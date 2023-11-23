Павлоград, Украина, 23 ноября, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Правительство Украины отменило запрет для женщин на подземные работы в шахтах из-за нехватки персонала в угольной промышленности. Теперь под землёй трудятся сотни женщин, сообщает 23 ноября Reuters.

Таисия Воронцова/РИА Новости

В компании ДТЭК, которая владеет шахтами и является крупнейшей частной энергокомпанией в стране, агентству заявили, что в подземных работах задействованы около 400 женщин. Они составляют 2,5% от общей численности рабочих, занятых под землёй. При этом почти 3 тыс. из 20 тыс. шахтёров-мужчин находятся на фронте.

Женщин-шахтёров привлекают только к вспомогательным подземным работам, которые не требуют напряжённого физического труда. Например, в качестве техников они обслуживают небольшие электропоезда, которые перевозят рабочих в шахтах.

«Хотя некоторые женщины работали на шахтах до боевых действий, правительство запретило им работать под землёй, считая эту работу слишком тяжёлой физически. Эта политика действовала ещё с советских времен», — говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 октября на Украине всех женщин-медиков и фармацевтов начали ставить на воинский учёт. Соответствующий закон Верховная рада приняла в 2022 году на фоне проведения российской спецоперации.

Газета The New York Times в ноябре сообщила, что киевский режим усиленно вербует женщин в ряды ВСУ, их число приближается к 43 тыс.

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олега Глазунова, руководство Украины, отправляя на фронт женщин, уничтожает генофонд страны. Психолог Александр Рощин отметил, что из-за переноса мужских функций на женщин, а также в условиях постоянной тревожности украинки стали более нервными, самоуверенными, властными и агрессивными.