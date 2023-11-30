Волгоград, 30 ноября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Волгоградская областная дума приняла поправки в закон о переименовании регионального центра. Заседание состоялась 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

РИА Новости/ Константин Чалабов

Региональный закон об административно-территориальном устройстве, предполагающий проведение областного референдума в случае принятия решения о рассмотрении вопроса о переименовании Волгограда в Сталинград, парламентарии приняли в первом и втором окончательных чтениях.

«Хочу подчеркнуть, что данным законом мы не принимаем решение о переименовании города Волгограда и не объявляем референдум, мы совершенствуем механизм учёта мнения граждан при присвоении наименований населённым пунктам, а также их переименовании», ― пояснил председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин.

Он подчеркнул, что речь идёт о любых населённых пунктах, а не только о Волгограде, как многие интерпретировали.

Заместитель председателя облдумы Сергей Булгаков отметил, что законопроект направлен на совершенствование правового механизма.

«Вопрос о переименовании населённых пунктов рассматривается на основании мнения населения. В случае рассмотрения вопроса о переименовании регионального центра необходимо проведение областного референдума», ― уточнил он.

До внесения поправок, согласно закону, действовало положение о том, что в референдуме о переименовании населённых пунктов могут участвовать только его жители.

Предложение о переименовании других населённых пунктов в Волгоградской области будет считаться поддержанным, если более половины участвующих в референдуме проголосуют в его пользу.

Как сообщало ИА Регнум, тема переименования Волгограда периодически всплывает на протяжении последних двух лет. В очередной раз с подобной инициативой выступили в январе 2023 года. Письмо с предложением о переименовании города по случаю юбилея Сталинградской битвы, 80-летие победы в которой отметили 2 февраля, Международный союз бывших малолетних узников фашизма направил зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву, который возглавляет оргкомитет по празднованию юбилея, и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.

По мнению авторов обращения, настал момент, когда городу следует вернуть его имя, получившее мировую известность в январе 1943 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно взвешенно относиться к инициативе переименования Волгограда в Сталинград. Он подчеркнул, что в администрации или на уровне главы государства обсуждений по данному вопросу не ведут. Официальный представитель Кремля также обратил внимание на опросы ВЦИОМа, которые говорят, что большинство жителей города не разделяют эту точку зрения.

В городе существует практика смены названия в праздничные дни. Перед юбилеем победы в Сталинградской битве дорожные указатели«Волгоград» сменили на «Сталинград» на въездах в город.