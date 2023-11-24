Центральный банк так и не смог стабилизировать инфляцию «кавалерийским наскоком» — к такому выводу пришёл первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ситуацию с инфляцией в целом он охарактеризовал в довольно образной форме. «Битва при Ватерлоо ещё не закончена, пока проведена только первая атака, есть контратаки со стороны французской кавалерии, поэтому нельзя говорить о том, что можно почивать на лаврах — инфляция точно не побеждена», — сказал Пьянов журналистам 24 ноября.

За два дня до этого в Центробанке сообщили, что до конца года прогнозируют инфляцию на уровне 7–7,5%. Об этом «Интерфаксу» заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

Темпы годовой инфляции ускоряются, судя по данным Росстата: 6,69% на конец октября, 7,07% в первую неделю ноября и 7,27% к середине месяца.

И это притом что Центробанк планировал сбить инфляцию в 2024 году до 4–4,5%.

Эта цель явно далека, хотя Центробанк уже несколько раз повышал ключевую ставку — а это считается основным средством сдерживания инфляции.

Ключевая ставка, напомним, это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты российским банкам и принимает от них деньги на депозиты.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

Если Центробанк повышает ключевую ставку, то коммерческие банки вслед за ним повышают и ставки для клиентов — по кредитам и депозитам.

Предполагается, что в такой ситуации с высокими процентами граждане будут реже брать кредиты, следовательно — меньше тратить, больше экономить.

Наоборот, низкая ставка логично будет означать, что люди меньше будут оставлять денег на вкладах, чаще брать кредиты. А за этим следует рост спроса, рост цен и, как результат, разгон инфляции.

Сейчас ключевая ставка ЦБ довольно высока — 15% (для сравнения, в начале этого года она была 5,5%).

Поднимать планку для сдерживания инфляции Банк России начал в июле. С того момента ключевая ставка поднималась четырежды.

Дмитрий Пьянов считает, что к середине декабря у Центробанка будут все основания ещё выше её поднять. Банкир сказал — будь он в совете директоров ЦБ, то голосовал бы уже за 16-процентную планку.

В любом случае, как уже говорилось выше, цель не достигнута. И при нынешней высокой ставке всё равно растёт инфляция.

Растут и цены, в том числе цены на продукты. На прошлой неделе «Интерфакс» приводил данные: с 8 по 13 ноября огурцы подорожали на 9,1%, помидоры — на 5,7%, куриные яйца — на 3,4%. В среднем рост цен на фрукты и овощи за неделю составил 2,6%.

А ведь впереди новогодние праздники с их большими расходами на стол. По данным Росстата, главные ингредиенты салата оливье (если считать таковыми огурцы и куриные яйца) подорожали с 14 по 20 октября на 7% и 4,5% соответственно.

Как можно предположить, речь идёт о сезонном росте цен. Но почему на него, как кажется, не оказывает влияния «кавалерийский наскок» Центробанка на инфляцию?

Почему так происходит

Первая и основная причина успеха «французской кавалерии при Ватерлоо» — то есть усиления инфляции — это высокие темпы кредитования. Такого мнения придерживается первый зампред ВТБ Пьянов, и оно подтверждается цифрами.

Действительно, стабильно растёт объем банковских кредитов бизнесу — только за октябрь он вырос на 2,3% (1,6 трлн рублей за месяц). То же касается и ипотечных кредитов — за тот же октябрь россияне набрали займов на покупку жилья на 770 млрд рублей (рост за месяц на 2,9%).

Это притом что с точки зрения Центробанка нормальное увеличение объема всех выдаваемых кредитов должно быть в районе 1 трлн рублей, не больше.

Второй причиной ряд экспертов называл сильный рост спроса на автомобили, разогнавший цены на рынке машин. Действительно, как отмечали даже зарубежные СМИ, в частности Reuters, продажа китайских авто в России переживает свой пик.

В-третьих, считается, что росту инфляции способствуют «конъюнктура на рынке труда» — точнее, ожидания роста зарплат в 2024 году (такое мнение высказал и первый зампред ВТБ Пьянов).

Здесь, как ни парадоксально, сыграло свою роль улучшение положения работников.

Часть работающих россиян «релоцировалась», часть призвана по частичной мобилизации, сократился миграционный поток — стало меньше конкурентов. Возник дефицит кадров, а это подстегнуло рост зарплат, в том числе «на уровне нижнего класса».

«Этот рост, естественно, тут же вылился в то, что люди начали массово кредитоваться. Плюс ипотечные льготные программы, которые раздуты просто до космического масштаба», — сказал ИА Регнум финансовый аналитик Владимир Левченко.

Четвёртую причину назвал в комментарии ИА Регнум эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Это инфляционные ожидания: из опасений перед дальнейшим повышением цен граждане и компании торопятся закупиться впрок, а это, в свою очередь, ещё сильнее разгоняет цены.

Наконец, важную роль, по мнению экспертов, играет непомерное удорожание транспорта и недвижимости.

Что делать

Центробанк уже достаточно ужесточил свою денежно-кредитную политику, считает Зельцер. Ключевая ставка пока ещё не переплюнула исторический максимум весны прошлого года (тогда она была 20%), но всё равно весьма высока.

ЦБ постоянно пытается воздействовать на инфляцию за счёт манипуляций со ставкой рефинансирования, она превратилась в своего рода «идола», скептически замечает финансовый аналитик Владимир Левченко.

Впрочем, отмечают эксперты, всё же нельзя считать, что те средства, которыми ведомство Эльвиры Набиуллиной пытается обуздать инфляцию (и цены), негодны.

Во-первых, Центробанк повысил требования к заёмщикам по ипотеке и принял ряд прочих мер в том же духе. «Вскоре это должно сыграть свою роль, и спрос снизится», — полагает Зельцер.

Во-вторых, девальвация рубля — важная причина разгона инфляции — пошла вспять, и наша валюта менее чем за два месяца укрепилась почти на 15%.

Помощник президента России Максим Орешкин заявил на днях, что рубль показывает тенденцию к укреплению, но не стоит ждать резких изменений курса. А доцент РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко отмечала в интервью ИА Регнум, что курс рубля может вернуться к значению в 90 рублей за доллар ближе к новогодним выходным.

«Возможно, сейчас мы видим излёт высокого темпа инфляции, — оптимистически предполагает Зельцер. — На пике обычно так и происходит».

Но этого недостаточно, считают эксперты.

Действовать должен не только ЦБ: нужна совместная работа правительства и бизнеса (в первую очередь, продавцов нашего главного экспортного товара — нефти). Правительство уже приняло важное и необходимое решение — в октябре были введены нормативы обязательной продажи валютной выручки в России.

Ведь если эта выручка остаётся за пределами России, это дополнительно стимулирует отток капитала, а значит, подталкивает рубль к девальвации.

«Собственно, нефтяные компании и вообще экспортёры оставляли выручку там», — поясняет Левченко. А когда курс рубля на этом фоне снизился, выросли цены на нефтепродукты на Петербургской бирже, что, в свою очередь, простимулировало инфляцию.

Теперь же, с принятием решения правительства об обязательной продаже валюты, этот фактор оттока валютной выручки ушёл.

Всё в целом говорит о том, что совместными усилиями инфляцию удастся сдержать, но не «наскоком», резюмируют эксперты. Увы, в этом смысле новогодних чудес ждать не придётся, но в любом случае сделать за оставшиеся до нового 2024 года недели что-то такое, что позволит заметно уменьшить стоимость праздничного стола, уже не получится, считает Левченко. Цены на полках магазинов кардинально уже не изменятся. Но, учитывая то, что правительство не сидит сложа руки, пожелания более стабильного рубля и более «человеческих» цен в новом году будут не беспочвенными.