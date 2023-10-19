19 октября абсолютным большинством голосов депутаты Верховной рады Украины, страны, «воюющей за демократические ценности», в первом чтении поставили вне закона Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). То есть единственную каноническую православную церковь на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

Среди проголосовавших за запрет канонического православия «слуг украинского народа», по всей видимости, имеются не только прихожане униатской церкви (продолжающегося уже не один век эксперимента по переподчинению православных католическому Ватикану), но и сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) — проекта раскола украинского православия и его фактического демонтажа под формальным патронажем Константинопольского патриархата.

Униатская церковь, никогда не скрывавшая враждебного отношения к каноническому православию под предлогом его исконных связей с Россией, всё меньше связывает своё будущее с самой Украиной. А деятели ПЦУ, возникшей в 2018 году, своими практическими действиями, включая публичное «освящение» «иконы» с изображениями лидеров украинского национализма, фактически доказывают, что их организация на самом деле политический проект, а не религиозный институт.

Решение украинских парламентариев выглядит особенно выразительно на фоне того, о чем накануне сообщила депутат Верховной рады Украины Инна Совсун: минобороны и минюст поддержали её законопроект о легализации на Украине однополых браков.

Преступный закон

«Закон, который предполагает уничтожение крупнейшей религиозной общины на Украине, является абсолютно преступным, — комментирует заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви (РПЦ) МП Вахтанг Кипшидзе. — Этот закон, если он вступит в силу, будет означать умножение страданий многих верующих людей, которые хотят очень простых вещей — верить так, как они привыкли верить, и ходить в ту религиозную общину, к которой принадлежали их отцы и деды.

Именно этого права украинская власть хочет лишить своих граждан. Этот закон является актом культурного и духовного самоуничтожения, потому что украинская православная церковь с её наследием, традициями, с её значением для жизни каждого украинского верующего является ничем не заменимым для жителей этой страны. Украинские власти хотят лишить украинский народ этого сокровища, этой духовной опоры».

Запрет канонической церкви на Украине, по мнению Кипшидзе, хотя и осуществляется от имени украинского народа, реализуется внешними силами, не связанными с этим народом. «Они неприкрыто репрессируют украинский народ», — констатирует собеседник ИА Регнум.

Он видит символизм происходящего в том, что антиправославный по сути закон принят на Украине сразу же после новости о вероятной скорой легализации однополых браков. Иными словами, действующие украинские власти сделали свой выбор между православными и гомосексуалистами.

«Думаю, это явления одного порядка, — делится Кипшидзе. — Одной рукой украинская власть уничтожает духовную опору украинского народа, другой — даёт жизнь аморальным практикам, которые чужды подавляющему большинству украинцев, заменяет традиционную семью на гей-браки. То есть делают то, что немыслимо, неприемлемо для верующих украинцев».

Зампред Синодального отдела РПЦ МП замечает, что пока нет полной ясности относительно того, как именно будет реализовываться этот закон, хотя очевидно, что этот нормативно-правовой акт ничтожен с точки зрения законодательства самой Украины:

«Иначе как насильственно, с принуждением, его имплементацию представить себе нельзя. Насколько у той горстки безбожников, которые борются с украинской церковью, хватит сил, чтобы уничтожить целую церковь, мы ещё посмотрим».

Замысел безбожников ясен

В самом деле, не всё так однозначно, соглашается протоиерей Александр (Овчаренко), клирик храма Александра Невского при МГИМО (до 2023 г. клирик Запорожской епархии УПЦ. — Прим. ред.). Комментируя для ИА Регнум произошедшее 19 октября в стенах Верховной рады Украины, он отмечает: «Значит ли это, что с сегодняшнего дня УПЦ запрещена? Нет, не значит».

Ведь указанная в новом законе церковь, по официальным данным Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести, просто не существует (хотя решение киевского режима, а также медийное и политическое сопровождение ясно говорят о том, что закон будут применять именно к УПЦ). Однако запрет 12 тысяч приходов в рамках юридического поля может растянуться, по мнению священнослужителя, на годы.

Действительно, подтверждает протоиерей Андрей (Новиков), член Синодальной Богословской комиссии МП, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП: если следовать закону, то националистам предстоит пройти долгий путь к формальной отмене канонического православия на Украине.

