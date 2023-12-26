Москва, 26 декабря, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Командир танкового батальона, участвовавшего во взятии Марьинки в Донецкой Народной Республике, Александр Трошин рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о штурме последнего дома под залп «Солнцепека».

Кадр из видео Александр Трошин

«Мы заблаговременно разработали операцию по захвату крайнего дома <…> и под залп «Солнцепека» побежали на штурм последнего здания», — сказал командир мотострелкового батальона 5-й бригады 1-го армейского корпуса.

Трошин пояснил, что российские военные штурмовали последний дом после комбинированного удара авиацией, артиллерией и дронами-камикадзе. По словам военного, самое сложное было прорвать первую линию обороны ВСУ, бились за каждый дом. При этом сложным был штурм последнего дома, потому что от предпоследнего до последнего расстояние составило около 150 метров.

В результате, по словам Трошина, задачу выполнили. В 15:15 он доложил командиру бригады, что Марьинка перешла под полный контроль российских сил, и водрузили флаг на последнем доме.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Глава ведомства отметил, что это позволяет эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ. Также Шойгу особо отметил действия военных прославленной 150-й дивизии и предложил главе государства наградить госнаградами отличившихся бойцов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о намерении Путина созвониться с командиром батальона, участвовавшего во взятии Марьинки. Позднее Трошин, говоря о беседе с главой государства, заявил, что сильно удивился и посчитал большой честью разговор с главой государства.