С начала наступившего года, судя по данным из открытых источников, удары ВС России по украинским военным и инфраструктурным объектам стали интенсивнее, в том числе в сравнении с последними неделями 2023-го.

Иван Шилов ИА Регнум

Это при том, что в ноябре прошлого года главком ВВС Украины Николай Олещук признавал, что в одном из налётов наши военные выпустили по Украине рекордное количество боевых коптеров.

Для нанесения ударов задействуются различные типы ракет и беспилотников.

Изменился и характер воздушных атак, что признаёт и противник — если судить по реакции командования ВСУ и официальных лиц украинского кабмина. В сравнении с зимней кампанией 2022-го — 23-го ВС РФ существенно изменили тактику нанесения ударов, задействуя новые способы преодоления ПВО и более современную технику.

Дроны всё чаще запускаются непосредственно перед ракетной атакой для того, чтобы спровоцировать зенитные комплексы противника на ответ. Украинская ПВО демаскирует своё местоположение, истощает запасы зенитных ракет и к моменту подлёта ракет находится на перезарядке или в процессе смены дислокации.

В то же время меняется тактика применения самих дронов. Беспилотники-камикадзе «Герань-2» стали использовать новые маршруты для того, чтобы избегать зенитного огня противника, признал украинский эксперт Сергей Бескрестнов.

«Они летают всё ниже, они всё хитрее, и они такими темпами скоро измотают нашу ракетную ПВО (считает ли её кто-то бесконечной?)», — отметил он.

На опубликованном в соцсетях видео запечатлён российский дрон (визуально похожий на БПЛА-камикадзе «Герань-2»), который летит не по прямой траектории, а двигаясь по спирали.

Таким образом затрудняется уничтожение беспилотника пулемётными или пушечными зенитными установками. При этом дроны выкрашиваются в чёрный цвет, чтобы затруднить их визуальное обнаружение ночью (ранее они были белыми).

Украинская сторона утверждает, что для нанесения ударов были впервые задействованы дроны в реактивной модификации. В качестве доказательств СМИ публикуют фотографии обломков дрона, который предположительно использовался в одной из недавних атак (заметим, что официальный Киев в лице спикера ВСУ Юрия Игната пока не подтвердил эту информацию).

На фото показаны части беспилотного аппарата, включая элементы фюзеляжа, боковые стабилизаторы и обломки реактивного двигателя.

В комментариях утверждается — речь якобы идёт об одном из новейших иранских беспилотников — реактивном БПЛА Shaded-283, представленных широкой публике совсем недавно, в ноябре 2023 года на военной выставке в Иране. Ни Москва, ни Тегеран, напомним, официально не подтверждают факты поставок иранских боевых дронов России или производства их на российской территории.

По оценке экспертов, двигатель для новых дронов, запечатлённых на фото, был создан путем копирования и модификации чешских реактивных двигателей PBS TJ-100, которые производятся в ряде стран мира, сказал ИА Регнум военный эксперт Юрий Лямин. В частности, в Иране модифицированные двигатели местной сборки известны как Tolou-10\13.

Новые «Герани» — тяжелее и быстрее

Дроны такого типа (их называют «Герань-3») обладают рядом преимуществ перед базовой моделью «Герань-2», но также и уступают им в ряде характеристик.

«Ключевое отличие реактивной модификации от оригинальной — если вкратце — это размен дальности на скорость», — пояснил Лямин. Реактивный вариант должен быть намного быстрее оригинальной модели, что затрудняет его поражение из различного стрелкового оружия и зенитной артиллерии.

«Правда, и расход топлива у него должен быть заметно выше. Но это, в свою очередь, уменьшает его максимальную дальность действия», — указывает Лямин.

Сообщается, что скорость реактивных дронов составляет примерно 500 км/ч. Предположительно, реактивная модификация должна обладать уменьшенной боевой частью из-за тяжёлого двигателя и необходимости нести повышенный объём топлива.

Каких-либо дополнительных данных о новой модели в сети не публиковалось. Дальность применения реактивных дронов также неизвестна, поскольку она зависит от объёмов топливных баков, массы и ряда других характеристик новой модели.

