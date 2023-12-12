Выборы президента в марте 2024 года пройдут, вероятнее всего, не на всей территории России. Часть новых регионов, включая областные центры — Херсон и Запорожье, напоминаем, находится под украинской оккупацией.

Иван Шилов ИА Регнум

До недавнего времени были сомнения в том, что выборы удастся провести на уже освобожденных территориях — ведь там действует режим военного положения. После того как 7 декабря Совет Федерации назначил дату голосования, Центризбирком в течение нескольких дней проводил консультации с Минобороны и ФСБ.

В итоге на заседании 11 декабря члены ЦИК единогласно поддержали решение все-таки провести выборы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. В военном ведомстве и ФСБ, проанализировав ситуацию, пришли к выводу — организовать голосование в четырёх новых субъектах РФ возможно.

Опыт выборов по российским законам уже есть — замглавы Центризбиркома Николай Булаев напомнил о прошедшем в сентябре этого года ЕДГ (едином дне голосования). С задачей в освобождённых Донбассе, Приазовье и Причерноморье справились.

Показательно, что о решении участвовать в выборах Владимир Путин сообщил на церемонии награждения Героев России после беседы со спикером Народного совета ДНР Артёмом Жогой — отцом погибшего Героя России Владимира Жоги и действующим командиром разведбатальона ДНР «Спарта».

Глава донецкого парламента, напомним, обратился к Путину с просьбой выставить свою кандидатуру.

Такое решение главы государства поднимет боевой дух участников спецоперации, подчеркнул Артём Жога.

Моральная обязанность и правовая необходимость

По мнению абсолютного большинства экспертов, выборы на освобожденных территориях не только желательны, но и крайне необходимы.

Во-первых, с точки зрения морали. «Мне кажется, это не только наше право и обязанность — принять решение о проведении выборов, но и моральная обязанность перед гражданами этих территорий, наших новых регионов», — приводит «Российская газета» слова секретаря ЦИК Натальи Будариной.

Россия освобождала территории, в том числе и для того, чтобы у местных жителей (которые на постмайданной Украине считались людьми второго сорта) были равные возможности с остальными гражданами. В данном случае уже российскими. Чтобы они чувствовали себя россиянами в полном смысле этого слова.

Для этого недостаточно просто освободить территории физически. Необходимо полностью и во всех смыслах интегрировать донбассцев в состав России — через создание у них чувства сопричастности ко всем внутрироссийским процессам. Прежде всего — к выборам главы государства. «Это мнение наших избирателей… Они хотят в этом участвовать, это историческое событие, они хотят чувствовать себя причастными к нему», — подчёркивает глава избиркома ЛНР Марианна Сумская.

Вполне логично, что замглавы ЦИК Булаев напомнил о сентябрьских выборах на республиканском и областном уровнях. «Было бы странным позволить людям выбрать региональную власть, но запретить выбрать президента», — сказал ИА Регнум глава аналитического бюро проекта СОНАР 2050 Иван Лизан. Таким образом, решается первая морально-этическая задача.

Во-вторых, выборы президента в четырёх новых регионах важны с юридической точки зрения. Для обеспечения полной и абсолютной легитимности президент России должен избираться на всей неоккупированной территории РФ.

Выборы станут демонстрацией того, что правовой режим на этих территориях ничем принципиальным не отличается от соседних регионов, подчёркивает Иван Лизан. У людей здесь — такие же права и обязанности, как и у всех граждан. «Для президента — юриста по образованию — такие моменты критически важны. Он старается все решения проводить в строгом соответствии с законодательством», — отметил политолог.

Россия готова не только к «протестам» Киева

Наконец, в-третьих, выборы в ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожской области важны с точки зрения сигналов — Западу и Украине. Понятно, что партнёры Киева итоги выборов не признают, да и Россия в этом не нуждается.

Но сигнал понятен. И речь не только в разнице в отношениях к гражданам (на Украине, напомним, выборы на оккупированных российских территориях не проводятся). Речь еще и о закреплении в мозгах западных и украинских чиновников мысли о том, что новые территории в России навсегда. Каждое голосование там становится еще одним кирпичиком в деле этого закрепления.

Конечно, Киев этому сопротивляется. Украинский МИД призвал «международное сообщество решительно осудить намерение России» и ввести санкции против всех, имеющих отношение к выборам. Скорее всего, какие-то новые санкции последуют — и от киевского режима, и от западных стран.

Но угрозу санкций уже давно нельзя считать серьёзным сдерживающим фактором для России — как минимум с тех пор, когда «наказания» стали применяться без всяких оснований, вне зависимости от каких-то российских действий.

Куда более серьезной угрозой остаются, конечно, теракты, благодаря которым киевский режим надеется добиться отмены выборов или как минимум запугать людей и заставить их не приходить на участки. В ЦИК к этой угрозе готовы.

Здесь понимают — те, кто негативно относится к самим выборам президента, «еще более зло относятся» к голосованию в освобождённых регионах — и не скрывают, что сделают всё возможное для запугивания людей, цитирует радио Sputnik выступление замглавы ЦИК Булаева.

Из-за военного положения порядок голосования будет отличаться от того, что принят в других регионах России, поясняла РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова. Вероятно, больший упор будет сделан на удаленное голосование — там, где безопасность избирательных участков может оказаться под угрозой.

«Будут обстрелы и теракты, но ничего принципиально нового киевская власть придумать не сможет. Поэтому выборы проведут, а явка вместе с итогами станут очередным напоминанием киевской власти о том, что эти территории под её контроль уже никогда не вернутся», — уверен Иван Лизан.

А попытки терактов могут серьезно усложнить дальнейшее существование киевского режима. «Методы террористического характера умножат претензии к украинскому режиму со стороны России, в конце концов. Вероятно, что это также ещё больше дистанцирует западные страны от Владимира Зеленского», — сказал ИА Регнум политолог Алексей Мухин.

Что же касается новых граждан России, то они своим мужеством и энтузиазмом, скорее всего, подадут пример для остальных россиян. «Не сомневаюсь, что эти новые регионы покажут старым регионам (где нет никакого военного положения, а есть афтепати, коворкинги и соевый латте), как Родину любить», — отметила руководитель RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.