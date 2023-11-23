Идущие потоком новости о плохих делах с личным составом у ВСУ могут внушить российскому читателю осторожный оптимизм. Тем более что вопросами мобилизации на Украине стали живо интересоваться и западные СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным Евростата, широко разошедшимся в прессе, на территории стран ЕС находится более полумиллиона пригодных к службе украинских мужчин — и это не считая тех, кто въехал нелегально. В целом в Европейский союз прибыло около 650 тысяч беглецов, не пожелавших умереть в окопе.

На днях британское агентство BBC сообщило, что с времени начала всеобщей мобилизации границу Украины нелегально пересекли около 20 тысяч украинцев призывного возраста, а ещё 21 тысяча была поймана при попытке бежать из страны.

С мест регулярно сообщают о возросшем числе дезертиров, по данным организации «Представительство украинского народа», в российском плену находится уже более 22 тыс. военнослужащих ВСУ, а средний возраст личного состава украинской армии уже составляет 43 года. По информации журнала Time, в самом начале боевых действий этот показатель находился в пределе 30–33 лет.

60-летние пенсионеры, которых называют «дедами», сидят рядом с молодыми бойцами в траншеях. Уровень потерь тщательно скрывается, но по разным данным давно перевалил за сотню тысяч убитыми и за 200 тыс. ранеными.

На фоне нехватки рабочих рук, как рассказывает в свежем репортаже Reuters, украинские шахты впервые разрешили женщинам работать под землёй. «Наших ребят забрали на фронт, и теперь нам нужно их поддержать: больше на шахте сейчас работать некому», — говорит 22-летняя Кристина, теперь машинист электропоезда.

А регулярно появляющиеся видео с пакующими живой товар «собаколовами» из военкомата удивительно живо передают атмосферу в обществе.

Глядя на эти данные, не сложно прийти к выводу о том, что мобилизационный потенциал Украины иссяк. Однако руководство страны так не считает. Как пояснил в свежем блоге секретарь СНБО Алексей Данилов, силу украинского сопротивления определяет «единство, поддержка Запада, мотивированность и боеспособность Сил обороны Украины».

Первое в условиях «тоталитаризма с европейским лицом» обеспечить несложно, со вторым все более-менее понятно, а вот третьим власти занимаются системно. И эта работа при определенных условиях может быть успешной: ВСУ имеют шанс восстановить свою численность и боеспособность.

Дело техники

Командиры частей и отдельные бойцы ВСУ, в последнее время массово появляющиеся в разных эфирах, склоняют аудиторию к необходимости ужесточения параметров мобилизации. Сколько, мол, ездит неприкаянных таксистов, сколько достойных людей прячется под предлогом учебы в вузах — поле для работы имеется.

«Надо мобилизовывать 20-летних, 18-летних, в чём проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они подходят… Вопрос в подходе к подготовке», — заявил в интервью командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр ВСУ Петр Горбатенко. Согласных с ним среди военных и политиков много, и все они пытаются публично мотивировать украинских мужчин вступать в дружные армейские ряды более активно.

Со своей стороны активно подают сигналы и союзники. Американское агентство CNN недавно отметило, что «украинским вооружённым силам требуется больше живой силы, чтобы вести кровавую войну на истощение против России». «Хаймарс» сам из себя не выстрелит.

Так что различные законодательные инициативы для исправления этих проблем украинские парламентарии разрабатывают уже давно.

Но на этой неделе в Верховной Раде появился общефракционный законопроект, в который включены все наиболее действенные (с точки зрения властей) меры повышения эффективности мобилизации. О его подготовке к регистрации сообщили нардепы Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко.

Основные новшества предполагают лишение права на отсрочку военнообязанных, имеющих жену или мужа с инвалидностью III группы. Они отправляются в войска. А круг тех, кто ухаживает за инвалидом I и II групп (или лицом, которое нуждается в постоянном уходе), сокращается до членов семьи первой степени родства. Так что фиктивные браки с инвалидами будут осложнены.

При этом интересно, что сами инвалиды I и II групп вполне могут служить, если имеют такое желание. Только уволиться не могут: новый законопроект впервые предлагает предоставить право на демобилизацию таким людям, а также вернувшимся из плена.

Отсрочек лишают получателей второго и третьего предвысшего (младший бакалавр) или высшего образования. Подразумевает ли эта норма какие-то ограничения по возрасту, Безуглая не уточнила. Но где прячутся уклонисты, таким образом, всем прекрасно известно.

Также депутаты предлагают расширить перечень людей, которых будут ставиться на воинский учет, в частности ранее судимые и сидевшие за уголовные преступления, закончившие военные кафедры, служившие в других странах до получения гражданства Украины. Также предлагается отменить запрет на предоставление сведений о регистрации места жительства или пребывания призывниками, военнообязанными и резервистами при заключении трудового договора.

Как считает известный волонтёр и производитель дронов Олег Болдырев, более известный как Мартин Брест, в тени находится около 4,5 млн мужчин. И чтобы извлечь их оттуда, есть другие способы, например заблокировать мужчинам денежные переводы до тех пор, пока они не уточнят данные о себе в военкомате. А ранее в Комитете по нацбезопасности Верховной Рады заявляли, что избежать мобилизации на Украине пытаются 1–5%, что не критично для обороны страны.

Таким образом, вопрос по количеству вполне решаем. Теперь остается вопрос качества.

По собственному желанию

Первый вопрос качества, безусловно, мотивация. От тех же медийных украинских военных можно примерно с той же частотой слышать, что «дядькИ», пойманные на улице, создают больше проблем подразделению, чем приносят пользы. Поэтому солдат как минимум должен понимать, зачем его сюда притащили.

