то 1/5 снарядов от того количества, которое им необходимо для поддержания паритета», — отмечает Михайловский.

Если удастся существенно повлиять на производство снарядов на самой Украине, то это значение может ещё больше снизиться. А поскольку помощь от ЕС и США тормозит, можно говорить о перспективах снарядного голода.

Михайловский напомнил, что каноническим примером «снарядного голода» является кризис русской армии 1915 года, который в итоге привёл к отступлению по всему фронту. Поэтому командованию ВСУ стоит готовиться к «непростым решениям», если западные партнёры в перспективе не расщедрятся на новые поставки, чтобы покрыть дефицит вооружений.