«Когда президент подпишет закон, они начнут «резать по кусочкам», — говорит отец Андрей. — Единой УПЦ как юридического лица не существует, а существуют Киевская митрополия и епархия под каждое лицо, приход под каждое лицо. И где они будут успевать, там будут запрещать приходы через суд. Какой будет пропускная способность этой системы, настолько они будут запрещать, отбирать имущество. И, соответственно, поступать с теми, кто не подчиняется, как с нарушителями закона».

Еще одну потенциально репрессивную меру называет протоиерей Александр (Овчаренко). Если УПЦ по украинским законам больше не существует, значит ее священники и монахи с точки зрения государства обычные светские граждане, со всеми вытекающими последствиями: «теперь могут снять бронь со всех священников и монахов, не перешедших в ПЦУ и отправить защищать, например, Авдеевку».

Ничего невозможного для действующего киевского режима нет, указывает другой бывший священнослужитель УПЦ протоиерей Андрей (Новиков): «В военное время на митинге скрутят всех, бросят в тюрьму. Это уже такое озверевшее лицо открытых гонителей христианства, нацеленных на уничтожение православия как факта. И они уничтожают православие не потому, что оно связано с Россией. Они потому борются с Россией, что Россия — это символ православия. А человек, который участвовал в осаде Киево-Печерской лавры, сатанист по имени Велес, награждён за выдающиеся заслуги перед государством».

Таким образом, действующий на Украине режим подаёт украинскому народу явный сигнал, делает вывод эксперт.

«Становиться извращенцами, сатанистами — это то, для чего предназначена сейчас украинская государственность, — рассуждает собеседник ИА Регнум. — Это тот путь, который одобряется. Тот путь, ради которого ведётся война против русского народа, против России, против православия. Их религия — это «украинский патриотизм», антироссийский и антиправославный. Ведь пришествие Антихриста, о котором сказано в Писаниях, будет сопровождаться религиозным поклонением ему. И я думаю, что Украина — как раз такой пример в миниатюре будущего Антихриста — общества, которое ждёт человечество в конце мировой истории, с насаждением сатанизма во всех его формах».

Отец Андрей полагает, что массовые аресты священников канонической церкви вполне могут использоваться действующим украинским режимом в том числе для пополнения «обменного фонда» ВСУ. Но это не главное, замечает он. Основная цель украинских националистов во власти — именно уничтожение православия.

«И никаких иных способов защитить православие на Украине, кроме как победить в спецоперации, просто нет», — резюмирует священнослужитель.

История украинского раскола

В октябре 1990 года Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) учредил из более 20 епархий на территории Украинской ССР самоуправляемую Украинскую православную церковь (УПЦ) с правами широкой автономии в составе РПЦ.

27 мая 2022 года собор УПЦ, прошедший в Киеве, принял решение о своей «полной самостоятельности и независимости», внеся соответствующие изменения в устав. Кроме того, собор выразил несогласие с поддержкой патриархом Московским и всея Руси Кириллом специальной военной операции.

7 июня 2022 года Священный синод РПЦ заявил, что изменение статуса УПЦ возможно только в рамках канонической (т. е. законной с точки зрения церковного права) процедуры, включающей постановление Поместного собора Русской православной церкви.

Параллельно с УПЦ на Украине до декабря 2018 года действовали две крупные неканонические религиозные организации: самопровозглашенные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Украинская православная церковь Киевского патриархата.

После февраля 2014 года новые власти начали активно выдвигать идею создания в стране из нескольких раскольнических группировок новой поместной церкви, которая не была бы связана с канонической УПЦ и русской церковной традицией.

В сентябре 2018 года Константинопольская патриархия заявила о готовности создать под своим патронатом автокефальную церковь на Украине. Синод РПЦ заявил о незаконности подобных действий и принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольской церковью.

15 декабря 2018 года в Киеве при участии президента Украины Петра Порошенко и делегатов Константинопольской православной церкви на базе т. н. Киевского патриархата и УАПЦ была образована новая религиозная организация, получившая название Православная церковь Украины (ПЦУ).