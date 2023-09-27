Возбужденные овациями 98-летнему ветерану дивизии СС «Галиция» поляки решили искать чего-то большего, чем извинения. Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что он «предпринял шаги» по возможной экстрадиции Ярослава Гуньки, которые пока заключаются в запросе к Институту нацпамяти — поискать, в каких злодеяниях может быть замешан канадский дед. К слову, как уроженец Тарнопольского воеводства — бывший польский гражданин.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, министр предложил проверить, не находится ли Гунька в розыске из-за причастности к преступлениям в отношении польского народа и евреев польского происхождения. О том же рассуждал и посол Польши в Канаде Витольд Дзельский. Но что они могут найти, в принципе известно заранее. Интерес к деятельности галицких эсэсовцев у польских историков и публицистов можно назвать неугасающим.

Самое важное здесь то, что тщательно скрываемые стороны короткой жизни 14-й ваффен-гренадерской дивизии СС теперь прозвучат на мировом уровне, ломая уютное повествование о борцах с «большевистским нашествием» за свободу Украины. Как уже поломана сказка о «канадском и украинском герое, который сражался против русских».

Кстати, не украинском.

Еще 15 июля 1943 г. рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер издал короткий приказ: «При упоминании галицкой дивизии я запрещаю когда-либо говорить про украинскую дивизию или украинскую национальность». Жители Дистрикта Галичина, бывшей австрийской провинции, рассматривались как отдельная от украинцев народность, хотя губернатор Отто Вехтер и пытался возражать, напирая на особую «региональную сознательность».

В ответном письме в сентябре предположительно он же пишет «старому партийному товарищу» о том, что, когда во Львове создавалась дивизия СС, «украинцам никто никогда не обещал, что они будут бороться за Украину или за украинский народ». Поэтому не надо демотивировать бойцов, лишая их даже самоназвания. Но шеф был непреклонен еще полтора года. Собственно, согласно приказу начальника Главного оперативного управления СС о формировании подразделения в нем предписывалось использовать немецкий и «галицкий» языки.

В состав СС они тоже полноценно включены не были, это была дивизия унтерменьшей при СС (der SS), и носить руны в петлице права не имели. Поэтому в качестве замены разрешили носить символ своего региона — «золотого лэвыка», ныне предмет трепетной гордости организаторов маршей в честь «борцов за Украину». Соответствующим было и отношение немецкого офицерского корпуса.

Командир дивизии, оберфюрер (с апреля 1944 г. — бригадефюрер) СС Фриц Фрайтаг относился к подчиненным как к грязи. Офицеры рангом ниже ссылались сюда как непригодные для использования в боевых частях и отыгрывались на личном составе с механическим равнодушием. Эсэсмана Бурлаку из-под Черткова расстреляли в тренировочном лагере Нойхаммер за то, что он в шутку набросил одеяло на голову унтер-офицеру во время вечерней поверки. А рядовой Кульбаба из с. Борщовицы был расстрелян за то, что во время марша сожрал кусок маргарина с воза, на котором везли припасы.

«Побратимство было между украинскими вояками в дивизии. Не было его между украинцами и немцами. Побр. Евстахий Загачевский описал в своих воспоминаниях случай, что немецкий десятник бил нагайкой нашего вояка Старуха за то, что этот скинул сорочку в горячий день, пребывая на службе», — приводит в своих мемуарах один из примеров постоянного унижения со стороны юберменшей майор Евгэн Побигущий, один из немногих офицеров-галичан. А его самого комдив Фрайтаг безо всяких причин не пустил к жене, когда она приехала навестить супруга.

Во время подготовки в Нойхаммере добровольцам не выдавали тяги — пушки они катали на руках, под замком стояли «панцерфаусты», а в целом никакой специальной подготовки им не давали и боевого слаживания не проводили.

Собственно, «первое боевое крещение» — одновременно пример и унижения, и специализации формирования, которое немцы не воспринимали всерьез. В начале февраля 1944 года из состава дивизии была сформирована «боевая группа Байерсдорфа» для борьбы с украинскими партизанами соединения Сидора Ковпака, рейдовавших по Галичине. На месте она была подчинена полицейскому генералу в Перемышле и четыре недели бестолково мерзла в полях.

