Киев, 19 июня, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Глава раскольнической «Православной церкви Украины» Епифаний Думенко «освятил» икону, на которой изображены лидеры националистов середины 20 века Степан Бандера, Роман Шухевич и Евгений Коновалец, сообщили 19 июня в Союзе православных журналистов.

(сс) Mitte27
Плакат с изображением Степана Бандеры. Киев

Икона была написана для 104 бригады теробороны ВСУ, она получила название «С оружием в руках и Богом в сердце».

«Военные пишут, что «покровительницей иконы выбрали Пресвятую Богородицу, которая еще в казацкие времена выступала заступницей украинского войска и защитницей от врага». В правой части изображены люди, похожие на Степана Бандеру, Романа Шухевича и Евгения Коновальца», — сообщили в пресс-службе союза.

Бандера, Шухевич и Коновалец были не православными, а униатами, напомнили также в СПЖ.

Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления на Петербургском Международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский«позор еврейского народа», так как он своими действиями поддерживает неонацистов.

Руководители раскольнической «Православной церкви Украины» при поддержке властей страны и неонацистских «активистов» продолжают преследовать православных верующих. У канонической Украинской православной церкви отбираются храмы, деятельность УПЦ уже запрещена в ряде регионов страны, а священнослужители подвергаются уголовному преследованию.