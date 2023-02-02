Москва, 2 февраля, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно взвешенно относиться к инициативе переименования Волгограда в Сталинград. Об этом он заявил в интервью журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Волгоград

Песков отметил, что в администрации или на уровне президента России обсуждений по данному вопросу не ведут.

«Хочу обратить внимание на опросы ВЦИОМа, которые говорят, что большинство жителей Сталинграда не разделяют эту точку зрения. Надо взвешенно относиться к инициативам», — заявил политик.

На вопрос журналиста о том, специально ли Песков оговорился, назвав Волгоград Сталинградом, пресс-секретарь сообщил: «Я оговорился случайно, да».

Как передавало ИА REGNUM, перед юбилеем победы в Сталинградской битве дорожные указатели «Волгоград» сменили на «Сталинград» на въездах в город. В Волгограде на территории музея-панорамы «Сталинградская битва» прошла торжественная церемония открытия бюстов Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского.

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