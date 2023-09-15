Епископы Украинской греко-католической церкви по итогам проходившего в Риме с 3 по 13 сентября синода приняли два «важных решения».

Иван Шилов ИА Регнум

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено связям УГКЦ с общественностью. Причиной этого решения послужила критика на Украине и за ее пределами заявления папы Римского Франциска во время видеоконференции с российской католической молодежью, собравшейся в Санкт-Петербурге.

Напомним, что понтифик призвал русских молодых людей помнить о великой матери-России и великих императорах Петре I и Екатерине II. На Украине эти слова были восприняты как переход на «пророссийские позиции» в нынешнем конфликте. Рикошетом это ударило по тамошним греко-католикам, которые находятся в каноническом подчинении Ватикана.

Как сообщает американский католический портал Crux, епископы решили разработать программу набора греко-католиков, которые смогут представлять УГКЦ «во внешнем мире, став, по сути, ее штатными дипломатами». Причем планируется, что работать они будут «наряду с дипломатическими и коммуникационными усилиями Ватикана».

С этим сопрягается и второе решение.

Поскольку, по мере того как украинский конфликт не заканчивается, все больше выехавших за границу с Украины беженцев обживаются на новых местах пребывания, растут опасения, что эти люди больше никогда «не вернутся на Украину, в результате Церковь окажется расколотой, а основная масса верующих будет жить за рубежом». Поэтому епископы намерены активизировать миссионерскую работу по церковному окормлению и сопровождению диаспоры.

Новые подходы, обозначенные Украинской греко-католической церковью, говорят о том, что она перестает связывать свое будущее с Украиной.

Как отметил принявший участие в синоде в Риме британский епископ Кеннет Новаковский, под руководством главы УГКЦ архиепископа Святослава Шевчука «мы все больше развиваем нашу Церковь не только на Украине, но и во всем мире».

Второе направление сейчас, судя по всему, становится приоритетным.

Хотя в начале 2022 года руководство греко-католиков и аффилированные с ним украинские чиновники оптимистично оценивали шансы утверждения УГКЦ в качестве доминирующей Церкви на Украине.

ALESSIA GIULIANI/Global Look Press Глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук

«Совершенно однозначно для государства желательно укрепление авторитета, престижа и статуса Украинской греко-католической церкви, — заявлял в те дни в интервью порталу LB. ua посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш. — УГКЦ — структура очень динамичная и религиозное сообщество с огромным потенциалом (пожалуй, самым большим внутренним) в нашем государстве».

Но вначале было необходимо создать ситуацию, когда на Святой престол, который активно взаимодействует и с Россией, будет оказано давление, чтобы сдвинуть баланс в пользу принятия аргументов Киева.

Этого сделать не удалось. Яркое разочарование в Ватикане продемонстрировал в мае этого года по итогам встречи с папой Франциском президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что не нуждается в посреднических услугах Святого престола.

Последний гол в греко-католические ворота на днях забил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. В интервью украинскому «24 каналу» он фактически обвинил Святой престол в коррупции, заявив об «инвестициях Российской Федерации в ватиканский банк (Институт религиозных дел. — Прим. авт.)», и что следовало бы «проанализировать это более детально».

Архиепископ Шевчук попытался свести ущерб для греко-католиков от таких обвинений к минимуму. Он сообщил, что послы Украины в Италии и при Святом престоле заверили его в том, что выступление Подоляка — это «личное мнение».

Вместе с тем глава УГКЦ признал, что если раньше папа Франциск был самым уважаемым религиозным лидером на Украине, то сейчас «его популярность упала до 3%, а после недоразумения с «матушкой-Россией» я не могу сказать, сколько украинцев сегодня говорят о своем полном доверии к папе».

Однако епископы Украинской греко-католической церкви не могут позволить себе усилить националистическую риторику, дистанцируясь таким образом от Святого престола и его «пророссийскости».

Как замечает итальянский католический портал ACI Stampa, по итогам синода в Риме от УГКЦ ждут, что она будет «национальной, но и глобальной Церковью, которая также должна отказаться от национализма».

Греко-католикам, безусловно, это будет сделать непросто даже в ряде зарубежных стран.

Например, в Польше, где униатские приходы воспринимают себя единственным инструментом сохранения национального духа в местных общинах, сталкивающихся с серьезным культурным польским давлением. Ответом на это греко-католики видят усилия по сохранению украинского языка и украинской версии совместной истории.

ALESSIA GIULIANI/Global Look Press Папа Римский Франциск

На самой Украине, в свою очередь, может сложиться ситуация, когда единственным способом сохранения греко-католических епархий в качестве «национальной Церкви» станет их переход в Православную церковь Украины, от которой «глобальности» не требуют.

Не исключено, что такие униаты повторят Львовский собор 1946 года, инициаторами которого, по замечанию политолога Олега Хавича, были греко-католические священники, опиравшиеся на стремление своих прихожан к возвращению в православие.

Выступая в октябре 2016 года в Университете колледжа святого Михаила в Канаде, архиепископ Шевчук подчеркнул: «Мы — вполне православная Церковь, с православным богословием, литургикой, духовностью и канонической традицией». Таким образом, несогласные с уходом УГКЦ на Запад униаты практически ничего не потеряют, присоединившись к ПЦУ.