Москва, 8 декабря, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года, рассказали журналистам участники церемонии.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

С просьбой участвовать в выборах к президенту обратился спикер парламента ДНР Артём Жога. Владимир Путин ответил согласием.

Ранее 8 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин объявит о своём решении относительно возможного участия в президентских выборах тогда, когда сочтёт это нужным.

Совет Федерации 7 декабря назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. По решению ЦИК голосование на выборах будет проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. На выборах первого лица государства трёхдневное голосование будет проведено впервые. Досрочное голосование пройдёт в период с 25 февраля по 14 марта.

Вопрос о том, будут ли выборы проводиться в новых регионах страны, решат в срок до 12 декабря после консультаций с силовыми ведомствами, сказала ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова. Аналогичный порядок действовал и в период подготовки Единого дня голосования 2023 года, напомнила она.

Что касается голосования на президентских выборах за границей, особенно в странах, где работе российских дипмиссий чинят препятствия, то этот вопрос будет обсуждаться с Министерством иностранных дел, отметила Памфилова. В любом случае дистанционное электронное голосование на таких участках применяться не будет, отметила она.

Внешнеполитические оппоненты России непременно попытаются вмешаться в проведение выборов, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Следует ожидать попыток информационного давления, раскачки общественно значимых тем от мигрантов до этноконфессиональной стабильности, считает эксперт. В России хорошо понимают, какими будут вызовы, и готовы их купировать, добавил Егорченков.