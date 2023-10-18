Вечером 17 октября из сектора Газа начала поступать информация о гибели сотен мужчин, женщин и детей от взрыва (по другой версии — нескольких взрывов) в больнице «Аль-Ахли аль-Маадани» в Зейтуне — квартале на юге города Газы. К слову, именно в этом районе с 1950-х жила семья основателя правящего в секторе Газа движения ХАМАС Ахмеда Ясина.

Иван Шилов ИА Регнум

18 октября поступили уточнённые данные о количестве жертв трагедии. Первоначально сообщалась о двухстах погибших. Позже Al-Jazeera сообщила о 500 убитых, и эта цифра фигурирует в последующих сообщениях мировых СМИ. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на министерство здравоохранения сектора Газа сообщает об общем числе в 800 пострадавших — убитых и раненых. Чуть позже минздрав Палестины передал данные о 471 погибшем.

Больница уже была объектом атаки — 14 октября ракета попала в Центр диагностического лечения рака, были ранены четверо медиков, серьёзно повреждены два верхних этажа, пострадали отделения маммографии и УЗИ. Речь шла о попадании именно израильской ракеты, судя по сообщению новостной службы Сообщества англиканских церквей. Это протестантское направление имеет прямое отношение к арабской больнице, но об этом чуть ниже.

Ранее от израильских ударов по сектору Газа был разрушен дом руководителя клиники доктора Махера Айяда.

Нынешний удар, унёсший жизни сотен людей, пришёлся на больничный двор, сообщил сайт архиепископа Кентерберийского со ссылкой на минздрав Палестинской автономии. Судя по контексту, здесь находились не только пациенты, но и беженцы.

Многие из людей, находившихся в больнице «Аль-Ахли», искали там убежища после призыва Израиля к полной эвакуации населения Газы, сообщил Al Jazeera представитель Палестинского общества Красного Полумесяца Небаль Фарсах. В заявлении ХАМАС говорилось о том, что в больнице находились «сотни больных и раненых, а также люди, насильственно вынужденные покинуть свои дома».

Британские англикане и американские баптисты

В первых же сообщениях говорилось о том, что удар был нанесён по некоей «баптистской больнице», что породило вопросы, о каком христианском госпитале в стопроцентно мусульманском анклаве идёт речь.

Если быть точным, то официальное название больницы — «Арабский народный госпиталь». Больница действительно была основана христианами — миссионерским обществом англиканской церкви ещё в 1882 году.

С 1954 по 1982 год больницей действительно руководили миссионеры Южной баптистской церкви США, но с тех пор и по настоящее время «Аль-Ахли» руководит «Епископальная церковь Иерусалима и Ближнего Востока» — региональное подразделение Англиканского сообщества.

Помощь больнице оказывает основанная ещё в середине XIX в Британии благотворительная миссия Embrace the Middle East.

Таким образом, жертвами самой масштабной трагедии за нынешнюю арабо-израильскую войну стали беззащитные пациенты фактически англо-американского госпиталя.

Главный вопрос: кто виновен в том, что российский МИД назвал «актом расчеловечивания».

Взаимоисключающие версии воюющих сторон

Арабский телеканал Al Hadath одним из первых озвучил версию, которую поддержало большинство арабского мира: вина за убийство сотен мирных людей лежит на ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля). Движение ХАМАС официально озвучило версию вины Израиля: очередной ракетный удар из множества нанесённых по сектору Газа пришёлся на мирную больницу.

«Ответственность за эту резню несет враг, который нанес удар по больнице, мечети и церкви в одном и том же месте, а также американцы, которые, неограниченно прикрывая этого врага, позволяют ему совершать эти массовые убийства», — заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, которого цитирует РИА Новости.

Официальный спикер Палестинской гражданской обороны Махмуд Басал произошедшее назвал «самым смертоносным авиаударом Израиля за пять войн, которые ведутся с 2008 года».

Об однозначной вине израильских военных заявил ряд лидеров стран исламского мира, в частности президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и руководители Ирана, которые выпустили заявление о «военном преступлении и варварском нападении сионистского режима».

Израиль возложил вину за удар по палестинскому госпиталю на палестинскую сторону. Спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что ХАМАС умышленно вводит в заблуждение международные СМИ.

