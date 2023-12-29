Предприятия российского ВПК наращивают объёмы производства современных вооружений, показавших себя на полях специальной военной операции. В массовое производство идут модифицированные танки, современные дроны и другие вооружения.

Иван Шилов ИА Регнум

Но оборонка не останавливается на достигнутом — в 2023 году неоднократно становилось известно о новых разработках, которые в будущем должны будут изменить правила ведения боевых действий на десятилетия вперёд.

Наибольшее внимание — в том числе у «наших бывших партнёров» — заслужили перспективные разработки ракетных вооружений. Достаточно сказать, что в ответ на эти новости США в 2023 году два раза проводили учебные пуски баллистических ракет и один раз проводили имитацию подрыва ядерного боеприпаса под землёй. Это значит, что Вашингтон всерьёз воспринимает появление у России новых вооружений, отмечали эксперты.

Основные усилия российских конструкторских бюро и предприятий, работающих на ВПК, были сосредоточены на двух основных направлениях, отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

В первую очередь продолжается разработка вооружений оперативно-тактического уровня необходимых «здесь и сейчас» на полях специальной военной операции.

Во-вторых, продолжается разработка стратегических вооружений, которые призваны продемонстрировать «экс-партнёрам» известную истину: войны не хотим, но к отпору готовы. Поэтому первостепенной задачей становится модернизация сил стратегического сдерживания.

«Больше не удастся сказать «я в домике»

Главной «сенсацией» уходящего года стали испытания ядерной ракеты «Буревестник». Последние успешные испытания, как уточнил, выступая в октябре, верховный главнокомандующий Владимир Путин. Президент напомнил: эта «крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой» — одно из тех вооружений, появление которых он анонсировал несколько лет назад.

И это одно из новых стратегических вооружений, которые будут определять стратегический баланс в мире в ближайшие десятилетия.

Минобороны России

Впервые о разработке ракеты «Буревестник» было объявлено в 2018 году. Согласно данным, имеющимся в открытых источниках, речь идет о межконтинентальной крылатой ракете, которая обладает практически неограниченной дальностью поражения за счёт ядерной силовой установки.

В Минобороны отмечали: «Буревестник» практически неуязвим как для существующих систем ПВО и ПРО, так и для зенитных комплексов, которые могут появиться в среднесрочной перспективе.

В перспективе на ракету может быть установлена ядерная боеголовка, что делает её настоящим оружием «судного дня».

«С тех пор как ещё СССР испытал ядерное оружие, Штаты исповедуют одну простую истину. Мы далеко, в случае чего Советам нас не достать, — отмечает Александр Михайловский. — Дескать, мы окружили СССР своими базами, мы быстрее нанесём первый удар, подлодки утопим, остальное собьём. А что долетит — то не критично». Теперь же расклад меняется. Больше не получится сказать «я в домике», добавляет эксперт.

Особенную важность модернизация российского ядерного арсенала приобретает в контексте расширения НАТО на восток. Точнее, на северо-восток, если учесть поглощение альянсом ещё недавно нейтральной Финляндии. Как ранее отмечало ИА Регнум, Соединённые Штаты уже присматривают точки для размещения вооружений на финской территории, правда, речь идёт об обычных вооружениях.

Вступление в альянс Финляндии, а в перспективе и Швеции, безусловно, создаёт новые очаги напряжённости у российских границ, что потребовало воссоздания Ленинградского военного округа.

Поэтому правительствам этих стран стоит подумать о том, стоит ли размещать на своей территории чужие ядерные вооружения, как это сделали другие страны НАТО, и становиться таким образом потенциальной целью для удара.

Но, что куда важнее, теперь база США в условном Техасе уязвима так же, как любой американский военный объект в Восточной Европе.

«Поезд-призрак номер ноль»

В бонус к «Буревестнику» в 2023 году начался процесс постановки на вооружение стратегического ракетного комплекса с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса «Сармат».

Michael - Nuclear silo Ракета «Сармат»

Дополнительным усилением ядерной триады может стать возрождение концепции боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин». Речь идёт о стратегических ракетах, запуск которых осуществляется буквально из поезда.