Без нормальной зимней одежды, с запретом заходить в села, с боекомплектом по 15 патронов на человека, с начальством где-то далеко они ничего не смогли сделать с ковпаковцами, которые взрывали мосты и громили гарнизоны. Даже догнать их было не на чем: из транспорта выдали коней, но забыли научить, как запрягать. Сотник Михайло Длябога сильно жаловался, что долго пытались наладить упряжь по картинке, но одни кони тянули вперед, а другие назад. Закончился этот поход «пацификацией» польского села Гута Пеняцкая, сожженного вместе с жителями за убийство двух галицких эсэсовцев при попытке обороняться.

Именно это преступление и вменяется в первую очередь таким, как «канадский ветеран» Ярослав Гунька. Причем, как утверждают польские источники, жертвами добровольцев «Галичины» стали не только местные жители, но и люди, бежавшие с Волыни — из тех сел, которые УПА* сожгла в 1943 году. Здесь же скрывались и евреи, бежавшие из городов от неминуемой смерти. В селе с населением более тысячи жителей выжило всего около 160 человек.

Главный эксперт по этой теме профессор Гжегож Мотыка указывает, что уничтожение Гуты Пеняцкой подтверждает ее непосредственный участник Михаил Хроновят, член военного совета дивизии (после войны проживавший в США), который тогда подготовил специальный отчет.

«На протяжении многих лет некоторые украинские историки ссылались на этот отчет, утверждая, что он указывает на немцев как на непосредственных виновников пацификации. Этот отчет был недавно опубликован, и из него ясно видно, что в ней участвовали добровольцы дивизии СС «Галичина», — говорит Мотыка. Собственно, это твердо установила Особая комиссия по преследованию преступлений против польского народа, созданная еще в 1994 году.

Второе преступление, которое вменяется галичанам, — участие в жестоком подавлении Варшавского восстания.

Еще тогда, в августе 1944 года, Армия Крайова видела своих, можно сказать, братьев и сограждан в первых рядах карательных отрядов СС, о чем с болью рассказала в ежедневном «Информационном бюллетене»: «Невозможно перечислить длинный список совершенных ими массовых убийств, изнасилований, грабежей и зверств. Немцы в основном их руками сжигают целые районы, их руками дико убивают поляков».

Возможно, пишет АК, это дивизия СС «Галичина», но номер части неважен. Главное — это кровавая пропасть, прорытая между польским и украинским народами, и украинцы еще за все ответят. В настоящее время чаще политкорректно заявлялось, что тогда все просто ошиблись, никаких украинцев не было, а на самом деле это были… русские. Однако все тот же проф. Мотыка утверждает, что, хотя как боевая единица дивизия и не привлекалась, в городе находились два украинских формирования, имеющих отношение именно к ней.

Кроме того, в Варшаве были курсанты офицерской школы, которых готовили для «Галичины» неподалеку. Они вошли в роту полицейской группы СС, которая, вероятно, причастна к массовому убийству жителей варшавского района Воля. Так что на уровне этих предположений с Гунькой полякам есть о чем пообщаться.

Как есть о чем поговорить и словакам, поскольку галицкие парни полноценно участвовали в подавлении Словацкого национального восстания. Как и сербам, хорватам и черногорцам, которые отлично помнят, как галичане «сражались за украинскую независимость» против югославских партизан.

Здесь главное желание, а прецедент уже создан: поддерживаешь Украину — славишь эсэсовцев. Инвестируешь в нацизм.

Возможно, такое желание стоило бы подтолкнуть, поставив ребром вопрос о количестве нацистов, благополучно доживших до старости в США, Канаде, Британии и Германии. И, главное, о их роли в формировании того людоедского мифа, который стал основой государственной политики Украины, приведя её к войне против России.

Чтобы исторический кейс о грехах отдельно взятого человека, так некстати засветившегося в канадском парламенте, стал элементом, который, наконец, сложил бы паззл с истинной денацификацией. Ключом к картине мира, в котором снова идет борьба «за независимость Украины» под знаменами СС и примерно с теми же целями, что и 80 лет назад.

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.