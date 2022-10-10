Москва, 10 октября, 2022, 23:21 — ИА Регнум. О так называемом национальном съезде эрзян, прошедшем недавно на территории Эстонии, написал 10 октября член Совфеда Пётр Тултаев в социальной сети «ВКонтакте».

Kurious Эстония

Российский сенатор отметил, что это мероприятие собрало около двадцати делегатов, в том числе с территории б. УССР, а также граждан Эстонии и США. На съезде «было объявлено о необходимости создания государства «эрзянь мастор» («страна эрзян»), в состав которого должны войти территории Республики Мордовия, Пензенской, Ульяновской областей, части Нижегородской, Рязанской, Самарской областей».

«Действующий же статус регионов признан нелегитимным. Ни много, ни мало!» — отмечает Тултаев.

Сенатор отметил, что существует разработанный американскими спецслужбами проект «Свободный Идель-Урал» (организация, признанная в РФ нежелательной), в соответствии с которым должны быть созданы независимые национальные государства «Эрзяно-Мокшания», «Чувашия», «Марий Эл», «Татарстан», «Удмуртия», «Башкортостан».

Пётр Тултаев «Хотят ли люди, народы, живущие в этих регионах, такого «счастья»? Новоявленных благодетелей и радетелей интересов эрзян, других народов нисколько это не волнует».

Он подчеркнул, что всё это делается с одной целью — «раздробить, развалить, уничтожить Россию как государство, стравить наши народы». Тултаев отмечает, что старейшина эрзян А. Болькин воюет в рядах ВСУ, убивая в том числе и эрзян, выполняющих свой долг в ходе специальной военной операции.

«У страны нашей немало проблем. В сфере национальных языков, культуры в том числе. Но избави нас Бог от таких заступников. Предатели, фашисты и убийцы имя им, — отметил сенатор. — Россия — наш многонациональный дом, с многовековой историей каждого народа. У себя в доме мы без лжепатриотов из Эстонии, Финляндии, США справимся со своими проблемами».