«Так называемый «поезд-призрак» был поставлен на вооружение в конце 1980-х годов. К 2007 году всё это дело свернули, но, учитывая смену геополитических реалий, проект могут и возродить. Тема это секретная, так что про испытания если и расскажут, то задним числом. Но ядерную триаду комплексы могли бы серьёзно усилить», — отмечает Александр Михайловский.

Преимущество комплексов железнодорожного базирования заключается в их мобильности и скрытности.

«Поезд номер ноль» может стоять на запасных путях в окружении товарных составов или маневрировать по всей протяжённости российских железных дорог, что серьёзно затрудняет его обнаружение и уничтожение.

Опережаем по «стратегам», идём вровень по «тактикам»

Эксперты отмечают: главный из «бывших партнёров» и уже не потенциальный, а опосредованный противник — Соединённые Штаты признают отставание от России в сфере стратегических вооружений.

Об этом же пишет американское специализированное издание Military Watch Magazine: Пентагон в будущем может полностью отказаться от развёртывания межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В Штатах признают, что оказались в роли «догоняющих» и в будущем не смогут модернизировать свой арсенал, который придётся списать без замены.

Возникшие трудности с разработкой новых ракет увеличили риск того, что США в будущем будут вынуждены полностью отказаться от развертывания межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и вывести из эксплуатации арсенал ракет Minuteman III без их замены на более современные образцы, отмечает американское издание.

«Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» Комплекс «Гермес»

Одновременно наш ВПК как минимум не отстаёт от американцев по части разработки тактических ракетных вооружений.

В мае 2023 года прошли испытания тактического ракетного комплекса «Гермес» — одного из долгостроев российской «оборонки».

Разработкой комплекса занимается тульское «Конструкторское бюро приборостроения». Новинка была представлена на форуме «Армия» ещё в 2020 году, однако с тех пор продолжаются работы по её доведению до ума. В перспективе комплекс может заменить целый ряд вооружений, используемых ВМФ, авиацией и сухопутными силами.

«Военные конфликты современности показали высокую эффективность высокоточных тактических ракетных комплексов», — указывает Михайловский.

Противотанковые ракеты используются в самых разных целях сейчас и по пехоте, и по броне. «Но им не хватает дальности и массы боевой части. Как раз принятие на вооружение «Гермесов» могло бы серьёзно расширить возможности войск по нанесению ударов в прифронтовой зоне», — отмечает Александр Михайловский.

В теории принятие на вооружение таких ракет также может решить вопрос по унификации ракетных вооружений для всех родов войск.

По данным производителя, комплекс «Гермес» предназначен для нанесения ударов на дальность до 100 км. Базовая модификация ракеты оснащена фугасно-осколочной боевой частью, предназначенной для поражения как стационарных целей, так и позиций противника и бронированной техники. Пуск должен производиться с машины-носителя, которая может осуществить одновременный пуск до десяти ракет.

Существуют также проект авиационной версии комплекса, предназначенной для установки на штурмовые вертолёты, и проект морской версии для установки на малые корабли и катера. Ожидается, что в ближайшее время ракетный комплекс начнёт поступать в войска.

Умные снаряды «подружились» с дронами

Среди других новинок, испытания которых прошли в 2023 году, также стоит отметить модификацию управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь», адаптированных для применения с беспилотников.

Vitaly V. Kuzmin

Адаптация таких боеприпасов, которые наводятся при помощи лазерного целеуказателя-дальномера, может серьёзно расширить ударные возможности дронов. Пуск снаряда с дистанции более 20 км позволит беспилотникам наносить удары, оставаясь вне зоны досягаемости тактической ПВО противника.

Также в 2023 году российская компания Lobaev Arms начала испытания «гиперзвуковых» патронов, развивающих скорость до 1500 метров в секунду. Такие боеприпасы обладают значительно большей пробиваемостью, что особенно важно для бойцов снайперских подразделений, действующих по принципу «один патрон — одна цель».

В целом 2023 год отметился в первую очередь созданием новых боеприпасов под уже имеющиеся вооружения.

«Если в 2022 году нам надо было нагонять, заводить наши дроны, наши разработки в других сферах. Сейчас задача сделать имеющееся оружие более эффективным, адаптировать старые разработки, которые «встали» по разным причинам, к новым реалиям», — отмечает Михайловский. Общая задача — повысить огневую мощь вооружённых сил на всех уровнях: от баллистических ракет до патронов, отмечает эксперт.