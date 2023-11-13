Брюссель, 13 ноября, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) планирует представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет антироссийских санкций 15 ноября, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 13 ноября на пресс-конференции в Брюсселе.

Иван Шилов ИА Регнум Жозеп Боррель

«Он будет включать расширение чёрного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть», — сказал он.

Боррель подчеркнул, что новые ограничения будут направлены на сокращение поступлений России денег от продажи нефти странам, не входящим в ЕС. Также планируется принять меры, которые помещают обходу санкций, добавил он.

Американские СМИ 31 октября сообщили, что в 12-й пакет санкций ЕС также планируют внести запрет на экспорт в Россию сварочных аппаратов, химической продукции и ряд других технологий, которые могут применить в военных целях.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября президент России Владимир Путин заявил, что экономика РФ выдержала беспрецедентные санкции Запада и восстановилась после них. Он сообщил, что темпы роста российского ВВП вышли на досанкционный уровень 2021 года.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников 10 ноября отметил, что рост отечественного ВВП по итогам года ожидается на уровне 3%. Он назвал это хорошим показателем, который превзошёл прогнозы, сделанные в августе.