Москва, 11 декабря, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Выборы президента России, запланированные на март 2024 года, пройдут на территории четырёх новых регионов, где введено военное положение. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия 11 декабря в ходе внеочередного заседания. Трансляция велась на сайте ЦИК.

Алексей Коновалов/ТАСС

Проект постановления о проведении выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях члены комиссии приняли единогласно.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев напомнил о том, что выборы в четырёх новых регионах по законам России впервые прошли в сентябре 2023 года в единый день голосования. По его словам, с задачей регионы справились.

Центризбирком России направит постановление о проведении выборов президента весной 2024 года в четырёх новых регионах, где введено военное положение, президенту России Владимиру Путину и в Совет Федерации.

Ранее в Минобороны и ФСБ пришли к выводу, что проведение выборов президента в четырёх новых регионах России возможно, несмотря на военное положение в этих субъектах.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что выборы президента России впервые будут многодневными. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта 2024 года. Основное голосование ― с 15 по 17 марта 2024 года. Она также добавила, что есть много новых технических средств, которые будут применены в ходе выборов, новации разного рода.

Придомовое голосование на выборах главы государства будет применяться в новых регионах России, а также в Брянской, Курской и Белгородской областях, Крыму и Севастополе.

Как заявила секретарь ЦИК России Наталья Бударина, после завершения голосования начнётся подсчёт голосов избирателей, он будет проводиться участковыми комиссиями без перерыва, до установления его итогов.

Президент России Владимир Путин 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Председатель Народного совета ДНР Артём Жога считает, что такое решение главы государства поднимет боевой дух участников спецоперации. Он подчеркнул, что дончане полностью доверяют российскому лидеру и готовы выполнить все задачи, в том числе и боевые.

Жога добавил, что у Путина нет конкурентов на предстоящих выборах, в том числе в новых регионах.