Газа, Палестина, 18 октября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. В результате удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа погиб 471 человек, сообщили 18 октября в пресс-службе минздрава Палестины в социальной сети Facebook (принадлежит Meta — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

«В результате самой крупной и жестокой атаки, учинённой преступным израильским оккупационным режимом по баптистской больнице «Аль-Ахли», погиб 471 человек, 28 [человек] до сих пор находятся в критическом состоянии, ещё 314 — получили различные ранения», — сообщило палестинское ведомство.

ХАМАС объявил, что вечером 17 октября израильская армия нанесла удар по «Аль-Ахли». Группировка также заявила, что израильтяне нанесли удар по мечети и церкви. Власти Палестины выступили за международное расследование этого инцидента.

Армия обороны Израиля заявила, что не обстреливала больницу и что гражданский объект пострадал из-за действий ХАМАС, который произвёл неудачный пуск ракеты.

Точное число погибших и пострадавших пока не установлено, поскольку многие находятся под завалами. Палестинский минздрав ранее назвал приблизительное количество погибших и раненых в результате удара — 800 человек.

В ходе визита в Китай президент России Владимир Путин назвал случившееся в Газе трагедией. Удар по гражданскому объекту стал сигналом к необходимости срочно завершить палестино-израильский конфликт.