Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Россия провела успешные испытания ракет с ядерной силовой установкой «Буревестник» и практически завершила работу над «Сарматами». Об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Валдай».

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Вот сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал еще несколько лет назад», — сообщил президент.

Он добавил, что крылатые ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник» успешно прошли последнее испытание. Также Россия практически закончила работу над ракетами «Сармат». Сейчас решаются бюрократические вопросы, и в скором времени они встанут на боевое дежурство.

Отдельно Путин затронул вопрос ядерных испытаний. Глава государства напомнил, что США, как и Россия, подписали акт об их запрете, но, в отличие от Кремля, Белый дом документ не ратифицировал.

Президент подчеркнул, что в сложившейся ситуации Россия может отозвать ратификацию договора, и добавил, что этот вопрос должна решить Госдума.

Ранее на форуме «Валдай» Путин заявил, что в российской военной доктрине существуют две причины для возможного применения ядерного оружия. Первая — ответ на удар по территории России, вторая — если под угрозой оказывается сама государственность, даже если применяются обычные ракеты. Президент выразил уверенность, что менять эти положения не нужно.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа глава МИД Сергей Лавров заявил, что ядерное оружие в настоящее время является единственной защитой от угроз безопасности России, условия возможного применения которого изложены в доктринных документах. При этом Лавров подчеркнул, что политика российской стороны в области ядерного сдерживания носит исключительно оборонительный характер.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме 15 июня подчеркнула приверженность Москвы принципу недопустимости ядерной войны. Дипломат добавила, что в ней не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана.