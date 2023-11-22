Москва, 22 ноября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Ближе к Новому году курс рубля может вернуться к значению в 90 рублей за доллар, считает Юлия Коваленко, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 22 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что рубль показывает тенденцию к укреплению, но ждать кардинальных изменений его курса не стоит.

Коваленко согласилась с тем, что укрепление рубля не будет продолжительным и сильных отклонений от нынешних цифр не произойдёт. Ближе к Новому году курс может вернуться к значению в 90 рублей за один доллар. Это может быть связано с тенденцией повышения курса к новогодним праздникам, а также увеличением спроса на иностранную валюту.

«Укрепление национальной валюты, возможно, продлится примерно до середины декабря. В этот период курс может упасть до 85 рублей за 1 доллар. Связано это в большей степени с указом президента РФ об обязательной продаже валютной выручки. Также свою роль сыграла и ключевая ставка Банка России», — сказал Коваленко.

По её словам, в период после новогодних праздников курс рубля может варьироваться в пределах 88–90 рублей за один доллар. В январе укрепления российской валюты ожидать не приходится.

Директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица тоже считает, что с прогнозом Орешкина можно согласиться — вряд ли российская валюта укрепится ниже 88 рублей за доллар.

«Фундаментальных факторов поддержки рубля не так много. Это наступающий период уплаты налогов экспортёрами, высокая ключевая ставка банка России, повышенный контроль государства за оттоком капитала. Вероятно, до президентских выборов курс будет находится в диапазоне 85–88 рублей за доллар. А после ключевая ставка, скорее всего, будет снижена, и рубль несколько ослабнет — до 92 рублей за доллар», — предположил экономист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Орешкин посоветовал не ожидать серьёзных изменений курса рубля. Кроме того, он напомнил, что в России активно восстановился внутренний спрос. По его словам, в настоящее время оттоки капитала сокращаются, стабилизируется платёжный баланс, рубль демонстрирует тенденцию к укреплению.

Также есть прогнозы, согласно которым, если на валютном рынке не случится резких скачков, а финансовые власти РФ не ослабят денежно-кредитную политику, то к концу 2023 года российская валюта может укрепиться до 85 рублей за доллар.

По данным Мосбиржи, 21 ноября в начале торгов рубль укрепился по отношению к доллару и евро, но упал к юаню. А 15 ноября в ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 27 июля упал ниже отметки 90 рублей.

В беседе с корреспондентом ИА Регнум доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко предположил, что до конца 2023 года рубль будет торговаться в промежутке от 83 до 85 рублей за доллар.