То, что российские военные получили в распоряжение реактивные БПЛА, в любом случае открывает новые возможности для преодоления ПВО противника и для ударов по позициям зенитных комплексов.

FPV-дроны с умными глазами

Ещё одна новинка, которая появилась на фронтах в 2024 году, — FPV-дроны новой модели, предназначенные для нанесения ударов по бронетехнике и позициям ВСУ.

Новые беспилотники оснащаются машинным зрением с системой автозахвата цели, сообщил украинский эксперт Бескрестнов. Они могут действовать даже в сфере активности комплексов радиоэлектронной борьбы и наносить более точные удары по целям.

Принцип действия дронов с «машинным зрением» позволяет им самостоятельно идентифицировать и наводиться на цель.

На бытовом уровне уже хорошо известны программно-аппаратные системы машинного зрения, позволяющие распознавать номерные знаки автомобилей или лица пассажиров в транспорте. Аналогичные системы используются полицейскими службами по всему миру.

Похожим образом работает и система машинного зрения для беспилотников — она может «узнавать» цели. Скажем, определить, что перед ним — например, танк или БМП, сказал ИА Регнум главный редактор интернет-портала UAV.ru Денис Федутинов.

По словам специалиста, системы подобного рода изначально в значительной степени разрабатывались для военных.

Затем технологии нашли применение в гражданском секторе, где их использование было масштабировано, апробированы и внедрены новые подходы, которые базируются на использовании нейросетей.

За такой «апгрейд» военные должны быть благодарны гражданским производителям.

«Благодаря масштабному применению удалось повысить зрелость технологий и снизить стоимость конечных решений. И вот сейчас мы видим, что эти технологии возвращаются в военную сферу на другом уровне — в виде кратно менее дорогих и при этом функциональных систем, способных обеспечить применяющей их стороне преимущества перед противником», — отмечает Федутинов.

Поскольку функция идентификации и наведения на цель ложится на искусственный интеллект (ИИ), применение новых дронов возможно с минимальным присутствием человека-оператора. От «пилота» требуется довести дрон до района предполагаемого удара, где в дело вступает бортовой компьютер. Благодаря использованию «машинного зрения» для новых дронов не нужны опытные операторы, что сокращает расходы и время на подготовку кадров.

Более того, поскольку для нанесения удара дрон не нуждается в «ручном» управлении, на его работе никак не сказывается активность комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые глушат канал связи между дроном и оператором.

«Использование такого рода систем применительно к беспилотной технике и в том числе к «аппаратам-камикадзе» позволяет повысить их автономность», — отмечает Федутинов.

«Перманентный процесс эволюции»

Для ВСУ использование новых технологий российскими войсками создаёт сразу ряд проблем, что признают и украинские источники.

Более продвинутый ИИ способен не только устанавливать приоритетность целей, но и выявлять незащищённые части бронетехники, нанося удары по слабым местам танков и других машин.

В теории также возможна передача под управление ИИ сразу нескольких беспилотников. Таким образом, система может устанавливать очерёдность целей, распределяя дроны для нанесения ударов. Также более продвинутая система может «выделять» несколько дронов для атаки на одну цель, если одного удара оказалось недостаточно.

Однако преимущество, получаемое на поле боя, может быть нивелировано за счёт развития более современных средств ПВО, отмечают эксперты.

«Мы наблюдаем перманентный процесс эволюции средств поражения и средств защиты. С созданием и внедрением систем машинного зрения для БЛА их эксплуатанты получат преимущества на поле боя», — указывает Федутинов.

Впрочем, добавляет эксперт, преимущества эти необходимо использовать максимально оперативно, так как противник также будет продолжать совершенствование средств и методов защиты.

На Украине уже анонсируют появление собственных разработок, созданных на основе технологий искусственного интеллекта, однако весь вопрос в сроках их появления на фронте. В соцсетях распространяется информация о том, что ВСУ рассчитывают запустить серийное производство беспилотников, предназначенных для уничтожения дронов противника.

Однако здесь и сейчас российские технологии в сфере дроностроения серьёзно вырвались вперёд. Для украинских войск применение нового варианта реактивных дронов означает серьёзные риски для ПВО и объектов в тылу. В то время как модифицированные FPV-аппараты могут выбить большую часть бронетехники, которую противник использует на фронте.