Со слов Хагари, инцидент произошёл в результате неудачного пуска ракеты группировкой «Палестинский исламский джихад». Премьер Нетаньяху, ссылаясь на «анализ оперативных систем ЦАХАЛ», заявил, что «террористы осуществили ракетные пуски с территории сектора Газа, которые происходили в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли».

Представители ЦАХАЛ заявили, что 17 октября наблюдали рост числа выпущенных по Израилю ракет, которые упали в секторе Газа.

Израильские медиа и официальные правительственные каналы в социальных сетях опубликовали кадры, на которых можно различить момент падения ракеты в непосредственной близости от места запуска. Но позднее часть публикаций была удалена, поскольку опубликованные кадры, как выяснилось, были сделаны в 2021 году.

Бракованная арабская ракета или американская бомба?

Военные эксперты организации Israel War Room заявляют, что палестинские ракеты обладают крайне низким качеством и зачастую падают на территории сектора Газа.

«Напоминание: 30–40% ракет ХАМАСа дают осечки и приземляются на территории сектора Газа», — сообщает аккаунт организации в соцсети X.

Аналогичные цифры приводят официальные лица в правительстве Израиля и израильские СМИ. Исследователи не указывают, откуда именно были взяты данные статистики, однако, скорее всего, речь идёт о докладах Центра наследия и памяти сотрудников разведки Израиля и других организаций, которые ведут подсчёт ракетных пусков начиная с 2001 года.

В статистику в том числе попали пуски ракет «Кассам» ранних модификаций, которые изготавливались палестинскими группировками в кустарных условиях, обладали крайне низкой точностью и высоким процентом брака. В последние годы палестинские группировки существенно модифицировали производство.

По данным ЦАХАЛ, с начала обострения конфликта как минимум 450 ракет, выпущенных ХАМАС и другими группировками, разорвались на территории сектора Газа.

По словам посла Израиля в Москве Александра Бен-Цви, с начала конфликта по израильской территории было выпущено 7000 ракет.

Таким образом, процент ударов ХАМАС по территории Газы в 2023 году составляет в районе 6,4%.

Неудачные ракетные пуски ранее приводили к жертвам среди местного населения. В мае 2021 года в результате попадания ракеты по городу Аль-Джабалии в секторе Газа погибли семь человек, ещё 15 человек получили ранения.

Израильские СМИ особенно отмечают, что ракеты, произведённые на территории сектора Газа, обладают 30–40% брака. Часть из них взрывается при запуске, отклоняется от курса или же достигает цели, но не детонирует. Группировка ХАМАС ранее опубликовала кадры, на которых запечатлён процесс производства ракет из старых водопроводных труб, что косвенно подтверждает оценку израильских экспертов.

13 октября группировка «Палестинский исламский джихад» осуществила пуск ракеты Ayyash-250, которая существенно превосходит по мощности и дальности применения все другие ракеты, имеющиеся на вооружении группировки.

Согласно заявлению группировки, ракета обладает дальностью поражения в 250 км. С её помощью палестинцы намеревались нанести удар по городу Хайфе, однако ракета была перехвачена израильской ПВО.

Теоретически, именно неудачный пуск этой ракеты мог привести к серьёзным разрушениям «на земле».

«Что касается палестинских ракет, то, учитывая условия их производства, действительно процент брака должен быть заметно выше, чем у промышленно изготавливаемых в других странах. Правда, стоит заметить, что в целом там качество, по-моему, заметно улучшилось по сравнению с тем, что было 10–15 назад», — сказал ИА Регнум автор блога imp-navigator Юрий Лямин.

Кроме того, большая часть ракет, имеющихся на вооружении палестинских группировок, не могла нанести столь тяжёлый ущерб.

Ряд источников, в том числе турецкая газета Yeni Safak сообщает о том, что на больницу могла быть сброшена авиабомба MK84 американского производства. Масса взрывчатого вещества бомбы составляет 425 кг. Ранее в социальных сетях были опубликованы кадры, сделанные в одном из арсеналов ВВС Израиля, на которых были запечатлены сотни бомб этой MK84, дооснащённые модулем управления и планирования.

В марте 2016 года аналогичным боеприпасом был нанесён удар по рынку в городе Мустабае на севере Йемена. Жертвами атаки стали как минимум 78 человек.