Тот же Болдырев в интервью Пятому каналу выступает за тотальную, но грамотную мобилизацию и перевод украинской экономики на военные рельсы. При этом он считает необходимым обнародовать данные об украинских потерях, чтобы у общества не было самоуспокоения: единый телемарафон с бесконечными «перемогами» создает неправильную иллюзию успеха.

«Вместо того чтобы сказать, что враг — плохой, он дьявол, он демон, нам говорят, что они все дураки. С одной стороны, нужно проводить прям сильно массированную мобилизацию и нужно переводить экономику страны на военные рельсы. Но это означает убить наглухо рейтинг этой власти — в ноль. С другой стороны, если не проводить массовую мобилизацию и не переводить экономику на нормальное военное положение, то, возможно, негде будет переизбираться», — говорит «Брест», указывая на острую нехватку штурмовой пехоты.

Как раз туда идти особо никто не хочет. Поэтому ряд подразделений уже перешел на «прямые контракты»: красивая реклама, хорошая зарплата, обещание социальных гарантий. Рекрутинговая кампания 3-й отдельной штурмовой бригады положительно отмечена высшим военным командованием, и есть мнение, что она должна быть масштабирована на всю армию.

Это уже проявляется в поблажках при создании «подразделений семейного типа», куда можно пойти с другом, кумом, сыном или отцом. Яркий пример здесь — «бегущий банкир» Андрей Онистрат, который пошел в армию вслед за сыном, а потом приложил массу усилий, чтобы служить с ним вместе. Онистрат за свои деньги вооружил роту БПЛА 68-й отдельной егерской бригады ВСУ и стал её командиром. Хотя это не помогло: оператора FPV-дрона Остапа Онистрата под Угледаром нашел такой же дрон.

Но самое важное, что в ближайшее время украинское Минцифры намерено запустить систему «смарт-мобилизации».

«Мы сейчас работаем над пилотом. Я думаю, через месяц-два мы запустим в «Дію» (аналог российских «Госуслуг». — Прим. ред.) так называемую «смарт-мобилизацию», когда человек самостоятельно выбирает специализацию — не по принуждению, а самостоятельно», — заявил вице-премьер по информатизации Михаил Фёдоров.

Проект планируется обкатать на пилотах дронов, которым нужно будет оставить заявку и пройти собеседование с тестами, а потом пойти именно на эту позицию. В дальнейшем такой подход будет распространен и на другие специальности. Он очевидно делает армию более эффективной, убирая момент, когда наловивший людей ТЦК отправляет танкистов в пехоту, а водителей — в артиллерию.

Собеседник ИА Регнум Светлый, бывший украинский инструктор по стрельбе и рукопашному бою, до сих пор удачно избегавший мобилизации, считает, что придумка у властей удачная.

«Я думаю, во-первых, оцифровка даст аналитикам Генштаба общую картину в онлайн-формате, сколько каких специалистов у них потенциально есть в резерве. Во-вторых, сейчас куча гражданских людей проходят курсы по БПЛА, инженерке, тактической медицине, снайпингу. Мобилизуемые, указав желаемую специальность, имеют большую вероятность попасть в армию по профильной специальности, автоматически подняв КПД в плане боеспособности», — говорит мужчина, в настоящее время проходящий обучение на курсах БПЛА.

По его словам, выгода от таких знаний двойная: это однозначно новая профессия, а в случае мобилизации можно умолчать о своих навыках стрелка и показать дипломы оператора. Избежав таким образом участи «мясной» пехоты. А попасть под каток у Светлого шансы сильно выросли: его вчера еще железные основания не быть призванным тают на глазах. Таким образом, многие, как и он, осознавая безнадежность положения, заранее стараются повысить свои шансы остаться в живых.

Если же интенсивность конфликта упадет или он даже будет заморожен, считают источники ИА Регнум, мобилизация все равно продолжится. Без военкоматовского уличного трэша, «по-европейски», через цифру и по плану. Да и люди охотнее пойдут в войска, поскольку это единственная оставшаяся возможность заработать нормальные деньги.

При более-менее налаженной плановой работе за полгода-год можно провести полную ротацию всех бригад, провести обучение и слаживание, накопить технику и боекомплект. «И вуаля — через год-полтора под ружье можно будет поставить в 2–2,5 раза больше бойцов, чем сейчас». Убежать уже не получится: все в системе и проверить данные на человека можно мгновенно в телефоне.

Именно на это в целом направлен и новый законопроект, в котором впервые отдельно выписаны условия демобилизации действующих военнослужащих: вырисовывается понятная схема замены тех, кто безвылазно сидит на передовой. Плюс делается упор на техническую часть.

Как заявила руководитель украинского «Центра поддержки аэроразведки» и проекта Victory Drones Мария Берлинская, «мы к Новому году научим [пользоваться FPV-дронами] 50 тыс. человек на полигонах». 190-й учебный центр ВСУ сделан центром такой подготовки, а помимо этого, есть как минимум семь других курсов, выпускающих тысячи специалистов.

Так что в текущих условиях все гражданские на Украине — это еще не мобилизованные военные.

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Вы спросите, неужели есть настолько глупая власть, которая готова натурально утилизовать все мужское население страны в погоне за невозможным? Но о глупости речь вовсе не идет: украинская элита получает максимум прибыли, сформировав национальную экономическую модель совершенно нового типа.

На западный рынок она поставляет человека, который биологически проживет на 30–40 лет меньше, но своей смертью снимет социальную нагрузку и обеспечит бесперебойный поток денежных средств. В том числе обеспечив собственную семью суммой денег, которую в существующих кошмарных экономических условиях гражданин своим трудом заработать не сможет.