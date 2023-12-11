Москва, 11 декабря, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Проведение выборов президента в четырёх новых регионах России возможно, несмотря на военное положение в этих субъектах, заявили в Минобороны и ФСБ, сообщили 11 декабря в пресс-службе ЦИК.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Комиссия сообщила о состоявшихся сегодня консультациях на тему возможности проведения президентских выборов на территории четырёх регионов с военным положением.

В консультациях участвовали в том числе представители Минобороны и ФСБ. Также в них приняли участие представители руководства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации», — сообщили в ЦИК.

Ведомство добавило, что на 13:00 мск запланировано внеочередное заседание по этой теме.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря президент Владимир Путин заявил о планах участвовать в предстоящих выборах главы государства, которые пройдут в марте 2024 года. Он сообщил об этом в Кремле на церемонии вручения наград.

Выборы будут проходить три дня — с 15 по 17 марта. С 25 февраля по 14 марта пройдёт досрочное голосование.