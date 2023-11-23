Киев, 23 ноября, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Количество случаев дезертирства в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) увеличилось в несколько раз. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации украинского ведомства, Генпрокуратура Украины возбудила 117 уголовных дел о дезертирстве в 2021 году. В этот же период были зафиксированы 2028 эпизодов самовольного оставления воинской части. За прошедшие девять месяцев из ВСУ дезертировали 4638 солдат, при этом оставили часть 10 940 военных, говорится в тексте.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что на купянском направлении наблюдается рост числа случаев дезертирства в рядах ВСУ. По его словам, число дезертиров стало больше прежнего. По данным эксперта, беглецы покидают свои части ночью, переодетые в гражданскую одежду.

В конце сентября попавший в плен на запорожском направлении украинский военный рассказал о десятках дезертиров из–за ситуации на фронте и вранья командиров.

Также сообщалось, что с середины июля порядка 10 тыс. украинских военнослужащих решили сдаться в плен.

В Минобороны России 28 сентября заявили, что украинские военные принимают решение сдаться в плен у Работино и Пятихаток, где ВСУ предпринимают безуспешные попытки атаковать. В ведомстве добавили, что военные понимают, что возможности поставляемой Западом боевой техники преувеличены.